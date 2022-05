Desde que inició la guerra ruso-ucraniana no se ha divisado -ni por un momento- la posible finalización del conflicto. Ambas partes tienen exigencias que no están dispuestas a cumplir y que ha derivado en el éxodo de más de 6’000.000 de ucranianos y el temor de otras naciones de ser invadidas.



(Lea también: Finlandia espera una adhesión rápida a la Otán, y Rusia amenaza represalias)



La piedra en el zapato para Rusia es la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), pero tras de ello, es el avance de occidente hacia territorios que una vez formaron parte de la Unión Soviética y que el Kremlin necesita mantener bajo control.

Con la premisa de no tener el mismo destino de Ucrania, Finlandia y Suecia parecen acelerar su proceso de adhesión a la OTAN, decisión que Rusia ha considerado como una “amenaza” y hace pensar entonces : ¿Es probable una intervención militar al menos en Finlandia?.



Finlandia hace frontera con varias ciudades rusas como Torfyanovka y Svetogorsk, es decir, son vecinos, que además, por años han mantenido una buena relación, incluyendo beneficios como el suministro de gas ruso.

Facebook Twitter Linkedin

Finlandia es frontera de Rusia Foto: Google Maps

Este viernes Vladímir Putin conversó con su Consejo de Seguridad y determinó que la incorporación de ambos países a la OTAN representan una "amenaza potencial".



Pero, ¿tiene Rusia los recursos para expandir el conflicto? la respuesta parece ser que no. En 2021 el presupuesto militar de Moscú fue de 66.000 millones de dólares, monto que debió incrementarse con la guerra pero que se hace difícil aumentar o mantener, al menos así lo cree el abogado y analista venezolano Daniel Arias.



(Lea además: Finlandia pide ingreso a la Otán, luego de 80 años de neutralidad



Moscú necesita intimidar y amenazar. “Rusia tiene países prácticamente bajo su dominio tanto en el Cáucaso como en Asia Central que si no los intimida o controla debidamente se les pueden voltear rápidamente” dice Arias EL TIEMPO.



Es probable que Rusia pase de las amenazas a las acciones, pero difícilmente puede sostenerlas porque el dinero se le irá consumiendo. Sin apoyo de países como China, es difícil la fuente de financiamiento, pero “eso no le impide acometer incursiones”, ratifica Arias.



(Lea: Este es el proceso que debe seguir un país para entrar en la Otán)



Lo anterior expuesto coincide con una declaración del Ministerio de Exteriores. "Rusia se verá obligada a adoptar medidas de respuesta tanto técnico-militares como de otra clase con el fin de contrarrestar las amenazas que han surgido para su seguridad nacional", informó en un comunicado.



Otro frente es el de Moldavia. Según la inteligencia de Estados Unidos, sería el próximo objetivo de Putin. Las tropas rusas se encuentran en la llamada República de Transnistria por lo que están a un paso .



Por los momentos Rusia necesita mantener su estatus de poderoso y mostrar que puede avanzar sin ningún impedimento sobre cualquier país que se presente contrario a sus intereses.



ANA RODRÍGUEZ BRAZÓN

CORRESPONSAL EL TIEMPO

CARACAS

Más noticias

Putin quiere extender guerra a Transnistria, según el Pentágono

¿En qué afecta a Biden la salida de Jen Psaki de la Casa Blanca?