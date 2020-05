‘No importa lo que hagamos, todos nos contagiaremos’: epidemiólogo

Suecia es uno de los pocos países europeos que no recurrieron en ningún momento a la cuarentena obligatoria para frenar la propagación del nuevo coronavirus. Actualmente tienen más de 26.000 casos de contagios confirmados y un saldo de más de 3.200 muertes.



Las cifras son mucho menores a las que presentan países como Reino Unido, Francia, España e Italia, los cuales decretaron confinamientos estrictos.



Suecia ha recibido varias críticas por no decretar el confinamiento obligatorio, sin embargo, Johan Giesecke, máximo epidemiólogo del país y quien ayudó a diseñar la estrategia para enfrentar la pandemia, asegura que las cuarentenas rígidas no sirven.



Según dijo a 'Infobae', “el coronavirus se propaga como un incendio y no importa lo que uno haga, todos se van a contagiar".

Bajo la asesoría de Giesecke, miembro del Grupo Asesor Estratégico y Técnico para Riesgos Infecciosos (STAG-IH) de la Organización Mundial de la Salud, la nación sueca ha recurrido a una serie de estrategias distintas para enfrentar el nuevo coronavirus. Se definió un “confinamiento suave”, en el que prima la confianza ciudadana.

A diferencias de las universidades, todo está abierto y las únicas exigencias 'duras' son: no puede haber más de 50 personas reunidas y en sitios de concurrencia debe haber, mínimo, 2 metros de distancia entre personas.



En la entrevista con el portal web 'Infobae', Giesecke afirmó que la comparación de los resultados de las estrategias de los países solo podrá hacerse de aquí a un año. Dijo también que las medidas para frenar la pandemia no cambian el resultado final, pues “todos se van a contagiar del virus, hasta que haya una vacuna”.



El experto agregó que que faltan muchas investigaciones al respecto y que, por ejemplo, “nadie sabe si cerrar colegios va a tener algún efecto. Lo mismo con el cierre de fronteras, o con no permitir que la gente esté al aire libre”.



Destacó, además, que se ha comprobado que la infección se propaga muy poco estando al aire libre y el riesgo es mucho menor.

Giesecke afirma que los políticos deben mostrar fortaleza y acción y es por esta razón que han tomado medidas tan estrictas, sin embargo, manifiesta, lo único comprobado científicamente que funciona es lavarse mucho las manos y mantener una distancia social adecuada.



La estrategia que se debe llevar a cabo, según el experto, consiste en dejar que la gente joven este afuera y se mezcle, mientras que los mayores de 50 o 60 años y con condiciones médicas preexistentes se deben queden dentro de sus casas. Esto debido a que “se necesita generar la llamada 'inmunidad de rebaño' (…) Así se puede obtener bastante rápido la inmunidad en el país”.



Para explicar la 'inmunidad del rebaño' Giesecke dice que “el virus está tratando de infectar a la población. Si la suficiente cantidad de gente está inmunizada alrededor de alguien con el virus, entonces el virus no puede infectar”.



Finalmente, el epidemiólogo asegura que los países deben empezar a levantar, poco a poco, sus cuarentenas e ir evaluando los datos de contagios y muertes. Esto debido a que “la gente se levantará y se rebelará si se prolonga por tanto tiempo”.

“No hay ninguna democracia occidental que pueda compararse con China y pueda mantener la cuarentena por siempre. Los gobiernos deberán dejar a la gente salir, y cuando lo hagan va a haber más gente contagiada y va a haber más gente muerta”.



Tendencias EL TIEMPO