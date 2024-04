Cárcel a abuelo de 81 años por matar ladrón que entró a su casa con una motosierra

Un hombre de 81 años de edad fue enviado a prisión por el homicidio de Nelson David Ramírez, un hondureño de 35 años, quien habría ingresado a la vivienda de manera ilegal para hurtar las pertenencias del adulto mayor.

El jurado popular de España declaró culpable por el delito de homicidio con dolo eventual a José Manuel Lomas, de 81 años, quien disparó en dos ocasiones con una escopeta contra el hombre de 35 años.

Los hechos ocurrieron en 2021 luego de que Nelson David Ramírez, accediera a la vivienda ubicada en el Parque Forestal de La Atalaya de Ciudad Real, para robar herramientas.

“Yo no abandono mi casa y la defiendo. No sé cómo la defenderé, pero yo no salgo huyendo, prefiero morir defendiendo mi casa antes que salir huyendo y dejándola en manos de unos maleantes”, declaró José Manuel Lomas al jurado.

Adicional a esto, el adulto mayor agregó: “Yo de mi casa no me voy, es lo que conseguimos los humanos después de una larga vida de lucha, de sacrificio, de esfuerzo y de pasiones. Tener un sitio donde te sientas protegido porque es tuyo, y según la Constitución, porque es inviolable”.

De acuerdo con ABC, Nelson David Ramírez tenía 36 antecedentes en la Policía Nacional y nueve en la Guardia Civil

De manera inicial se había pedido una condena de 12 años para Lomas, alegando que sufre una "anomalía" o "alteración psíquica" que causan una rebaja en la pena. Aunque el examen no dio una respuesta positiva, la rebaja en la pena sí se dio.

Con siete votos a favor y dos en corta, el hombre de 81 años fue condenado a siete años y medio de prisión por este homicidio.

“Podrían condenarle a 2,5 años y, como ya ha cumplido nueve meses, que incluso no entre. Se le podría quedar la pena en suspensión. Entendemos que es un éxito, pues solicitaban 25 años, pero aun así no estamos conformes con la decisión del jurado y la recurriremos”, indicó el abogado Juan Manuel Lumbreras.

