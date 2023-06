El enviado del papa para la paz en Ucrania, el cardenal italiano Matteo Zuppi, se reunirá este miércoles en Moscú con un asesor del presidente ruso, Vladimir Putin, indicó el Kremlin, que señaló que valora los esfuerzos y la iniciativa del Vaticano para buscar una solución al conflicto armado.



Zuppi llegó el martes a la capital rusa en el marco de su misión de paz encargada por el papa Francisco, y este miércoles tendrá sus primeras reuniones, entre ellas una con el asesor para Asuntos Internacionales de la Presidencia rusa, Yuri Ushakov.

Según indicó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria, los dos abordarán "la situación en torno al conflicto en Ucrania y, por supuesto, las posibles formas de un acuerdo político y diplomático".



"Valoramos mucho los esfuerzos e iniciativas del Vaticano para encontrar una solución pacífica a la crisis de Ucrania y saludamos el deseo del papa de contribuir a poner fin al conflicto armado en Ucrania", indicó.



El papa Francisco, por su parte, deseó este miércoles que en Ucrania llegue "pronto la paz", coincidiendo con la visita de su enviado a Rusia. "Hay mucho sufrimiento en Ucrania, no lo olvidemos", dijo el papa al final de la audiencia general celebrada en la plaza de San Pedro.



El Vaticano señaló la víspera que el objetivo principal de la iniciativa de Francisco es "fomentar gestos de humanidad, que puedan contribuir a favorecer una solución a la trágica situación actual y encontrar vías para alcanzar una paz justa".



El papa Francisco desea que en Ucrania llegue "pronto la paz". (Archivo) Foto: Tiziana FABI / AFP

Putin ha dicho en varias ocasiones que está abierto a estudiar todas las propuestas de paz, ya sea la del Vaticano, la brasileña, la africana o la china, pero tanto él y otros altos cargos aseguran que Ucrania es la que no quiere negociar con Rusia.

Además, Moscú señala que en todo caso Kiev tendría que aceptar las "realidades sobre el terreno", en referencia a las anexiones ilegales de Crimea (2014) y otras cuatro regiones ucranianas (2022).



La postura de Ucrania

La visita del cardenal se produce tres semanas después de que Zuppi visitara Kiev, donde se reunió con el presidente ucraniano Volodimir Zelenski, quien le reiteró que no aceptará ningún cese de las hostilidades que no pase por la retirada rusa de sus territorios.



El jefe de la oficina presidencial ucraniana, Andrí Yermak, saludó el martes el viaje a Moscú del cardenal italiano, siempre que contribuya a avanzar hacia el retorno de los prisioneros de guerra ucranianos y de los niños deportados a Rusia.



"No necesitamos mediación. No nos fiamos de Rusia y creemos que esto no cambiará", dijo Yermak en una reunión con medios.



EFE