‘A los problemas globales no les podemos poner fronteras’

En medio de la pandemia de covid-19, uno de los objetivos de la Unión Europea (UE) es que la vacuna sea “un bien de interés global”.

Así lo aseguró a EL TIEMPO la embajadora de la UE en Colombia, Patricia Llombart, que también afirmó que el bloque tiene un balance “positivo” de los cuatro años que han pasado desde la firma del acuerdo de paz en el país.



¿Cuál es el plan de la UE para evitar que haya un repunte de casos como el de verano?

A partir de septiembre, octubre, se está viviendo una nueva ola con diferente intensidad, pero aun así muy intensa, con un número muy importante de casos y fallecidos, y con saturaciones en algunos servicios públicos europeos. La UE lo ha afrontado desde diferentes estrategias. Primero, el incremento de test. Segundo, mejorar la trazabilidad. Tercero, las medidas que cada uno de los países ha tomado. Unos en términos de con cuántas personas se podía estar y ahora se están planteando las medidas de cara al periodo navideño.



La situación sigue siendo compleja. El futuro está en las vacunas. Desde la UE se ha hecho ya contratos masivos con seis firmas que están avanzando de manera fuerte y concreta con la producción, con porcentajes de protección muy buenos. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, mencionaba que ya se podían comenzar las vacunaciones antes de las Navidades. Esperemos que esto pueda ocurrir.



Cuando hablamos desde la UE del proceso de vacunación estamos hablando también de esta iniciativa global que es el Covax para que la vacuna sea un bien global, un bien de interés global. Nuestro objetivo desde la UE es lograr la vacunación lo más rápidamente posible, comenzando por aquellos que están al frente de los servicios sanitarios, personajes esenciales y personas vulnerables. Pero estamos viendo también a la vacunación como un objetivo global, con la idea de que tengamos recursos para los vulnerables y tengan también acceso a la vacuna (...).



Nosotros vemos desde la UE que el covid nos deja una lección: que a los problemas globales no le podemos poner fronteras. El covid nos ha demostrado que no nos podemos proteger levantando fronteras y muros. Y lo que exige es grandes cooperaciones (...).

En este momento España y Europa enfrentan una segunda ola del nuevo coronavirus. Foto: EFE

Frente a las restricciones de viajes, ¿la UE tiene algún lineamiento?

La realidad es que, cuando comenzamos con la pandemia, la primera reacción de los países fue un poco intentar volverse muy nacionalistas, protegerse y empezar a cerrar. Y nos dimos cuenta rápidamente de que esa no era la solución. Lo que se ha ido haciendo es ir armonizando y coordinando estas decisiones que se habían tomado un poco de manera individual por cada uno de los países, y en particular los temas de entrada y salida de pasajeros.



Lo que hay es una coordinación a nivel europeo, que establece una serie de requisitos o características de los pasajeros que pueden o no entrar a la UE, que están referidos a personas que tienen nacionalidad, que son residentes.



Hay una coordinación europea también para ver con terceros países cómo va evolucionando la pandemia y cómo se pueden ir ampliando o reduciendo las características de los pasajeros en función de las circunstancias. Es muy complejo.



Con Colombia tenemos una situación en la que cuatro compañías áreas de países europeos más Avianca sí están asegurando un flujo de pasajeros. Tenemos bastantes vuelos de Colombia hacia Europa y un poquito menos de Europa hacia Colombia. Seguimos trabajando y hablando con el Gobierno con una cooperación estrecha.

¿Cómo hará la UE para garantizar el acceso universal de la vacuna para los países del bloque?

Esa es la iniciativa global Covax, liderada por la UE, pero en la que hay muchísimos países que se han sumado (...). La UE ha contribuido con recursos para esta iniciativa y ahora lo siguiente es, en la medida que vayan saliendo las vacunas, cómo se organiza toda la logística. No solo es la vacuna, sino toda la logística detrás; esto es desafiante. Pero también lo es que los países establezcan los mecanismos de vacunación y que tengan el material para la vacunación.



Otra de las lecciones del covid ha sido la dependencia que teníamos desde la UE de mercados asiáticos en temas tan básicos como las mascarillas u otro tipo de materiales sanitarios. Eso nos está haciendo reflexionar sobre nuestra resiliencia interna y cómo tenemos que revisitar algunas cadenas de producción.



Entonces, hará falta todas las jeringuillas, el personal sanitario, todos los mecanismos de poder llegar a tantos lugares.



Si pensamos en Colombia, cómo llegamos a todos esos lugares, algunos que he tenido la oportunidad de visitar, pero donde está también la geografía, que dicta que es bastante complejo.



(...) Tendrá un papel muy importante la Organización Mundial de la Salud. El multilateralismo y la cooperación internacional van a ser fundamentales para alcanzar este objetivo de la vacunación del mayor número de personas en todos los lugares del mundo.

La logística para llevar las vacunas a todos los rincones del mundo será uno de los mayores retos durante la pandemia. Foto: EFE/EPA/PFIZER

La UE y el Reino Unido no han logrado llegar a un acuerdo sobre la relación ‘posbrexit’. ¿Cuál es el camino al que se le apunta desde Bruselas?

Desde febrero, desde marzo, el objetivo ha sido firmar un acuerdo que regule qué relación vamos a tener entre la UE, entre los 27, y el Reino Unido. Qué relación vamos a tener comercial, en ciencia y tecnología; qué va a pasar con los ciudadanos europeos que viven en el Reino Unido, y los británicos que viven en Europa (...). Realmente la complejidad es enorme.



Desde la UE se puso sobre la mesa una propuesta de acuerdo ambicioso, moderno, que nos mantuviéramos estrechamente vinculados. Siempre será diferente. Las condiciones no van a ser las mismas (...). Nuestra preferencia es tener un acuerdo. Pero también estamos trabajando para la situación en la que no hay acuerdo (...). No es un trabajo nuevo, ya llevamos un tiempo también comunicando con las empresas, con todos aquellos en los que pueda haber un impacto por la salida sin acuerdo del Reino Unido.



Estar preparándonos para esta alternativa no quiere decir que la prefiramos, pero sí quiere decir que somos responsables y, como responsables, tenemos que prever todas las opciones. Con la expectativa o la preferencia clara de tener un acuerdo, pero que responda también a los intereses europeos, que permita que el mercado único europeo permanezca salvaguardado. Y otro tema que ha sido muy importante en las negociaciones ha sido el protocolo entre Irlanda e Irlanda del Norte.



La semana pasada se cumplieron cuatro años de la firma del acuerdo de paz en Colombia. ¿Cuál es el balance desde la UE?

Nuestro balance es positivo. Yo insisto mucho porque cuatro años es un periodo muy breve. La firma del acuerdo fue muy importante, pero marcó solo el principio de lo que era un esfuerzo nacional y un compromiso para dejar atrás más de 50 años de conflicto. Esto se dice rápido, pero cuesta mucho.



Vemos progresos muy significativos. Para comenzar, la cantidad de vidas que se han salvado. (...) Hemos visto un proceso en el que las Farc, exguerrilleros, dejaron las armas, se desmovilizaron y comenzaron su proceso de reintegración. Y también ha habido un éxito en lo que ha sido la transición hacia la vida política (...). Esta parte de la desmovilización, desarme y reincorporación, comparada además con otros procesos de paz, se ha realizado de una manera bastante rápida y eficaz.



Otro elemento donde vemos progresos importantes es en el tema de la reincorporación. (...) Hay muchos temas en los que hay que seguir trabajando, pero donde hay determinación del Gobierno. (...) Vemos también progresos significativos en los programas de desarrollo con enfoque territorial. Desde la UE, pero también desde Naciones Unidas y desde otros donantes, estamos apoyando estos proyectos. En particular, desde la UE estamos en el Chocó, Caquetá, Putumayo, Guaviare y el Cauca.



Muy importante también en temas de progresos, el establecimiento de las instituciones de la justicia transicional, que estamos apoyando y que tienen una función central para ese gran objetivo que marca el acuerdo, que es la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.



Y yo diría que como elementos de esfuerzos que son importantes acelerar es efectivamente esta llegada del Estado a los territorios que hablábamos (...). Yo pondría el tema de la violencia contra excombatientes, contra líderes y lideresas sociales en las regiones como uno de los grandes desafíos importantes. (...) Y, finalmente, yo hablaría también de diálogo. La paz exige mucho diálogo (...).

Venezuela tendrá las legislativas este 6 de diciembre. La UE ha dicho que no las reconocerá. ¿Cuál es la apuesta de la UE para el tema de Venezuela?

Nuestra apuesta es la misma desde hace bastante tiempo. En esto estamos siendo muy consistentes porque nuestro objetivo, y muy compartido con la gran mayoría de países, es que nuestra apuesta es una salida negociada, política, democrática y venezolana. Es una salida que se construye desde dentro y entre los venezolanos. Y esta ha sido y sigue siendo la apuesta por la que estamos trabajando a través de los diferentes instrumentos y mecanismos que tenemos.



Uno de ellos ha sido las sanciones (...). No son sanciones globales porque no queremos que tengan un impacto peor en la situación económica y humanitaria tan difícil que se vive en Venezuela.



Otro elemento ha sido la diplomacia, muy activa con los países de la región. Con los países de América Latina y europeos establecimos un grupo de contacto internacional que ha estado teniendo mucho diálogo con el grupo de Lima, en el que participa Colombia, y mucho intercambio de información y diálogo para ver cómo podemos trabajar por esa solución democrática.



Y, por supuesto, la diplomacia tradicional, los contactos que está teniendo el alto representante de Política Exterior con la oposición, con el G4, con los diferentes líderes. Y si es oportuno y si puede facilitar hacia esta transición, se considera también las posibilidades de un diálogo con el régimen. Aquí el objetivo va a ser hablar con todos (...).

La Unión Europea apuesta por una salida negociada para la crisis que vive Venezuela. Foto: AFP

¿Qué espera la UE de la relación con Joe Biden?

Desde la UE hemos dado la bienvenida a la decisión que han tomado los americanos y sobre todo, expresado nuestra voluntad de trabajar conjuntamente, de avanzar en soluciones cooperativas a los grandes problemas del mundo.



Se hicieron anuncios sobre nominaciones importantes como la de John Kerry, al frente de la agenda medioambiental. Por supuesto que un regreso de EE. UU. al Acuerdo de París es muy bienvenido.



Hay otras decisiones que creo que están en curso, un posible regreso al acuerdo, a las negociaciones de Irán, que hicimos entre los europeos y los americanos para preservar la paz y la estabilidad en el mundo. Lo que estamos buscando es reanudar, renovar la relación con EE. UU. para construir conjuntamente y con otros países un mundo más cooperativo, un multilateralismo más eficaz.

REDACCIÓN INTERNACIONAL