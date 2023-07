Este lunes, 17 de julio, arranca en Bruselas una cumbre que reunirá a 60 líderes europeo y latinoamericanos. Se trata del encuentro entre la Unión Europea (UE) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) que desde hace 8 años no se llevaba a cabo.



Del viejo continente asistirán los 27 miembros del bloque comunitario. Mientras que de América Latina asistirán 33 líderes (los que componen la Celac). El evento, en palabras del embajador de la UE en Colombia, Gilles Bertrand, es una oportunidad para "relanzar" la relación entre ambas partes.

En diálogo con EL TIEMPO, Bertrand dijo que el evento es importante porque "reunirá a un tercio de los Estados del mundo".



"Somos las dos regiones más afines en el planeta en términos de ser democracias, de creer en los derechos humanos y de buscar una transición digital y una transición verde que pone al ser humano en el centro", agregó el diplomático europeo quien está hace dos años en territorio colombiano.



Durante la charla, Bertrand también explicó que Europa busca impulsar principalmente la transición digital y transición ambiental a través de la iniciativa Global Gateway. Con esta estrategia buscan impulsar las inversiones tanto de las empresas privadas europeas, como del sector público, para iniciativas en América Latina.

¿Por qué es importante esta cumbre?

Es importante porque es un reencuentro: llevábamos más de 8 años sin reunirnos. Y es una reunión muy grande porque al sumar los estados de América Latina y el Caribe y los de la Unión Europea somos 60. Eso es un tercio de los Estados del mundo.

Lo que tenemos ahora es una oportunidad de relanzar nuestra relación, de pensarla realmente en términos de los valores comunes que compartimos. Somos los dos continentes más afines en el planeta en términos de ser democracias, de creer en los derechos humanos y de buscar una transición digital y una transición verde que pone al ser humano en el centro.



Un mundo sostenible, democrático, abierto y justo nos parece fundamental. Además, hay una relación económica que es muy fuerte. Las empresas europeas tienen más inversión en América Latina que la que tienen, por ejemplo, en Japón, China e India juntos. Esa cifra asciende a los 693.000 millones de euros. Es una relación de mucho dinamismo económico, pero también queremos construir una relación que sea un poco diferente a la del pasado en el sentido de trabajar juntos para desarrollar de forma armoniosa estas dos transiciones gemelas: de la digitalización y sostenibilidad.

Gilles Bertrand, embajador de la Unión Europea en Colombia. Foto: Sergio Acero Yate / EL TIEMPO

¿Cómo poner a 60 países de acuerdo?

El reto de ponernos de acuerdo es constante. Nosotros lo vivimos desde hace tres generaciones dentro de la UE. Somos 27 países y tenemos varios ámbitos de política donde se requiere unanimidad para tomar ciertas decisiones. Obviamente, entre más participantes es más complejo. Pero, por el otro lado, entre más participantes, más poderoso el grupo cuando se pone de acuerdo. Y como lo decía, creo que en la gran mayoría de los temas tenemos una manera muy similar de mirar el mundo. No es un secreto que en cada uno de los grupos hay voces que divergen, pero nos parece que este esfuerzo de consenso es esencial para pensar en los asuntos del mundo.

¿Qué significa “relanzar” la relación con América Latina?

En términos políticos significa hablar más, tener más espacios de concertación y conversación para lograr posiciones conjuntas. Ese consenso es algo que proviene de nuestra afinidad de valores. Un buen ejemplo es la condena de la agresión rusa contra Ucrania. En la Asamblea General, durante la resolución después de febrero del año pasado, no hubo ningún estado de Europa ni de América Latina que haya votado en contra de la resolución condenando a Rusia. Eso nos parece esencial, no en el sentido de que sea una posición europea, sino en que lo que se juega es el respeto por el derecho internacional.

Y desde una perspectiva económica, ¿qué busca la cumbre?

En este aspecto queremos poner a disposición de los socios de América Latina y el Caribe nuestra estrategia del Global Gateway para ofrecer inversiones en todos los ámbitos esenciales para avanzar en estas transiciones gemelas (digitalización y sostenibilidad). También queremos empezar a fomentar inversiones más verdes y bajar el costo del dinero para una inversión más ecológica y sostenible. El Globlal Gateway es una estrategia donde queremos aportar fondos de la UE y también del Banco Europeo de Inversiones para la cooperación. Queremos que las empresas europeas y los bancos privados puedan también integrarse a esta lógica, además de los actores públicos, para que “empujemos” todos en la misma dirección.

Vista de la cumbre de la Celac en enero de este año. Foto: EFE

Pasando al capítulo Colombia, ¿cuáles son los sectores puntuales que la UE quiera estrechar en esta cumbre?

Con Colombia no es un secreto que tenemos una alianza muy fuerte, una afinidad de valores que es aún más grande que con otros países de la región y compartimos esa ambición de lograr esa transición verde sostenible. Algo que me llama mucho la atención en estos dos años que llevo en su país es que el tema de la sostenibilidad y el tema verde casi no es un tema de polarización. Es un consenso de toda la clase política. Eso quiere decir que Colombia en el mundo ha sido un socio esencial en este tema.



Además, hemos venido trabajando para avanzar en el desarrollo de una taxonomía verde para trabajar con Colombia y construir un sistema que nos permita establecer criterios para calificar lo que es o no una inversión verde para lograr la implementación de bonos verdes que permitan a Colombia y a empresas colombianas encontrar dinero más barato en los mercados internacionales. La ambición es que en cinco o diez años podamos decir que el comercio entre Colombia y la UE es un ejemplo de comercio verde dinámico, de productos de calidad.

¿Qué metas tienen con el plan de digitalización que la UE impulsa?

Durante su visita a Colombia en marzo, la vicepresidente de digitalización de la UE, Margareth Vestager, anunció que vamos a trabajar de la mano con el gobierno apoyar los esfuerzos y llegar a 85 % de conectividad de la población colombiana. Obviamente, esto es un plan del Gobierno, pero lo que queremos es trabajar a través de proyectos piloto para ayudar a las regiones más apartadas en temas de digitalización.

¿En qué otras áreas ven oportunidades de cooperación?

Junto a la transición verde también queremos apoyar la transición hacia energías renovables. Podemos desarrollar juntos el sector del hidrógeno verde. También hay muchas empresas europeas invirtiendo en asuntos de energía eólica y varias ya han trabajado con el Estado colombiano y las regiones. Queremos también construir para que Colombia pueda exportar más productos manufacturados a Europa. Por nuestro lado hay toda la disposición y herramientas del Banco Europeo de Inversiones para facilitar esas dinámicas.

Es primera vez que hay tantos gobiernos de América Latina alineados ideológicamente, ¿ven eso como una oportunidad en la cumbre?

Hay muchas prioridades tanto nacionales regionales que claramente compartimos, como la lógica de la justicia social. Por ejemplo, para Colombia esto es un elemento fundamental para la paz. El hecho de no dejar a nadie atrás en las transiciones económicas y la voluntad de proteger los ecosistemas, eso para nosotros son objetivos que compartimos. Nos parece que puede ser un momento para trabajar y sacar adelanto eso. Ahora, tenemos que transformar nuestros objetivos y valores comunes en acciones para mostrarlo como ejemplo al resto del planeta.

Foto de archivo de las instituciones de la Unión Europea Foto: Stephanie Lecocq. EFE

¿Cómo lograr que esto trascienda a los Gobiernos del momento y se convierta en política regional?

Ahí viene el tema que llevamos generaciones trabajando. La UE es una herramienta para construir compromisos que van más allá de cada gobierno. Con América Latina ya tenemos una masa suficiente de socios claves para precisamente adelantar nuestra agenda común. Si hay algún Estado que por alguna razón no quiera entrar en esta dinámica, son temas que se tienen que manejar con el tiempo. Pero nos parece esencial que realmente emerjan los consensos entre ambas regiones. Un punto interesante es ver que nuestras sociedades civiles, nuestras empresas y nuestras juventudes tienen un nivel de conexión, interacción y convergencia en su forma de ver el mundo, y somos los dos continentes que más lo tienen en el planeta.

En septiembre está prevista una reunión con todos los ministros de Hacienda de ambas regiones. ¿Qué resultados esperan de ese encuentro?

Creo que es un buen momento para hablar en particular de todos los cambios que se están considerando en el sistema de financiamiento mundial. Sabemos muy bien que los desafíos de la transición climática, y de la transición digital, requieren un nivel de inversión muy alto. Cuando el comisario de Medio Ambiente y el Gustavo Petro se reunieron en Leticia, una propuesta del presidente fue el canje de deuda por acción climática. Ese debate, por ejemplo, nos parece fundamental.



El otro tema es cómo garantizar que los compromisos para trabajar por la Amazonía, que son más compromisos de Estado que de Gobierno, para que tengan una dimensión duradera.



Y creo que en este tema de cómo vamos a reorganizar el financiamiento internacional para tratar de enfrentar los desafíos es importante para lograr tener una voz común de parte de los dos continentes. Si estamos de acuerdo, podemos influir sobre las decisiones que luego se van a tomar con un peso internacional.



