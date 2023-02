El embajador de Polonia en Colombia, Pawel Wozny, habló con EL TIEMPO a propósito del primer aniversario de la guerra en Ucrania. Su país es una de las naciones europeas que más ha recibido refugiados ucranianos.



Para Wozny, "Putin se encuentra en una posición difícil porque la guerra no se está desarrollando tal como lo planificó". Esta es parte de la conversación que tuvo con este diario.

¿Qué balance hace de este año de conflicto en Ucrania?

Esta es una brutal invasión contra la independencia y soberanía de Ucrania. Esta fue una guerra planificada por el gobierno de Putin como una guerra rápida y tenían la esperanza de quebrar la resistencia ucraniana muy rápido y tomar el país en cuestión de semanas. Esto no sucedió gracias a la valentía de Ucrania, sus soldados y su sociedad, que se están defendiendo heroicamente, y también por la ayuda de la comunidad internacional.



Asimismo, ha sido muy importante la ayuda humanitaria que, por ejemplo, nosotros como Polonia hemos prestado, pero también por parte de otros países que están dando ayuda tanto para los ucranianos dentro de su país como para los refugiados. Gracias a todo esto, Kiev ha podido resistir.

Pawel Wozny,es el Embajador de Polonia en Colombia. Foto: Héctor Fabio Zamora.ELTIEMPO

¿Ve una salida a la guerra?

No se ve una disposición de Rusia de cesar la guerra. No se trata de un alto al fuego a cualquier precio. Para que un cese de las hostilidades sea realmente efectivo y para que realmente pueda terminar la guerra, Rusia tiene que cumplir con ciertas condiciones: no podemos admitir ni podemos aceptar que, después de que Rusia haya ocupado territorios de Ucrania, un el alto al fuego congele el estado de la situación actual. Para poder negociar la paz, Rusia tiene que retirar sus tropas totalmente del territorio ucraniano legalmente reconocidos por la comunidad internacional. Solo después podemos hablar de una paz duradera.



Sin embargo, Rusia no parece tener una disposición para retirar sus tropas. Todo lo contrario. Está bombardeando objetivos en Ucrania y la infraestructura crítica, probablemente, preparando una ofensiva. Y, a pesar de las derrotas militares que ha sufrido Rusia, parece no estar muy dispuesta a un verdadero diálogo de paz.

¿Qué decir de los discursos que pronunció Biden en Polonia y el que dio Putin en su país esta misma semana?

Por un lado, yo creo que Putin se encuentra en una posición difícil porque la guerra no se está desarrollando tal como lo planificó. Ucrania tiene el apoyo de la comunidad internacional tanto en el contexto político y militar como en el económico y humanitario. Entonces, yo pienso que Putin se está dando cuenta de que realmente está perdiendo. En cuanto a Biden, su visita a Polonia, la segunda en un lapso de un año, significa la importancia de la cooperación entre ambos países. Biden confirma una alianza fuerte entre Estados Unidos y Polonia en el marco de la Otán, pero también en materia de cooperación bilateral. Esperamos, además, que haya un fortalecimiento del flanco oriental de la Otán con más equipos y más soldados.

Refugiados rescatados de Mariúpol en su llegada a Zaporiyia, Ucrania. Foto: EFE/ MIGUEL GUTIÈRREZ

¿Cómo va el envío de armamento a Ucrania? ¿Están contemplando el envío de aviones de combate?

Todavía no se ha tomado una decisión sobre un posible envío de aviones de combate. Como dijo el presidente (de Polonia) Andrzej Duda, tiene que ser una decisión colectiva de los aliados de la Otán. Sin embargo, hasta ahora, el envío de ayuda militar ha sido muy importante. Polonia ha sido uno de los países promotores de esto. Déjeme recordar que se acordó el envío de los tanques Leopard 2, producidos por Alemania, y que es uno de los mejores y más modernos del mundo. También se ha enviado una cantidad significativa de vehículos de combate e infantería para el ejército ucraniano. Quisiera subrayar que Ucrania es un país invadido y que tiene todo el derecho de defenderse.



Según los datos que tenemos hasta el momento, más de 40.000 edificios han sido destruidos o severamente dañados por los misiles rusos. También 3.000 escuelas se han visto afectadas y más de 300 hospitales. Entonces es lamentablemente un ataque salvaje también contra la población civil, y este armamento que estamos entregando a Ucrania los ayuda a resistir esta agresión. Además, los sistemas antiaéreos ayudan a proteger la infraestructura civil.

Las autoridades dicen que unos 8 millones de ucranianos han huido de su país y Polonia es uno de los principales países receptores de refugiados. ¿Cómo ha sido este proceso para su país?

Polonia es el país que más ayuda humanitaria está brindando a los refugiados ucranianos, aunque también lo están haciendo otros países fronterizos y de toda Europa. Sin embargo, en nuestro país hemos visto un flujo de personas muy grande. Según datos de la Guardia Fronteriza Polaca, desde el principio de la guerra (24 de febrero de 2022), por nuestro país han cruzado casi 9 millones de personas que huyen del conflicto. De ellos, un millón y medio se han quedado en Polonia como refugiados.



El Gobierno está brindando apoyo en varios aspectos. Por un lado, estamos ayudando a los ucranianos en su propio país, por ejemplo, reconstruyendo ciudades. También brindamos unidades modulares médicas para atender a personas heridas. Y en nuestro país, el Parlamento promulgó una ley especial de atención a los ciudadanos ucranianos que les facilita acceder a varios derechos en Polonia. Por ejemplo, pueden gozar de atención médica, servicio de salud, educación, transporte y vivienda.



Lo curioso e interesante es que no se crearon centros para refugiados, sino que un 12 por ciento de la población recibió a los ucranianos en sus casas. En este momento, se calcula que unos 500.000 ucranianos que huyeron de la guerra ya encontraron trabajo en Polonia. Por otro lado, al rededor de 180.000 niños hacen parte del sistema educativo y unos 400 maestros se dedican a labores de docencia en suelo polaco.