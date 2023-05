“Escuché el dron sobre mi cabeza y el tanque empezó a disparar contra mí. Cambié de posición, volví a escucharlo y entonces me dio”. Andriy espera en el camión militar a que lleguen más heridos de Ucrania como él. La otra ambulancia está de camino al hospital de campaña con un soldado moribundo. No pueden marcharse y dejar el puesto solo por si llega un caso grave. Alrededor, una planicie nevada. Sobre sus cabezas, el intercambio de proyectiles.



“Esa explosión es de ida”, explica un soldado. “Esa, de llegada”, añade, minutos después, cuando el estruendo de la explosión sobresalta a los presentes. Mientras, Andriy mantiene atada la mirada al suelo. No puede decirse que lo mire, ni aventurar qué ve. El paramédico le dice que se recueste y descanse. Hasta antes de la guerra, el hombre con aspecto de vikingo, que le ofrece té, era veterinario. Ahora, salva vidas humanas con los conocimientos que antes le permitían evitar epidemias en las granjas de cerdos. Oleg Ologkov se arrodilla, descalza a Andriy, introduce unas plantillas térmicas en las botas militares, lo cubre con una manta. Es difícil ver tanta ternura entre hombres fuera de la guerra.



Aun con la última tecnología militar, la guerra sigue siendo zanjas en las que los hombres que disparan y se resguardan, quedan también empantanados por el barro, el hambre, el sueño, el frío, el miedo, la muerte. En Ucrania se libra una guerra de trincheras, de combates cuerpo a cuerpo, como en la I Guerra Mundial. Pero la amenaza nuclear la puede convertir, en cualquier momento, en la III.



Por encima del estrépito de los bombardeos, hay un manto de silencio: el que guardan los soldados por el cuerpo aún caliente de su compañero. A apenas unos metros, de donde se encuentran el paciente y el cuidador, un cadáver envuelto en una bolsa de plástico negro espera ser recogido sobre la nieve.

“Los hombres que llevamos en la ambulancia temen morir. Han visto a muchos compañeros heridos seguir andando tras ser alcanzados y desplomarse de repente. Así que en ese momento de temor suelen hablar de sus familias”, cuenta Anna Kovalchuk mientras espera el jeep que trae a los pacientes. Estamos a unos tres kilómetros del frente de Bajmut. Y desde aquí, dos ambulancias hacen el resto del recorrido para llevarlos al hospital de campaña más cercano. Anna es ucraniana y hace labores de traducción para los paramédicos de la que gestiona la ONG Road to Relief. El carro arranca con dos uniformados sentados en la camilla. Una hora más tarde, un soldado con una perforación de metralla en la ingle muere en la ambulancia sin que los voluntarios puedan hacer nada por salvarle.



En el hospital de campaña, una colmena de soldados carga su camilla hasta la estancia en la que dictaminan su muerte. En los pasillos del viejo edificio municipal se acumulan decenas de hombres con muletas, en sillas de ruedas, con la cara vendada, tumbados en camillas en los pasillos, sentados sobre sacos de tierra… Viéndolos pareciera que la palabra desolación viene de desechos: en los que la guerra convierte a sus hombres.



Ninguna de las decenas de personas entrevistadas por esta periodista en Ucrania conserva la esperanza de que la paz esté cercana. Menos aún en la región del Donbás, donde se libran ahora las principales batallas, y donde la guerra comenzó en 2014, tras la anexión de Crimea por parte de Rusia y el enfrentamiento de grupos prorrusos contra el Ejército de Kiev. Y donde muchos, de quienes ahora temen el zarpazo de las tropas rusas, durante años sufrieron el asedio de las ucranianas. Los ancianos, que ahora se niegan a abandonar a sus hogares en las ciudades y aldeas atacadas por el Ejército ruso, solo le piden a la vida morir en sus camas y sin dolor.



No se quieren marchar

En Dnipró, en el centro-este de Ucrania, otro ataque provocó dos muertos. Foto: EFE

“No quiero que se instalen aquí soldados, ni que las saqueen, ni malvivir en otro lugar. Esta es mi casa y no me voy a marchar”, explica Nina Goncharova en su casita a las afueras de Minkivka, una aldea a unos cientos de metros del frente de Bajmut. Junto a su marido, ha decidido defender su hogar como el último bastión de sus vidas. En la estancia, una docena de fotos de sus hijas y nietos que les siguen pidiendo –cuando hay cobertura telefónica– que se reúnan con ellos en Dnipro, donde viven como desplazados. La guerra ha separado a miles de abuelos de sus nietos, a los que no saben si volverán a ver. Como la mayoría de los habitantes de las poblaciones afectadas por los combates, el centenar de personas que permanece en Minkivka lleva un año sin recibir asistencia médica. Además de la ambulancia para la evacuación de soldados, la ONG Road to Relief cuenta con otro equipo de paramédicos para rescatar a quienes permanecen en las zonas más cercanas al frente.



La mayoría son ancianos; una parte importante, mujeres que se han quedado solas tras enviudar. Como no quieren marcharse, les realizan revisiones médicas y les entregan comida, ropa, medicinas y una estufa de hierro. El equipo lo conforman un polaco, un francés, un estadounidense y una española, Emma Igual, fundadora de la entidad. Cada día, cargan la furgoneta en su sede, una casona decadente a las afueras de Sloviansk, y se adentran en las poblaciones colindantes con Bajmut. En la guantera, la fotografía de Christopher Parry, un joven rescatador como ellos que a principios de enero fue asesinado junto a su colega, el científico neozelandés Andrew Bagshaw, por las tropas rusas en un control militar. Unas pocas semanas después, un misil dirigido acabó con la vida de Pete Reed, un marino estadounidense retirado reconvertido en humanitario.



A medida que cruzan los puestos de control, los soldados ucranianos les desean buena suerte. La periodista les pregunta, con distintas fórmulas, por qué lo hacen, por qué se arriesgan tanto. No tenían vínculos previos con Ucrania, no tienen una motivación religiosa, no consideran estar haciendo nada excepcional, no reciben un salario, no trabajan para ninguna gran organización, no buscan el protagonismo mediático. Es pura entrega humanitaria: hacer lo que se debe hacer. Lo justo. Lo contrario del heroísmo.

Hay muchos ucranianos que no son conscientes de lo que estamos haciendo, de lo que supone la guerra. La guerra es lo peor. Y ellos viven en regiones del país donde viven en paz. FACEBOOK

TWITTER

“Hay mucha gente haciendo dinero con esta guerra. Del lado ruso y del ucraniano. Gente que se está haciendo multimillonaria con los fondos que envían desde el extranjero para ayudar. No les interesa que esto acabe y en medio estamos nosotros, los pobres, sufriendo”. Gregory Guvenko recorre a diario Kramatorsk reparando las instalaciones eléctricas de los edificios bombardeados y recogiendo los transformadores de los que han quedado inhabitables. Toda su vida fue electricista. Ahora está jubilado y lo hace por voluntad propia, porque es todo lo que puede hacer, a sabiendas de que apenas si cambia algo. La población de las zonas más castigadas por la guerra está agotada de reconstruir el país cada día, de levantarlo de nuevo tras cada zarpazo, de poner toda su energía para que sigan funcionando los suministros eléctricos y de agua, el saneamiento público, la recogida de basuras, los centros de salud. La batalla diaria y silenciosa de conseguir que Ucrania siga siendo un lugar habitable. También para los muertos.



Por eso, las excavadoras también tienen una nueva función: arrancar árboles, aplanar montes, apartar piedras para ampliar los cementerios de los pueblos y ciudades. “Solo queremos que esto se acabe cuanto antes”, dice Arina tras besar la foto de la tumba de su hijo. Borys tenía 35 años, era contable y llevaba dos meses en el Ejército cuando murió luchando. El túmulo de tierra bajo el que yacen sus restos sigue removido. Hace apenas una semana que fue enterrado. Junto a Arina, su esposo, y su otro hijo. Han llegado todos juntos en un viejo Lada de la época soviética, bajo la que el matrimonio vivió la mayor parte de sus vidas. “Que llegue la paz ya, no queremos más muertos”, insiste la anciana, que se resiste a volver al automóvil. Alrededor, una treintena de rostros miran desde las cruces que encumbran cada enterramiento. Las banderas amarillas y azules con las que el Gobierno adorna las nuevas necrópolis relucen bajo los copos de nieve. No llevan colocadas ni un mes. El Donbás es una región de ciudades de cemento gris y aldeas de casas pintadas de colores que una vez fueron chillones. Así que lo más colorido ahora son estos terrenos en los que yacen sus mártires cubiertos de flores de plástico.



“Que paren esta guerra como sea”. Ese fue el clamor del joven Vassily cuando volvía en una furgoneta de Blablacar al frente de Bajmut. Llevaba dos años en el Ejército cuando se declaró la invasión de 2022. “No sabíamos que había comenzado la guerra. Pensábamos que íbamos a hacer maniobras”. Vassily tiene 23 años, la piel y el pelo de color melocotón y una mirada azul vacía de todo, salvo de pena. “Al principio me daban mucho miedo los combates, en medio del bosque, de noche. Después me acostumbré. Ahora hace ya mucho que no tengo miedo”.

Cualquiera que observe a estos soldados cuando viajan al frente puede observar que no hay serenidad en la aceptación de la muerte. Sí, una especie de abandono ante la falta de control de sus destinos.



“De los diez que aparecemos en la foto, solo quedo yo luchando. Muchos fueron heridos, de algunos nunca volví a saber nada”. Román mira videos en su móvil. El vagón va lleno de soldados como él para pasar unos días de permiso en casa antes de volver al frente de Bajmut. Han partido de la estación de Kramatorsk, que fue bombardeada en abril de 2022, causando la muerte de 59 civiles. El tren parte puntual.

El tren, símbolo de resistencia

La red ferroviaria ucraniana se ha convertido en uno de los símbolos de su resistencia. No ha dejado de funcionar ni en los momentos más críticos del conflicto y ha sido la vía arterial que ha garantizado la huida y el retorno a los civiles, y el suministro de mercancías en las regiones más asediadas. En seis horas, los militares habrán dejado atrás, por unos días, la guerra en el Donbás y podrán disfrutar de la relativa calma que gozan en centro y este del país. La mayoría ve series y películas en sus móviles en un cerrado silencio. Algunos salen a fumar en cada una de las paradas.

Edificio dañado tras un ataque con misiles, en Uman, región de Cherkasy, Ucrania. Foto: EFE

“Me llamaron hace seis meses y no he parado de cavar trincheras y construir refugios desde entonces”. Román no imaginaba que sus conocimientos como albañil serían tan valorados en un momento tan crítico de su país. Muestra orgulloso fotografías de las zanjas y los nidos que ha levantado y que ha defendido con el fusil al hombro. A Román no le espera nadie en su casa, situada en un pueblo a las afueras de Kiev. “Ya nadie habla de cuándo ganaremos la guerra. Dios sabe qué habrá sido de mí para entonces. Esta es mi vida ahora”, concluye.



Es viernes por la noche cuando el tren llega a la capital de Ucrania. Los comensales disfrutan en los veladores de los restaurantes. Aunque de vez en cuando algún proyectil consigue esquivar las defensas antiaéreas y alcanzar la ciudad, Kiev disfruta del espejismo de vivir en un país en paz. En la plaza de Maidán, los erizos antitanques, que se emplearon en las barricadas, lucen ahora pintados con flores en recuerdo de las primeras semanas de marzo de 2022, cuando la ciudad parecía a punto de caer en manos rusas. “Hay muchos ucranianos que no son conscientes de lo que estamos haciendo, de lo que supone la guerra. La guerra es lo peor. Y ellos viven en regiones del país donde viven en paz”, se lamentaba Vasily cuando viajaba al frente.

La unidad provocada por la invasión se resquebraja a medida que se alarga la guerra. Y eso está ocurriendo, especialmente, con la población que tiene familiares en el frente. Aunque no hay cifras oficiales, el jefe del Estado Mayor Conjunto de EE. UU., el general Mark Milley, estimó en más de 100.000 los soldados rusos muertos en combate en 2022. Ucrania tiene 43 millones de habitantes. “Rusia tiene 140 millones de habitantes y a Putin no le importa sacrificar todas esas vidas. Wagner ni siquiera entierra o repatría a sus soldados muertos. ¿Qué podemos hacer contra todo esto?”, pregunta Alexey Bulava. Hace un año, este diseñador gráfico de Kiev ansiaba combatir en el frente. Ahora teme recibir la llamada del reclutamiento en cualquier momento.

En la ambulancia, ninguno de los soldados heridos hablaba de estar dispuestos a morir por ganar la guerra. Lo único que las madres de los cementerios no querían perder era a sus hijos. En el frente saben bien que la paz es la única victoria.



PATRICIA SIMÓN (*)

ETHIC (**)

DNIPRO (UCRANIA)



(*) Reportera española especializada en derechos humanos y enfoque feminista. Fue cofundadora y subdirectora de Periodismo Humano. Ha realizado coberturas en más de 25 países.



(**) Ethic es un ecosistema de conocimiento para el cambio desde el que analizamos las últimas tendencias globales a través de una apuesta por la calidad informativa y bajo una premisa editorial irrenunciable: el progreso sin humanismo no es realmente progreso.

