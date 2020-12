Reino Unido y UE, sin avances en posbrexit y ante plan de contingencia

Las negociaciones entre la UE y el Reino Unido están a punto de terminar sin un acuerdo comercial que prohíba una drástica intervención de ultimo minuto, según funcionarios con conocimiento de las discusiones.



Tanto así, que este jueves la Comisión Europea (CE) publicó medidas de contingencia en caso de que no se llegue a un acuerdo. Esto fue lo que sucedió en la reunión diplomática que estaba prevista para este miércoles y así es como se espera que funcione el plan de contingencia.



¿Qué pasó en el encuentro entre Johnson y Von der Leyen?

Tras la cena de este miércoles por la noche entre el primer ministro británico, Boris Johnson, y la presidenta de la CE, Ursula Von der Leyen, funcionarios de ambas partes expresaron preocupación por la posibilidad de no lograr conciliar sus diferencias.



Los funcionarios dijeron que, si bien el ambiente de la reunión en Bruselas fue cordial, no cambio mucho el contenido. Los negociadores de ambas partes pasaran los próximos días intentando avanzar en un acuerdo antes del ultimo plazo, fijado para el próximo domingo.

¿De qué se trata el plan de contingencia?

La CE publicó este jueves medidas de contingencia para que el club comunitario esté preparado ante la posibilidad de que el próximo 1 de enero no entre en vigor un acuerdo sobre la relación entre Londres y Bruselas tras el Brexit.



Las medidas, que no se aplicarán en Gibraltar, cubren los ámbitos de las conexiones y la seguridad aérea, del tráfico rodado y de la pesca.

Dada la incertidumbre sobre si finalmente se logrará un acuerdo con el Reino Unido y los plazos cada vez más ajustados, los Estados miembros llevaban semanas pidiendo a la CE estas medidas, pero el Ejecutivo comunitario se resistió hasta el último momento.



"Las negociaciones siguen en curso. Sin embargo, puesto que el final de la transición está muy próximo, no hay garantías de que, si se alcanza un acuerdo, pueda entrar en vigor a tiempo. Es nuestra responsabilidad estar preparados para cualquier eventualidad, incluida la falta de acuerdo con el Reino Unido el 1 de enero de 2021", declaró en un comunicado la presidenta de la CE.

¿Qué pasará con el transporte aéreo?

En el caso del transporte aéreo, Bruselas propone que durante los primeros seis meses de 2021 las aerolíneas del Reino Unido puedan sobrevolar el territorio de la Unión Europea sin aterrizar, llevar a cabo vuelos comerciales y de carga entre territorio británico y comunitario y realizar paradas en la Unión por motivos que no tengan que ver con el tráfico. Podría ser el caso de los aterrizajes para abastecerse con combustible.



De todas formas, esas medidas están condicionadas a que Londres adopte iniciativas equivalentes para las compañías de los Veintisiete.



La Comisión también plantea que se garantice en ambos territorios la validez de ciertos certificados y licencias de piezas y componentes aeronáuticos relacionados con la seguridad aérea, siempre que se hayan comercializado en la UE o el Reino Unido, antes del final del período de transición.

¿Qué pasará con el transporte terrestre?

En cuanto al transporte de mercancías por carretera, la CE propone mantenerlo durante un periodo máximo de seis meses a partir del 1 de enero, de nuevo, a condición de que el Reino Unido adopte medidas equivalentes para los operadores comunitarios de transporte por carretera.



Igualmente, se garantiza durante el primer semestre de 2021 el transporte por autobús para pasajeros, incluidos los trayectos entre las regiones fronterizas de la República de Irlanda e Irlanda del Norte.



Las conexiones ferroviarias a través del túnel del Canal de la Mancha seguirían operando hasta que se acuerden y entren en vigor nuevas normas.



En el mes de marzo, el funcionamiento del Eurotúnel dejaría de estar supervisado por la llamada Comisión Intergubernamental IGC, y Francia y el Reino Unido serán responsables "de los certificados y autorizaciones de seguridad pertinentes".

¿Qué pasará con la pesca?

Por otro lado, se permite a los pescadores europeos y británicos el acceso mutuo a sus respectivas aguas hasta el 31 de diciembre de 2021, o hasta que exista un acuerdo pesquero con el Reino Unido.



Estas disposiciones permitirían a la Unión conceder autorizaciones a los buques del Reino Unido para entrar en aguas de la UE y gestionar las solicitudes de autorización de los buques europeos para acceder a aguas del Reino Unido.



Las posibilidades de pesca tendrían que estar en consonancia con la gestión sostenible de las poblaciones.



En particular, para el acceso recíproco a las aguas, la propuesta plantea que la UE facilite un mecanismo a los buques británicos que les permita entrar en aguas europeas por medio de autorizaciones.



Con esas autorizaciones, la flota de Reino Unido podrá pescar las cuotas concedidas a ese país, bajo las mismas condiciones que se aplican a los barcos de la Unión. Las autorizaciones solo deberían ser concedidas en la medida en que el Reino Unido asigne autorizaciones a los buques de la Unión para permitir las capturas en aguas británicas sobre una base recíproca, precisa el texto.

¿Cuál es el siguiente paso?

Bruselas recalcó que el objetivo de las medidas de contingencia es cubrir el período durante el cual no haya acuerdo. Si ningún pacto entrara en vigor, concluirían transcurrido el plazo establecido en cada caso, de seis meses en la mayoría de ámbitos.



Las iniciativas publicadas este jueves necesitan ahora ser aprobadas por el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE (los países), colegisladores del club comunitario, para que puedan entrar en vigor el 1 de enero si Londres y Bruselas no cierran y ratifican antes un acuerdo sobre su futura relación.



En cualquier caso, la Comisión subrayó que las perturbaciones se producirán "con o sin acuerdo entre la UE y el Reino Unido".



"Esta es la consecuencia natural de la decisión del Reino Unido de abandonar la Unión y de dejar de participar en el mercado único y la unión aduanera de la UE. La Comisión siempre fue muy clara al respecto", reiteró el Ejecutivo comunitario.



En efecto, la CE publicó casi cien comunicaciones sectoriales en todas las lenguas oficiales de la Unión con información sobre lo que tienen que hacer las administraciones, las empresas y los ciudadanos ante los cambios de finales de año.



El pacto sobre la futura relación debe lograrse y ratificarse en la Unión Europea y Londres antes del 1 de enero, pues ese día la legislación comunitaria habrá dejado de aplicarse en territorio británico y el Reino Unido se habrá convertido de manera definitiva en un país tercero.



Si no lo consiguen, pasarán a regirse en sus intercambios comerciales por los requisitos arancelarios más generales y menos favorables de la Organización Mundial del Comercio.



Bruselas recalcó este jueves que si no hay pacto el 1 de enero, pretende seguir disponible para seguir negociando durante 2021. Si finalmente se obtiene un acuerdo antes de fin de año, las medidas de contingencia no entrarán en vigor.



En cualquier caso, esas iniciativas no replican los beneficios de pertenecer a la UE ni son tan beneficiosas como un tratado comercial. Además, solo cubren los ámbitos en los que no hay convenios multilaterales o internacionales a los que recurrir para evitar los efectos negativos de una ruptura brusca.



EFE Y BLOOMBERG

