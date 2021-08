Las diferentes posturas en Europa respecto a la vacunación obligatoria

En Europa no hay una posición unida frente a la obligatoriedad de la vacuna contra el coronavirus. La Comisión Europea aclara que las competencias de las campañas de vacunación dependen de cada Estado miembro. Sin embargo, es enfática al asegurar que las “vacunas seguras y eficaces contra la covid-19 son la mejor forma de superar la pandemia”.



Mientras algunos países vuelven obligatoria la vacuna para trabajar en algunos sectores, otros exigen un certificado para realizar determinadas actividades, entrar a sitios y moverse de un lugar a otro.



El certificado europeo, disponible para los 21 países miembros de la UE (más Suiza, Noruega, Islandia y el Vaticano), entró en vigor el 1 de julio y consiste en un documento (con código QR) que demuestra haber sido vacunado; también se acepta un resultado negativo de una prueba y una demostración de haber superado el virus.



Los ingredientes que las autoridades tienen en cuenta para determinar si se exige el certificado son las cifras de contagios, el nivel de resistencia de la población contra las vacunas y la necesidad económica de encontrar una fórmula para que continúen las actividades que mueven la economía sin poner en peligro a los ciudadanos.



Durante el primer mes se expidieron más de 300 certificados europeos. Todavía no toma fuerza la posibilidad de que las empresas privadas lo exijan, pero el debate comienza en algunas zonas.



Los siguientes son los países europeos que lideran la obligatoriedad de la vacuna.



Francia es el ejemplo más contundente. Con un fuerte sector antivacunas, el presidente Emmanuel Macron impuso la vacuna a todo el personal sanitario: quien no haya recibido las dos dosis el 15 de septiembre perderá el cargo y el sueldo. Además, se necesita el certificado para ir a cine, conciertos, museos, y, a partir de esta semana, para ingresar a una cafetería, un restaurante, un bar, un tren interurbano y acceder a un tratamiento médico en un hospital.

En España no se ha impuesto el certificado, pues la aceptación de la vacuna es prácticamente total (foto archivo). Foto: OSCAR DEL POZO. AFP

En Grecia, el personal que trabaja en residencias de mayores será suspendido desde el 16 de agosto si no se ha vacunado y el sanitario tiene plazo hasta el 1 de septiembre. Y se necesitará el certificado para acceder a bares, restaurantes, discotecas, cines y teatros.



Italia fue el primer país en obligar al personal sanitario a vacunarse, medida que impuso en abril. Desde el 5 de agosto, además, se exige el certificado en locales de ocio, restaurantes y bares.



En Portugal también es necesario para alojarse en un hotel o entrar a restaurantes, bares y sitios de ocio. Un grupo de colombianos que visita el país explica a EL TIEMPO que no en todos los sitios se lo han pedido y, que en aquellos lugares en que sí lo han hecho, la respuesta ha variado. “En los sitios más informales son menos estrictos”, dice Felipe. Y señala que un problema adicional es que suelen ejercer el control con un lector de códigos QR, símbolo del que carece el certificado de vacunas colombiano.



El Reino Unido no exige el certificado internacional porque ya no hace parte de la UE, pero el primer ministro, Boris Johnson, aconsejó a clubes, discotecas y organizadores de grandes eventos que pidan a sus clientes una prueba de estar vacunado o tener un test negativo.



En España no se ha impuesto el certificado, pues la aceptación de la vacuna es prácticamente total. Más del 60 por ciento de la población ya tiene la pauta completa y se inmuniza a la población mayor de 12 años. Solo en Galicia se exige para acceder al interior de la hostelería y el ocio nocturno.



JUANITA SAMPER OSPINA

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

MADRID