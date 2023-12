¿En qué consiste el plan de Europa para restaurar la naturaleza?

La Unión Europea (UE) restaurará entornos dañados por la actividad del ser humano como si fueran pinturas que con los siglos perdieron sus colores originales o edificios antiguos en ruinas que se reconstruyen.



Los gobiernos y las instituciones europeas alcanzaron un acuerdo para aprobar la conocida Ley de Restauración de la Naturaleza que obliga a las autoridades nacionales del bloque a ejecutar obras para restituir lo más fielmente posible a su estado natural entornos terrestres o marinos dañados o alterados por las personas.

La norma prevé que para 2030 se hayan “restaurado” el 30 % de las superficies terrestres y marinas degradadas. Ese porcentaje aumentará hasta el 60 % en 2040 y al 90 % en 2050.



La vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica española (Madrid ostenta la presidencia semestral del Consejo de la UE), Teresa Ribera, aplaudió el acuerdo recordando que es la primera norma mundial de este tipo y que “nos ayudará a reconstruir niveles sanos de biodiversidad y a preservar la naturaleza para las generaciones futuras, combatiendo además el cambio climático”.



La Comisión Europea calcula que el 80% de los hábitats naturales del viejo continente están en un estado de conservación “malo o mediocre” y que hasta el 70% del suelo europeo está degradado.



Los gobiernos de los 27 países de la UE deberán preparar planes de restauración nacionales que detallen cómo piensan alcanzar esos objetivos y dar prioridad a los entornos ya incluidos en la red Natura 2000 antes de 2030. Esa red incluye todos los parques nacionales y otros espacios con algún tipo de protección medioambiental.



Además de recuperar hábitats dañados, la norma obliga a que, una vez se logre su recuperación, se mantengan medidas suficientes para que no vuelva a dañarse. Una de las medidas más llamativas es que para 2030 debe haberse conseguido revertir la tendencia a la reducción de las poblaciones de polinizadores y que cada seis años se mida su crecimiento.

Foto del Parlamento europeo. Foto: EFE/EPA/Stephanie Lecoc

¿Qué incluye la norma para 2030?

La norma incluye también medidas como plantar 3.000 millones de árboles antes de 2030 y restaurar los cauces de los ríos, eliminando presas en desuso y azudes, para hacer que al menos 25.000 kilómetros de ríos europeos corran libres, sin nada que impida al paso del agua.



Para 2030 no puede haber pérdidas netas de espacios verdes urbanos y de superficie arbolada comparado con 2021 y que a partir de 2030 esa superficie debe aumentar, para hacer más verdes las ciudades.



El eurodiputado ponente de la nueva norma, el socialista español César Luena, aseguró tras el acuerdo que “se necesita una ley europea para hacer frente a la pérdida de biodiversidad”.

Beneficios económicos por restaurar la naturaleza

según la Comisión Europea, la nueva ley generará además beneficios económicos porque calcula que por cada euro invertido en restauración de hábitats se generarán ocho euros en beneficios económicos.



La norma no obliga, como querían los más comprometidos, a mostrar resultados, pero sí obliga a los gobiernos a mostrar que pusieron todos los medios a su disposición para alcanzar esos resultados.



El texto legal provocó una batalla política de meses. La derecha tradicional y la extrema derecha lo rechazaban en el Parlamento Europeo a pesar de que los 27 gobiernos le habían dado su visto bueno. La batalla era ideológica (son contrarios a medidas que creen que pueden chocar con el desarrollo económico) pero también política.



El líder de la derecha tradicional en la Eurocámara, el alemán Manfred Weber, quería con su negativa rechazar una norma que su compañera de filas políticas y paisana, la también alemana Úrsula Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, había defendido con ahínco.



Weber no pedía cambiar la norma sino rechazarla completamente alegando que ponía en peligro la seguridad alimentaria europea, algo que la Comisión Europea desmintió con varios informes.



En realidad, Weber buscaba mostrar al electorado rural que no sólo la extrema derecha defiende los intereses económicos del campo europeo, sobre todo a pocos meses de que en junio haya elecciones continentales. La derecha tradicional y la extrema derecha fracasaron y el texto salió adelante el 12 de julio por un puñado de votos. Anoche fue finalmente acordado con los gobiernos.



La única concesión a la derecha es que la Comisión Europea, brazo ejecutivo de la Unión Europea, podría suspender la aplicación de la nueva norma si considera que, como denuncian los conservadores y los ultras, esta pone en riesgo la seguridad alimentaria.



La opinión de las ONGs medioambientalistas, tras una primera lectura del texto, es que es una norma o más ambiciosa posible dados los equilibrios políticos y que tendrá un efecto real en la recuperación de hábitats naturales, pero no todo el efecto que hubiera podido tener si se hubieran escuchado las recomendaciones de la comunidad científica.



IDAFE MARTÍN PÉREZ

PARA EL TIEMPO

BRUSELAS