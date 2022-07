El acuerdo sellado el viernes en Estambul entre Rusia y Ucrania para la exportación de grano abre el camino para desbloquear tres puertos ucranianos de la región ucraniana de Odesa, pero aún hay que encontrar y asegurar los buques de carga y sus tripulaciones, un proceso costoso.



(Lea: Ucrania y Rusia firman con Turquía y la ONU acuerdo de exportación de grano)



Además, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmó el viernes que la ONU es responsable de garantizar el acuerdo sobre las exportaciones de grano ucraniano y dijo temer "provocaciones" rusas.



(Le interesa: Ucrania solo firmará acuerdo sobre granos con la ONU y Turquía)

Según un responsable de Naciones Unidas, Antonio Guterres, se crearán "corredores seguros" para que los buques mercantes puedan circular por el mar Negro. Además, "ambas partes [Rusia y Ucrania] se comprometieron a no atacarse".



El objetivo es poder sacar entre 20 y 25 millones de toneladas de grano bloqueadas en los silos de Ucrania. Para poner en marcha el acuerdo, se creará un centro de coordinación y control en Estambul, donde delegados de las cuatro partes implicadas establecerán el calendario de rotaciones de los buques.



El acuerdo se firmará por cuatro meses y automáticamente se renovará, por lo que se prevé evacuar unos 8 millones de toneladas por mes, por lo que este tiempo debería ser suficiente para evacuar las existencias.

Facebook Twitter Linkedin

Fue calificado como una ceremonia sin precedentes. Foto: EFE/EPA/SEDAT SUNA

Un comando conjunto y centro de control se establecerá en Estambul, la capital de Turquía, para monitorizar las operaciones y resolver cualquier disputa. Será llevado a cabo por delegados de las partes implicadas: un ucraniano, un ruso, un turco y un representante de la ONU, que estarán asistidos por sus respectivos equipos.

A más tardar se resolverá en quince días, y creo que las operaciones podrán comenzar a partir de ese momento FACEBOOK

TWITTER

Para Guterres, el centro de coordinación será formado en los próximos días y establecerá el calendario de rotaciones de los buques en el mar Negro. "No puedo darle una fecha precisa.", dijo Guterres el viernes.



También se llegó a un acuerdo para facilitar la exportación de productos agrícolas y fertilizantes rusos a petición de Moscú, que quería garantizar que las sanciones occidentales no los afectaría directa o indirectamente.



Rusia hizo de esto una condición sine qua non para firmar el acuerdo.

¿Qué prevé el acuerdo?

Según Paul Tourret, director del Instituto superior de economía marítima (Isemar) en Francia, los barcos usados serán graneleros, en su mayoría turcos o griegos. Estos suelen transportar entre 20.000 y 70.000 toneladas de grano cada uno.



También se podrán usar portacontenedores de los principales armadores europeos para exportar productos ya procesados en Ucrania, como la harina o la pasta, según fuentes del sector.



Los barcos tendrán que ser inspeccionados en Estambul por representantes de las cuatro partes antes de zarpar hacia Ucrania para garantizar que no lleven armas.

Los costes del envío

Según Ucrania, las exportaciones podrían empezar desde el puerto de Odesa y sus satélites de Pivdennyi y Chornomorsk.

Se planteará la cuestión de cómo las aseguradoras modelarán este riesgo y lo asumirán FACEBOOK

TWITTER

Desde el inicio de la guerra, una gran parte del mar Negro y del mar de Azov ya no está cubierto por las aseguradoras marítimas. Los buques necesitarán una "cobertura adicional que aún se tiene que negociar", explica Sylvain Gauden, de la aseguradora Scor.



"Habrá que ver cómo se organiza el corredor, y los suscriptores tendrán que entender muy bien qué medidas de seguridad y medios militares existen para garantizar que los barcos puedan pasar con seguridad", explica.



En el pasado, los costes adicionales a tomar en cuenta para pasar por el mar Negro oscilaban entre el 5 y el 7% del valor asegurado del barco, explica Gauden para dar una idea de la magnitud del coste. El seguro de la carga suele costar entre el 0,2 y el 0,5% de su valor, y hasta el 1% en el caso de los barcos antiguos, añade.



"Como nos encontramos en una zona de conflicto, pasamos a la fijación de precios caso por caso y respecto a las mercancías, y pueden dispararse muy rápidamente", añade Mathieu Berrurier, director general del bróker Eyssautier Verlingue.



"Garantizar la seguridad de las tripulaciones será crucial si queremos que este acuerdo avance rápidamente", reaccionó la Cámara Naviera Internacional (ICS). "Siguen existiendo dudas sobre cómo (...) podemos crear tripulaciones eficaces para los barcos de la región para cumplir los plazos", añadió.

Vigilancia y control

La inspección de los barcos que transportan el grano constituye una exigencia de Moscú que quería asegurarse de que no se entregarán armas de manera simultánea a Ucrania.



Estos controles no se llevarán a cabo en el mar como estaba previsto por razones prácticas, pero se harán en Turquía, probablemente en Estambul, que dispone de dos importantes puertos comerciales, a la entrada del Bósforo (Haydarpasa) y en el mar de Mármara (Ambarli).



Dirigidas por representantes de las cuatro partes, las inspecciones tendrán lugar a la salida y llegada de los buques.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de EFE y AFP

Más noticias del mundo

- Steve Bannon, exasesor de Trump, declarado culpable de desacato al Congreso

- Incendios en España: Madrid, Galicia y los lugares más afectados

- Mujer ganó la lotería y la repartió con desconocidos