España: un colombiano denuncia xenofobia al ser golpeado por agentes

El colombiano Reinaldo Lozano García denunció xenofobia tras ser agredido por parte de los agentes del metro en la estación de Empalme en Valencia, España. Los hechos ocurrieron el 22 de agosto del 2021.



La policía indicó que Reinaldo estaba agresivo y por eso tuvieron que detenerlo. Sin embargo el colombiano dijo que era "totalmente falso. Cada dos metros hay una cámara en el metro de Valencia”, respondió Reinaldo a La W .



“Se puede ver mi comportamiento. Los buses también tienen cámaras de seguridad. Si ellos están intentando escudarse en eso, me da tristeza porque no tendrán ni una prueba de nada”, añadió.



El colombiano le dio su testimonio a esta emisora manifestando que por poco pierde la vida por la agresión y fuerza de los agentes. "Personas como estas no tienen que estar prestando un servicio a la comunidad”, dijo.



Por otra parte, subrayó que recibió varios insultos xenófobos como “sudamericano de mierda y que me vaya del país. Pensé que eran mis últimos minutos de vida. Cuando hablo de esto, me altero bastante porque todavía veo a esas personas trabajando en la estación de Valencia”, añadió Reinaldo.

#SigueLaW #MeEmberraca "¿Por qué no resuelven la tentativa de homicidio que acaban de intentar en mi contra?": Reinaldo Lozano García, colombiano que fue maltratado en el metro de Valencia, España, denuncia xenofobia y agresión -> https://t.co/qqrVMNbD5f pic.twitter.com/b817v8M53H — W Radio Colombia (@WRadioColombia) October 20, 2021

REDACCIÓN INTERNACIONAL

