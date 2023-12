Protesta en Alemania: ¿Por qué 1.500 tractores están bloqueando las calles de Berlín?

Desde el pasado lunes 18 de diciembre del 2023 alrededor de 1.500 tractores han estado bloqueando algunas de las vías principales de la ciudad de Berlín, Alemania.



Esto sucedió tras conocerse los nuevos recortes anunciados por el Gobierno de coalición de Socialdemócratas, verdes y liberales, frente a la eliminación del subsidio al diésel agrícola.



Durante esa noche, en la capital de Alemania, Berlín, cientos de agricultores empezaron a salir con tractores bajo el objetivo de protestar en contra del Gobierno.



La acción de protesta es liderada por la Asociación de Agricultores, quienes desaprueban los anuncios que corresponden a la propuesta de eliminar la subvención o subsidios al diésel agrícola.



El inconformismo también radica de la exención de los vehículos agrícolas del impuesto de circulación como parte de la negociación de los presupuestos generales de 2024.



Por otro lado, en X (antes Twitter), algunos usuarios han publicado lo que está sucediendo en la Puerta de Brandeburgo, uno de los monumentos más emblemáticos de Berlín y uno de los puntos de concentración de las protestas.

Alemania | Los primeros tractores llegan a la Puerta de Brandeburgo en Berlín, la capital alemana, en medio de protestas de los agricultores. pic.twitter.com/6LWVeCyrn6 — YOLANDA RODRÍGUEZ VILLORIA (@VilloriaYolanda) December 18, 2023

¿Qué dice la Asociación de Agricultores de Alemania?

Según la Asociaión de Agricultores de Alemania, estas medidas supondrán una carga de 1.000 millones de euros anuales adicionales para los agricultores. El propio ministro de Agricultura, Cem Özdemir, criticó esta mañana los recortes, de los que dijo en una entrevista televisiva que "son una sobrecarga para el sector" e hizo acto de presencia en la protesta.



"No estoy de acuerdo con unos recortes de esta envergadura y no estaba de acuerdo antes. He advertido al Gobierno en contra de la eliminación de las reglas fiscales del diésel agrario y de los vehículos", afirmó, entre los abucheos de los manifestantes.



Un portavoz del Gobierno, Steffen Hebestreit, manifestó comprensión con respecto al motivo de los agricultores, pero señaló que los recortes presupuestarios siempre afectan a alguien.



"Si hay que ahorrar grandes sumas (de dinero), no es posible hacerlo sin que en algún punto resulte doloroso", dijo en una rueda de prensa ordinaria hoy en Berlín. Una sentencia del Tribunal Constitucional alemán del pasado mes de noviembre ha obligado al Gobierno a reformular los presupuestos de 2024 y a recortar 17.000 millones de euros para evitar incurrir en más deuda.



Tras días de arduas negociaciones, los socios de coalición consensuaron ahorrar esta suma a través de la eliminación de "subvenciones climáticamente dañinas" y de la subida del precio de las emisiones de dióxido de carbono (CO2), aunque también se suspenderán algunos subsidios que favorecen la energía verde o la compra de automóviles eléctricos.

Alemania | Los agricultores arrojan estiércol en el corazón de Berlín para protestar contra el aumento del precio del diésel agrícola y la introducción de un nuevo impuesto.



Más de 1.500 tractores se manifiestan en la ciudad. pic.twitter.com/CJwirhZqHg — Sergio Peptoemer (@PeptoEmer) December 18, 2023

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

*Con información de EFE

