La nueva polémica en España del ex 'súperjuez' Baltasar Garzón

Una nueva polémica gira en torno al ex 'súperjuez' de España Baltasar Garzón. En una fuerte misiva, develada por el diario ABC, el empresario venezolano Wilmer Ruperti lo tilda de negligente y de ocultar información importante sobre su expediente judicial.

Ruperti, un magnate del transporte marítimo en el mundo, contrató en 2016 los servicios de Ilocad S.L., buffet de abogados de Garzón, para que asesorara en la defensa del general Hugo Carvajal, exjefe de los servicios de Inteligencia de Venezuela, quien es reclamado por la justicia de EE. UU. tras acusaciones de narcotráfico.

"El contrato recogía trabajos por alrededor del tres millones de euros. El principal era elaborar un informe, a cambio de 1,7 millones, para cuestionar los métodos de la justicia estadounidense, y 500.000 euros más por la «conformación de Equipo de Trabajo», entre otras labores", según explicó el diario.



El primer abono que hizo una de las empresas de Ruperti al pacto fue de 1,85 millones, pero el empresario indicó que no había recibido avances del trabajo y que además en uno de sus viajes a Madrid fue informado de que el abogado había sido expulsado de la carrera judicial "por no respetar las garantías procesales en el caso Gürtel, ante lo que Ruperti estalló, pues lo había contratado precisamente por una cuestión de garantías procesales".

Carta de empresario al exjuez Baltasar Garzón Foto: Tomado del diario ABC de España

Fue entonces cuando el empresario decidió escribir la carta, certificarla ante un notario y enviarla por correo certificado el 12 de abril de 2017 al exjuez, con el fin de expresarle su descontento y dar por terminada la relación contractual.



"He perdido absolutamente la confianza en Vd. En mis recientes viajes a España he recabado más información sobre su persona y así he tenido conocimiento, entre otras vicisitudes, que en el año 2012 fue condenado a la pena de inhabilitación de once años por un delito de prevaricación e intercepción de comunicaciones de un preso, siendo expulsado de la carrera judicial. Y todo ello nada menos que por el Tribunal Supremo, lo que conlleva mayor alcance y calificativo a esta lamentable condena", expresó el empresario en un aparte del texto.

Baltasar Garzón es conocido por pedir en extradición al ex dictador chileno Augusto Pinochet y por sus famosos juicios contra ETA.



Caso Gürtel



El caso Gürtel es el nombre con el que se conoce una investigación iniciada en noviembre de 2007 por la Fiscalía Anticorrupción y denunciada por la Fiscalía en febrero de 2009 ante la Audiencia Nacional, sobre una red de corrupción política vinculada al Partido Popular, que funcionaba principalmente en las comunidades de Madrid y Valencia.



