Ofertas de empleo en Austria ¿Cómo aplicar?

El Ministerio de Trabajo de Austria dio a conocer un paquete de convocatorias laborales dirigidas a profesionales de todo el mundo. Esta iniciativa, publicada a través del portal Karriere, ofrece salarios que van desde los US $ 2.000 hasta los US $ 4.400, en promedio.



Austria es una nación con una economía muy sólida, no en vano es uno de los países más ricos de Europa, que impulsa a las pequeñas y medianas empresas.

Dentro de las profesiones que se solicitan están las que se enfocan en las nuevas tecnologías y la computación.



En ese sentido se requieren ingenieros electrónicos, de software o de aplicaciones; técnicos informáticos, de redes, de bases de datos o de hardware; analistas de sistemas y programadores.



Además, se necesitan enfermeros, al igual que personas calificadas en diversos oficios como pintores, albañiles, carpinteros o constructores.



Como es apenas obvio, la asignación salarial dependerá del trabajo y la ciudad donde figure la oferta.



Los interesados inicialmente deberán postularse a la tarjeta de migración permanentes que se otorgan en Austria. Esta tarjeta, que tiene una vigencia de 24 meses, cuesta alrededor de 200 dólares.



Por supuesto que está claro que quienes vayan a aspirar a estos cargos deberán ser profesionales altamente calificados, que puedan corroborar sus estudios y su experiencia laboral.



Pero no es lo único, sino que además deberán comprobar que tienen cursos en alemán y el manejo básico en inglés.



