La semana que comienza es clave para la seguridad en Europa, con reuniones de las que dependerá el futuro de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia y, con ello, la convivencia de los países europeos con su poderoso vecino del este.



El plato fuerte se servirá en Ginebra, donde Estados Unidos y Rusia se reúnen en el llamado diálogo estratégico, en el que la subsecretaria norteamericana de Estado, Wendy Sherman, y el viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov, iniciarán la negociación que debe marcar el futuro de sus relaciones de seguridad en los próximos años. Es la primera que tiene carácter “extraordinario”, con una crisis real: Ucrania.

Otras reuniones se realizarán también hoy entre la Otán y Ucrania, en Bruselas; el miércoles 12, también en Bruselas, en el consejo Otán-Rusia, y el jueves 13, en Viena, en la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE), la única institución a la que pertenecen todos los implicados.



Estados Unidos quiere enfocar la reunión de Ginebra en cuestiones bilaterales y dejar que los asuntos relacionados con terceros países, como el de Ucrania, sean objeto de reuniones en otros foros.

E. UU. ha señalado que no está dispuesto a ceder en un posible acercamiento de Ucrania a la Otán, "ya que Rusia no puede decidir de quién son o dejan de ser aliados otros países".

Rusia quiere discutir el emplazamiento de armas nucleares fuera de las fronteras de ambos países, lo que incluiría misiles de corto y medio alcance, desde las que se puede alcanzar territorio ruso; quiere que se prohíba el despliegue de tropas y armamento en zonas que el otro país considere una amenaza para su seguridad nacional o que se establezcan bases militares –o se desplieguen tropas– en territorio de las antiguas repúblicas soviéticas o establecer bases allí.



Además, indicó que el despliegue de misiles en Europa y las maniobras militares son dos áreas en que prevén que puedan producirse “entendimientos”.



Pero para Rusia, que se anexionó Crimea en 2014, ha desplegado miles de soldados cerca de la frontera y azuza las reclamaciones separatistas del Donbás, Ucrania debe permanecer fuera de la Otán y no debe albergar armamento de la Alianza de ningún tipo que pueda hacer peligrar su seguridad.



La situación es muy delicada: el secretario norteamericano de Estado, Antony Blinken, le ha advertido a Rusia de que cualquier tipo de agresión adicional “tendrá consecuencias masivas”; el secretario general de la Otán, Jens Stoltenberg, dijo el viernes pasado que el riesgo de conflicto entre Ucrania y Rusia “es real” y Riabkov manifestó que Moscú no hará ninguna concesión.



EFE