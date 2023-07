España asumió por quinta vez la presidencia semestral del Consejo de la Unión Europea (UE) con el objetivo de impulsar las relaciones con América Latina y el Caribe, aunque en un momento de incertidumbre política interna por las elecciones generales convocadas para el próximo 23 de julio, una circunstancia muy poco habitual en la política comunitaria.



Joaquín María de Arístegui Laborde, embajador de España en Colombia, habló con EL TIEMPO sobre los objetivos que espera materializar su país al frente del bloque entre los que se encuentran el reforzamiento del grupo de los 27, la reindustrialización de la UE, la transición ecológica y la justicia social y económica.

¿Por qué le apuestan a fortalecer las relaciones con América Latina y el Caribe?

En esta ocasión, al igual que en las anteriores, siempre ha habido una herencia tangible entre ambas regiones. La intención de España es dejar un hilo conductor para los dos países que van a suceder en la presidencia a España, Bélgica y Hungría, y es que América Latina y el Caribe se conviertan realmente en socios estratégicos de la Unión Europea.



Como dice nuestro ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares: América Latina y el Caribe es la región más eurocompatible del mundo y la prueba de que habremos hecho las cosas bien es que en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea y la Celac, que no se celebraba desde 2015 y que se realizará a mediados de este mes en Bruselas, se pueda percibir que efectivamente nos miramos a los ojos para convertirnos en socios estratégicos dispuestos a crear un espacio de prosperidad y de justicia para los ciudadanos.



(Lea también: España asume presidencia del Consejo de la UE con un simbólico viaje de Sánchez a Kiev)

Facebook Twitter Linkedin

Embajador de España en Colombia, Joaquín María de Arístegui Laborde. Foto: NESTOR GÓMEZ/ EL TIEMPO

España ha insistido en que buscará cerrar en la cita de Bruselas acuerdos con países como Chile o México. ¿Qué proyectos piensa impulsar?

España tiene la obligación de impulsar expedientes que están pendientes y proponer a los Estados miembros nuevas iniciativas que impulsen, en especial, acuerdos de libre comercio. A su vez vamos a crear nuevos espacios de interacción como pueden ser, por ejemplo, una interacción empresarial comercial reforzada y también de juventud.



En los márgenes y conectado también estrechamente con la cumbre de Bruselas va a ver, además de las reuniones de jefes de Estado y de Gobierno, una importante agenda que está auspiciando España con la juventud, la sociedad civil y el empresariado que creemos tienen que estar en el corazón de esa nueva relación entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe.

Hablando de Colombia, ¿qué balance hace del gobierno de Gustavo Petro cerca de cumplir su primer año?

España desde un principio, y me refiero a que fue un país pionero en esto, dejó claro que respaldaría la decisión de los colombianos por una apuesta reformista y progresista de Gobierno. Han pasado 11 meses desde la toma de posesión del presidente Petro y creo que el balance es positivo.



Cabe destacar que la relación entre nuestras naciones históricamente ha sido sólida dada la cercanía de nuestros pueblos, la fortaleza de nuestras relaciones comerciales de inversión, de cooperación cultural y de seguridad que, de alguna manera, transitan en paralelo a las diferentes situaciones políticas que ocurren en nuestros dos países.

El gobierno Petro ha hecho apuestas audaces y valientes para llevar a Colombia a un nivel más alto de modernidad FACEBOOK

TWITTER

Creemos que en el tiempo que lleva, el gobierno Petro ha hecho apuestas audaces y valientes para llevar a Colombia a un nivel más alto de modernidad y de progreso con las lógicas dificultades que se enfrentan cuando se quieren hacer reformas profundas.



(Le puede interesar: ¿Por qué la presidencia de España en la Unión Europea es clave para América Latina?)

¿Un efecto esperado?



La democracia española también pasó su etapa en las que las reformas tuvieron su coste y provocaron lógicas turbulencia. El cambio no siempre es fácil, pero creemos que Colombia inició una senda de no retorno por la paz, la reconciliación y la modernización.

Facebook Twitter Linkedin

El embajador asegura que el balance de los 11 meses del gobierno Petro es positivo. Foto: Presidencia

En su visita a España, el presidente Petro destacó la lucha contra el cambio climático y que se ajusta a una de las líneas claves que tendrá España durante su presidencia en la UE. ¿Qué decir de esa mirada de Colombia y España rumbo al gran reto mundial?



Son dos gobiernos que hacen una apuesta sin ambages e incondicionales por fórmulas que garanticen la sostenibilidad y la protección del medioambiente. Como bien lo señala, es una de las cuatro prioridades de la presidencia española en la UE. Considero que el gobierno colombiano hoy en día es uno de los líderes en todo lo referente a la defensa del medioambiente y de la protección de la naturaleza como elemento transversal de todas las políticas públicas.



Creo que tanto España como la UE en su conjunto ha tomado buena nota de las consecuencias de la guerra en Ucrania y sus nefastos efectos, por ejemplo, en el ámbito energético. Somos conscientes de que no habrá futuro si no se preserva la naturaleza y de ahí que buscamos formas de producción, de consumo y de convivencia que impliquen un mayor respeto por estos recursos.

Usted señaló hace un tiempo que no era correcto decir que la lucha antidrogas en Colombia fracasó. ¿Sigue pensando igual?



Cuando yo dije eso en su momento, no me refería a una cuestión de enfoque político o de estrategia general. Me refería a que una cosa es la cuestión cotidiana de la lucha contra los crímenes ilícitos colectivos y otra muy distinta que se considere que esta batalla política no ha funcionado. España y Colombia, en una de las áreas donde mejor trabajan juntos tanto a nivel bilateral como a nivel regional, es justamente la de la lucha contra los tráficos ilícitos y contra el narcotráfico.



(Además: ¿Por qué Pedro Sánchez y los socialistas podrían dejar de gobernar España?)

Facebook Twitter Linkedin

El embajador destaca el trabajo de Colombia en materia de lucha contra las drogas. Foto: Ejército

Por eso yo decía que no podía compartir que es un fracaso total porque creo que el trabajo que ha hecho la Policía Nacional de Colombia, la Fuerza Armada colombiana, la Policía Nacional de España, la Guardia Civil de España, el Servicio de Aduanas de España, no solo a nivel bilateral sino en operaciones multinacionales en el Atlántico, ha sido el de generar una colaboración que se ha saldado con grandes éxitos.



Ahora, el debate político sobre la legalización de consumo de esta o aquella sustancia es un tema nacional. En ese sentido, sea cual sea la política que decida el gobierno colombiano contará siempre con el apoyo español.

Fue muy diciente que el presidente Sánchez decidió asumir la presidencia temporal de la UE desde Ucrania donde se trazó como meta ampliar la cantidad de países del bloque y, por supuesto, respaldó la candidatura de Ucrania. ¿Qué tan viable es?



El símbolo de ver al presidente Sánchez inaugurando la presidencia de la Unión Europea con un viaje a Ucrania y reuniéndose con el presidente Zelenski dice mucho de ese compromiso que tiene la Unión Europea con Ucrania y desde luego España, no solamente en términos de defensa, sino también del apoyo humanitario.



España, a pesar de ser uno de los países que está más alejado geográficamente de Ucrania en el continente, es uno de los que más población ha acogido tras esta dramática crisis humanitaria. Obviamente yo creo que el proyecto europeo, a raíz de esta crisis tan grave que nos tiene después de aproximadamente algo más de 70 años viviendo una guerra en el terreno, debe reflexionar sobre su seguridad en todo sentido. Europa debe estar más unida que nunca.



(Puede leer: ¿Quiere trabajar en España? Así puede homologar su título en ese país)

Debemos estar más unidos que nunca y apostar de la manera más firme y decidida posible por el proyecto de la Unión Europea FACEBOOK

TWITTER

¿Existen los ánimos?



La Unión Europea es la apuesta de integración política de culturas, de territorios, de países más audaz, avanzada y desarrollada de la historia reciente. Hemos sufrido la pandemia que nos ha alterado muchísimo la convivencia y ahora estamos sufriendo una guerra. Yo creo que la primera conclusión que tenemos que sacar todos los países del bloque es que debemos estar más unidos que nunca y apostar de la manera más firme y decidida posible por el proyecto de la Unión Europea. España siempre ha sido un país europeísta y busca propiciar un espacio de justicia, de desarrollo de derechos efectivos, de respeto al derecho internacional y a la soberanía de los Estados.

Facebook Twitter Linkedin

Pedro Sánchez y el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski. Foto: Sergei CHUZAVKOV / AFP

Un serio desafío cuando vemos multitudinarias protestas, como las vividas en Francia tras la muerte de un joven de ascendencia argelina a manos de la policía y que pone sobre la mesa cómo el tema migratorio se convierte en un bastión de fuerzas políticas opuestas. ¿Cómo buscará España integrar el tema de asilo y migración?



De las cuatro prioridades españolas de la presidencia, otra de ellas es el pilar social. Precisamente, porque nosotros no podemos vivir de espaldas a las realidades cotidianas de los ciudadanos europeos y de los centenares de miles de millones de individuos no europeos que viven en el espacio de la Unión Europea y que contribuyen cada día a la prosperidad, a la estabilidad y al éxito del proyecto comunitario. Esto, evidentemente, está vinculado a Colombia, así como a otros países latinoamericanos y caribeños, pero especialmente a Colombia porque creo que conviene recordar que hay medio millón de colombianos que cada día contribuyen a que España sea una puesta de convivencia social y de prosperidad.



En consecuencia, creo que todo lo que está pasando en otros países, las tensiones con mayor o menor duración a los que todos nos enfrentamos, son reflejo de exigencias sociales que hacen que los gobiernos no perdamos de vista lo que es importante: el pilar social y los cumplimientos de los derechos efectivos de los ciudadanos que son quienes están en el radar de cualquier difusión y decisión política. Eso es lo que la presidencia española también quiere propiciar, que los gobiernos recuerden, cuando estén debatiendo el futuro de Europa, que este pasa por la prosperidad de sus ciudadanos.

Otra de las prioridades que España persigue es la reindustrialización de la Unión Europea. ¿Cuál es la apuesta?



La pandemia del covid-19 nos hizo ver que no calculamos bien los efectos de la deslocalización de determinados bienes y necesidades. Los ciudadanos europeos nos encontramos con que necesitábamos determinados recursos sanitarios que simplemente no los teníamos y eso produjo una paradoja: a pesar de ser una de las regiones de mayor prosperidad del mundo seguimos enfrentando una dependencia que probablemente no se había calculado bien.



(Más noticias: Conozca las duras sanciones para migrantes indocumentados en Florida, Estados Unidos)



Eso nos llevó a muchos países, y en conjunto de la Unión Europea, a revisar nuestras prioridades y a tomar decisiones que nos garanticen en el futuro que esa dependencia no va a ser tan virulenta. Para ello, hay un concepto político y económico que la presidencia española va a promover y es el concepto de la autonomía estratégica abierta que es reconocer que tenemos que mejorar nuestra capacidad de respuesta propia dotándonos de los recursos y de los medios que eviten situaciones dramáticas como las que vive Europa primero con la pandemia y luego por cuenta de la invasión rusa a Ucrania donde algunos países han comprobado las consecuencias de no haber podido anticipar los efectos energéticos de una guerra de estas dimensiones.

Facebook Twitter Linkedin

Embajador de España en Colombia, Joaquín María de Arístegui Laborde. Foto: Néstor Gómez - El Tiempo

¿Buscarán nuevos socios comerciales?



Es una de las bases de la estrategia, la identificación de nuevos socios comerciales económicos y de inversión y ahí se vuelve a conectar esta idea con la apuesta que hace España en su presidencia por América Latina y el Caribe. Somos dos regiones que compartimos un inmenso océano que no nos separa, sino que nos une. Queremos que la Unión Europea y todos sus socios vean en América Latina y el Caribe un socio, no solamente oportuno y bueno, sino imprescindible para la próxima etapa de nuestras relaciones.

Queremos que la Unión Europea y todos sus socios vean en América Latina y Caribe un socio FACEBOOK

TWITTER

El presidente Sánchez aseguró que llevará a cabo una agenda feminista durante la presidencia de la Unión Europea. ¿Cómo liderar esta agenda cuando el país enfrenta una de las más altas tasas de feminicidios?



Somos conscientes de que los feminicidios y distintos actos de violencia contra las mujeres siguen siendo un serio desafío en el país, de ahí que durante este Gobierno se ha reconocido que la violencia machista es una cuestión de Estado y queremos que otras naciones se vinculen con políticas como las que hemos promovido en términos de salud, paridad, igualdad y lucha contra la violencia.



España es uno de los países en el mundo que está a la vanguardia de la defensa de la igualdad y de la lucha contra la discriminación. Tenemos uno de los ministerios de Igualdad más avanzados del mundo. Por eso, me alegra mucho que Colombia haya materializado la ley que determinaba la creación del ministerio de Igualdad a través del decreto presidencial.

Modelos parecidos...



El modelo colombiano y español son muy convergentes porque creo que tenemos prioridades parecidas y urgencias parecidas en defensa de las poblaciones más vulnerables, particularmente, de la mujer y de la comunidad LGBTIQ+.



Me parece que una parte de la contraseña de la modernidad es la decencia en cuanto al respeto y al reconocimiento de lo diverso y sobre todo de la defensa de la igualdad. Sabemos que, a pesar de los esfuerzos, persisten situaciones negativas que tenemos que corregir. Esto no quiere decir necesariamente que en España tengamos un problema más grave que en otros países, lo que quiere decir es que tenemos la valentía, como sociedad, de reconocerlo para luchar contra ello.



(Siga leyendo: Gobierno Petro se une a coalición contra fentanilo: esta es su estrategia de lucha)

Facebook Twitter Linkedin

Embajador de España en Colombia, Joaquín María de Arístegui Laborde. Foto: Néstor Gómez - El Tiempo

España vivirá unas anticipadas elecciones generales el próximo domingo. ¿La presidencia ante la UE se mantendrá sólida en sus objetivos sea cual sea el resultado?



España tomó la decisión, después de los resultados de las elecciones autonómicas y locales, de dar la voz a los españoles y en consecuencia optó por acortar la Legislatura. Yo creo que eso es una señal muy positiva del proceso político en España que, como toda democracia, es un país en evolución y que está dispuesto a enfrentar su propia transformación. En ese sentido, los españoles tomarán su decisión en plena libertad a partir de esa evolución del país sabiendo que, ante todo, la unidad es clave. Respetar la democracia por encima de todas las posiciones políticas y ser respetuosos con los derechos es un pilar que se verá reflejado en este proceso electoral.

STEPHANY ECHAVARRÍA

EDITORA INTERNACIONAL

EL TIEMPO

En Twitter: @stephechavarria

Más noticias A Fondo

La nueva ola de calor que golpeará a Europa: países podrían superar los 38 °C

Francia vive un estallido que no es nuevo para el país

Las conclusiones del encuentro en Estambul entre Erdogan y Volodimir Zelenski