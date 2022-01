La Embajada de Francia en Colombia informó que reactivará el programa vacaciones-trabajo a partir del 15 de febrero de 2022, habrá citas desde esa fecha.



Este es un tipo de visado que está dirigido a los jóvenes de 18 a 30 años. Les da la oportunidad de visitar Francia durante un año con la posibilidad de trabajar allí para complementar los recursos económicos durante la estadía.

Esto le permitirá a los jóvenes conocer la cultura y el modo de vida francés, por lo que el propósito es esencialmente turístico.



Según indica la Embajada de Francia en Colombia, hay un número máximo de 400 beneficiarios por año.



A quienes obtengan esta visa se les colocará un adhesivo en el pasaporte. Este exime de la solicitud de un título de residencia y es válido como permiso de trabajo durante ese tiempo, según explica la Embajada.



El plazo de obtención del documento va entre los 10 y 21 días calendarios. Podrá ir y venir entre el territorio francés y el territorio colombiano un número ilimitado de veces durante la estadía.



Tenga en cuenta que este tipo de visa no es renovable ni hay posibilidad de prórroga.

Podrá ir y venir entre el territorio francés y el territorio colombiano un número ilimitado de veces mientras tenga esta visa. Foto: iStock

Condiciones generales

• Tener como intención principal pasar unas vacaciones en Francia.



• No haber sido anteriormente beneficiario del programa.



• Tener entre 18 y 30 años cumplidos en la fecha de solicitud de la visa.



• No estar acompañado de personas a cargo.



• Ser titular de un pasaporte vigente.



• Tener, como mínimo recursos económicos de 2.500 euros (casi 11 millones 400 mil pesos).



• Disponer de un tiquete de transporte de regreso.



• Presentar un certificado médico que garantice su buen estado de salud.



• No tener antecedentes judiciales.



• Tener un seguro que cubra todos los riesgos relacionados con enfermedad, maternidad, invalidez, hospitalización y repatriación.



Además, podrá trabajar durante su estadía sin necesidad de pedir un permiso de trabajo. Foto: iStock

¿Cómo solicitar la visa?

1. Debe llenar el formulario en línea que estará disponible en la página web de France-visas



2. Agendar una cita en ese mismo sitio web.



3. El día de la cita debe asistir de manera presencial a la Embajada de Francia en Colombia al servicio de visados con los documentos requeridos.



Para obtener la visa vacaciones-trabajo no es necesario cumplir con un requisito de idioma. Sí podrá realizar estudios, pero estos no pueden ser superiores o profesionales, ya que esto le daría un estatus de estudiante. Tampoco debe realizar prácticas profesionales.

