Cuatro décadas después de la desaparición de Emanuela Orlandi, una adolescente que vivía en el Vaticano, los investigadores de este enigmático caso contemplan la posibilidad de que fuera una tragedia familiar.

​

Emanuela Orlandi, de 15 años, cuyo padre trabajaba para el Vaticano, desapareció después de una clase de música en el centro de Roma el 22 de junio de 1983.

Desde entonces, el caso, que ha dado lugar a una serie en Netflix, ha generado múltiples tesis, nunca probadas, y no deja de apasionar a los italianos sobre el fondo de teorías de complot que implican a los servicios secretos, la mafia, las altas autoridades vaticanas y la masonería.



(Además: Las tácticas de gobierno Petro para facilitar migración de colombianos a Estados Unidos)



Informaciones difundidas por la televisión privada La7 abren una nueva pista, sugiriendo que pudo tratarse de un crimen familiar.

Facebook Twitter Linkedin

En el 2012, familiares y amigos de la Emanuela Orlandi recordaron a la joven durante un acto en su recuerdo celebrado en la Plaza de San Pedro del Vaticano. (Archivo) Foto: Efe

Según La7, el fiscal del Vaticano entregó recientemente a su par romano un intercambio epistolar entre un alto dignatario de la Santa Sede y un sacerdote, en septiembre de 1983, tres meses después de la desaparición de la chica.



El secretario de Estado Agostino Casaroli, número dos del Vaticano, escribió entonces a un sacerdote, quien había sido consejero espiritual de la familia Orlandi.



(Le puede interesar: 'Suspensión de monitoreo de coca es favorcito de Biden a Petro': María Elvira Salazar)



Con esta carta, Casaroli buscaba la confirmación de que Natalina, la hermana mayor de Emanuela, había sido víctima de abusos sexuales por parte de su tío Mario Meneguzzi, ya fallecido.



El confesor reconoció que la chica le había contado los hechos. La chica tenía prohibido hablar de ello so pena de perder su trabajo en la cafetería de la Cámara de Diputados, regentada por su tío.

Facebook Twitter Linkedin

Informaciones difundidas por la televisión privada La7 abren una nueva pista sobre el caso. (Archivo) Foto: Fabio Frustaci / EFE

Los investigadores ya conocían estos hechos, ya que fueron confirmados por la propia Natalina Orlandi, según La7.



(Siga leyendo: En vivo: con Zelenski como invitado, comienza segundo día de cumbre de Otán en Lituania)



Meneguzzi tenía contactos con los servicios de seguridad interior de aquel entonces, respondió a varias llamadas anónimas recibidas por la familia Orlandi y evitó una investigación sin que las autoridades supieran cómo, informó el martes la prensa italiana.



El retrato robot del hombre que fue visto con Emanuela Orlandi el 22 de junio de 1983, el día de su desaparición, se parece al del tío.



Pero el hermano de Emanuela, Pietro, su hermana Natalina y su abogada, Laura Segro, que presionaron al Vaticano y a la fiscalía de Roma para reabrir el caso en 2023, no creen en la pista.

Facebook Twitter Linkedin

Emanuela Orlandi, la "chica del Vaticano". (Archivo) Foto: ALAMY

Familia Orlandi en desacuerdo

Justamente, la familia de Emanuela Orlandi criticó este martes al medio italiano que apuntó como sospechoso a un tío, acusándole de "abusar" de su hermana, y denunció supuestas filtraciones de la Santa Sede.



Natalina, acompañada por la abogada de la familia Laura Segro, negó tajantemente esa hipótesis ante la prensa extranjera y explicó que "no hubo abusos sexuales" sino "simples cortejos verbales".



(Lea también: ¿Por qué la Otán aún no aprueba ingreso de Ucrania a la Alianza? Esto pasó en la cumbre)



"En 1978 trabajábamos juntos y mi tío hizo unos simples cortejos verbales, como pequeños regalos, pero cuando entendió que no tenía posibilidad se detuvo. Solo se lo conté a mi novio Andrea, hoy mi esposo, y a mi padre confesor", aseguró Natalina.

Mi tío hizo unos simples cortejos verbales (...) pero cuando entendió que no tenía posibilidad se detuvo FACEBOOK

TWITTER

La hermana de la chica desaparecida denunció esta "filtración" por el daño causado a su tía, viuda de Meneguzzi, y a sus primos.



(Además: Zelenski, recibido como 'una estrella de rock' en evento en apoyo a Ucrania en Lituania)



Natalina recordó que fue recibida por el cardenal Angelo Becciu, entonces número 2 de la Secretaría de Estado vaticano y hoy caído en desgracia por un escándalo financiero, y que este le advirtió que si revelaban sus archivos, también saldría a la luz su confesión.



El hermano Orlandi, Pietro, visiblemente enfadado, lamentó en primer lugar que se haya filtrado "un secreto de confesión" y expresó que al inicio pensó que se trataba de una carroña: "no esperaba que cayeran tan bajo" dijo.



Además, aclaró que, el día en que Emanuela desapareció, su tío estaba de vacaciones "lejos" y luego cuestionó la intención de esta fuga de información.



(Le puede interesar: EE. UU. suspende monitoreo de cultivos de coca en Colombia: estas son las razones)



"Apuntan el dedo contra mi tío pero ¿por qué no van contra estos tres o cuatro cardenales pederastas?", lamentó, para después acusar al Vaticano de dinamitar una comisión de investigación en el Parlamento italiano.



"Creo que el Vaticano está intentando no asumir su responsabilidad y endosársela a otras personas (...) No quieren la comisión porque saldría de todo", dijo Pietro Orlandi, para pedir después al papa que "tome cartas en el asunto".



REDACCIÓN INTERNACIONAL

EL TIEMPO

*Con información de EFE y AFP