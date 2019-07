La derecha se impone en las elecciones generales en Grecia

El primer ministro griego, Alexis Tsipras, reconoció este domingo su derrota en las elecciones generales anticipadas y felicitó al vencedor, el líder de Nueva Democracia (ND), Kyriakos Mitsotakis.



Según los primeros resultados parciales sobre el 80 por ciento de centros de votación escrutados, el partido de Mitsotakis lograba casi el 40 por ciento de los sufragios, frente a un 31 por ciento de la agrupación del actual primer ministro. Lo que marca el regreso de los partidos tradicionales en Grecia tras cuatro años de Tsipras en el poder.

“Un círculo doloroso se cierra hoy”, dijo Mitsotakis en un mensaje difundido por televisión. “No voy a traicionar sus esperanzas” añadió.



En caso de confirmarse este resultado, Nueva Democracia tendría una mayoría de 158 legisladores sobre un total de 300 bancas. Y el partido Syriza, de Tsipras, conservaría 86 de las 144 bancas que tenía en el Parlamento saliente. Surgido en pleno caos en Grecia debido a la crisis de la deuda y a la cura de austeridad impuesta por sus acreedores, el joven líder de izquierda, de 44 años, creó esperanzas en enero de 2015 entre un pueblo aturdido por las quiebras y los planes sociales.

Pero, según los analistas, luego de cuatro años de gobierno, los electores no perdonan a Tsipras sus promesas incumplidas ni sus duras medidas fiscales, dictadas por la Unión Europea (UE) para evitar una salida del país del bloque comunitario. Después de haber reelegido al primer ministro más joven de Grecia en 150 años, los 10 millones de griegos convocados a las urnas optan en esta ocasión por la alternancia.



La elección de Mitsotakis, de 51 años, hijo de un ex primer ministro, significaría un regreso a la ‘familiocracia’ en el Gobierno griego.



Mitsotakis llega al puesto de primer ministro tres años después de haber asumido las riendas del partido conservador, que también fue dirigido por su padre. Sus detractores lo consideran el transformador de ND en una mezcla de nacionalismo y neoliberalismo. Pero también es quien modernizó la imagen del partido conservador, al presentar a las legislativas a varios candidatos jóvenes.



Exconsultor de McKinsey en Londres, el político dice querer crear “mejores” empleos, y en su programa incluyó medidas como relanzar el crecimiento y atraer más inversores extranjeros, bajando los impuestos a las empresas.



Cercano al mundo de los negocios, este diplomado en Harvard fue además ministro de la reforma administrativa durante el último gobierno conservador de Antonis Samaras (2012-2014). Entonces estuvo encargado de despedir a 15.000 funcionarios ante la presión de los acreedores del país. La reducción de efectivos quedó interrumpida por las elecciones anticipadas de enero de 2015, lo cual no le hizo perder la etiqueta de ‘hombre de hierro’.



AFP Y EFE