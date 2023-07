Las elecciones generales españolas, que tienen lugar este domingo, definirán el rumbo que siga el país: seguir con Pedro Sánchez, líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) a la cabeza, o girar al otro extremo ideológico con el experimentado político Alberto Núñez Feijóo, quien resultó ser el gran triunfador de las elecciones municipales, celebradas el pasado 28 de mayo, cuando el Partido Popular (PP), del cual está a la cabeza, se impuso en los resultados.

Y es que, justamente, el descalabro sufrido a finales de mayo por el presidente de izquierda Pedro Sánchez fue lo que lo llevó a tomar una decisión que, para algunos incluso dentro de sus filas, fue sorpresiva: adelantar los comicios generales, en los que se eligen a los representantes del Congreso de los Diputados, cuya composición de fuerzas definirá al nuevo presidente del país.



La apuesta de Sánchez fue arriesgada, pues se estima que ni el PSOE ni el PP contarán con las mayorías suficientes para poder gobernar sin coalición.



En ese sentido, el presidente le apostó a que el electorado se mantuviera con el recuerdo de la posibilidad de que Núñez Feijóo se alinee con las ideas que representa el Vox, partido de mentalidad franquista y que promueve políticas que buscan acabar con la ley trans, la ley de la eutanasia, el Ministerio de la Igualdad, abandonar los acuerdos climáticos, los juzgados de violencia contra la mujer, facilitar la expulsión de migrantes ilegales bajo la sombrilla de proteger a España, entre otras.



El presidente del Gobierno español y candidato del PSOE, Pedro Sánchez. Foto: AFP

No obstante, el descontento general de los españoles ante su Gobierno y programar unas elecciones en plena temporada de verano, juegan en su contra.



Las otras dos agrupaciones en contienda son Vox, bajo el liderazgo de Santiago Abascal, y la plataforma de izquierda Sumar, encabezada por la vicepresidenta Yolanda Díaz. Del panorama electoral desaparecieron Podemos y Ciudadanos, los dos partidos emergentes que nacieron tras la crisis económica de 2008. En ese sentido, parece que España, de a poco, ha regresado al histórico bipartidismo.



Si bien Sumar constituye un nuevo fenómeno en el proceso electoral, el partido gestado por la también ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz Pérez, no solo pretende reunir a los descontentos del PSOE e integrar a los seguidores de Podemos, sino que para algunos obedece a una estrategia de Sánchez para evitar que los electores del PSOE, ante el desgaste del Gobierno, opten por no acudir a las urnas.



En cualquier caso, Díaz es la figura femenina en la contienda electoral y, con seguridad, será la aliada del presidente para tratar de constituir mayoría y gobernar en España.



Vox, por su parte, entraría en alianza con el PP para lograr la mayoría en el Congreso, si bien Núñez Feijóo se ha mostrado cauto con esta opción. Aunque, por ahora, no le interesa que el potencial electorado lo asocie con un partido de estas características, parece que no tendrá otra alternativa si quiere gobernar.



Así las cosas, como ninguno obtendría la mayoría absoluta de 176 diputados, se verán forzados a buscar el juego de las coaliciones.



La candidata de la alianza Sumar, Yolanda Díaz. Foto: AFP

¿Qué es lo que ofrecen el PSOE y el PP?



El PSOE centra su programa de gobierno en dar facilidades a los jóvenes para su vida académica y personal, en medidas por la igualdad; en la búsqueda de una justa transición ecológica y en una mejora de la sanidad pública. Es este último punto coinciden todos los partidos.



El actual partido dirigente argumenta que votar por el PP -y por Vox- implicará un retroceso “en igualdad, en derechos y servicios sociales, en derechos sindicales y de los trabajadores o en justicia social”.



Pedro Sánchez, nacido en Madrid, a sus 51 años es presidente del Gobierno de España desde junio de 2018. Graduado en economía por la Universidad Complutense de Madrid y con un doctorado en esta misma disciplina por la Universidad Camilo José Cela, es casado y padre de familia.



Veo a la derecha y ultraderecha absolutamente desfondados.



Y el avance socialista es IMPARABLE.



Lo único que os pido es que el #23J apostemos todo al rojo, para ganar las elecciones y garantizar cuatro años más de progreso.



¡TODO AL ROJO!#AdelantePSOE#EspañaAvanza#VotaPSOE pic.twitter.com/UhJmTVoFhd — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 21, 2023

De otro lado, el PP pretende dar un “alivio fiscal inmediato” a las familias, según explica en su programa, así como asegurar “la sostenibilidad y suficiencia del sistema de pensiones para las generaciones actuales y futuras” y solucionar el déficit de especialistas en el nivel sanitario.



Por otra parte, promete que derogará la llamada Ley de Memoria Democrática, que sustituirá por una nueva norma que “refuerce los principios democráticos y la reconciliación nacional que fundamentaron el pacto constitucional durante la Transición”.



Alberto Núñez Feijóo, —al que se le conoce públicamente por el apellido de su madre— es de Orense, Galicia y tiene 62 años. Graduado en Derecho en la Universidad Santiago de Compostela, es desde 2006 el máximo líder del PP en Galicia. Dos veces presidente del gobierno regional, fue elegido en ambas ocasiones por mayoría absoluta. Nunca ha perdido unas elecciones y convive con su pareja, Eva Cárdenas.



¿Habrá recambio?



A pesar de que el presidente Sánchez se sumergió en una intensa campaña electoral, que según las últimas encuestas lo mantienen con vida, expertos coinciden en que no parece que Sánchez pueda remontar los resultados de las elecciones municipales donde triunfó la derecha de manera aplastante.



Esto se debió al liderazgo de Núñez Feijóo que, como presidente del PP, logró situarlo a la cabeza en muy poco tiempo, tras la salida de Pablo Casado.



Su reconocida gestión en Galicia, donde ocupó la presidencia regional entre 2009 y 2022, fue avalada por el electorado en las pasadas elecciones de mayo. No obstante las escasas semanas para preparar a su partido para las elecciones presidenciales, aprovechó cada minuto y presentó sus propuestas de gobierno, al tiempo que movilizó ampliamente a los dirigentes de su organización política por todo el territorio nacional.

El líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijoo, durante un mitin electoral. Foto: AFP

Tanto Sánchez como Feijóo cargan con dos pesadillas en su haber político.



Al presidente de España se le echan en cara sus acuerdos con exterroristas vascos con cuyos apoyos ha contado para gestionar su gobierno. Ello dio lugar a que un supuesto afectado por una multa lanzara contra Sánchez ante la televisión española la frase “Que te vote Txapote”, en alusión al hombre de ETA, Xabier García Gaztelu, alias Txapote, que asesinó a Miguel Ángel Blanco y a Gregorio Ordóñez, entre otras 14 personas.



Pese a que Sánchez no tiene nada que ver con él, el lema viral le recuerda haber pactado con partidos independentistas vascos para gobernar en 2022.



Por su parte, a Feijóo se le recuerda haber compartido un viaje en yate con el narcotraficante gallego Marcial Dorado, tema que ha saltado en la campaña electoral. Se muestra una fotografía del líder político con Dorado, mientras navegaban en el año 1995. Por entonces, Feijóo, con 34 años, era vicepresidente y secretario general del Servicio Gallego de Salud.



Sánchez sacó el tema a relucir hace unos días: “Es inquietante que haya tenido relaciones tan estrechas con un narcotraficante”.



La foto salió a la luz pública en 2013. El candidato conservador explicó el hecho: “¿Usted cree —le dijo a un periodista que lo entrevistó— que si yo supiese de lo que iba a ser acusado yo me dejaría hacer fotos o iría a comer con él? No tenía nada que ocultar. Por lo tanto, en ningún caso tenía información de si tenía alguna relación con determinados negocios relativos al narcotráfico”.

Actos de cierre de campaña en España. Foto: AFP

Feijóo aseguró en su momento que cortó la relación con el narco cuando, en 1997, supo que la Audiencia Nacional (máximo tribunal de justicia) había abierto una investigación contra él. Dorado, conocido como El padrino de la Ría de Arosa, se encuentra en libertad desde hace varios años por falta de pruebas, después de haber sido acusado de contrabando de tabaco y de introducir hachís en España.



Lo cierto es que las elecciones coinciden con las vacaciones de verano de los españoles. Esta situación generó la demanda de votos por correo, con un 80,45 % más que en las elecciones generales de junio de 2016, cuando se marcó el récord de máximos sufragios por ese método en la historia democrática del país. Y, sin duda, superará en más de un millón al votado en las elecciones municipales del pasado mes de mayo.

El golpe a Pedro Sánchez en las elecciones de mayo

JUANITA SAMPER OSPINA

CORRESPONSAL EL TIEMPO

MADRID