El Vaticano abrió una investigación preliminar al cardenal y exarzobispo de Burdeos Jean-Pierre Ricard, quien hace unos días admitió haber tenido una actitud "reprensible" con una menor de 14 años hace 35 años y es la primera ocasión en que un purpurado admite un crimen de esta naturaleza.



"A raíz de los elementos que han surgido en los últimos días y tras la declaración del cardenal Jean-Pierre Ricard, con el fin de completar el examen de lo sucedido, se decidió abrir una investigación preliminar y actualmente se está en el proceso de evaluar a la persona más idónea para dirigirlo, con la necesaria autonomía, imparcialidad y experiencia, teniendo también en cuenta que las autoridades judiciales francesas han abierto un expediente sobre este caso", dijeron este viernes a EFE fuentes del Vaticano.

A pesar deque Ricard admitió haber abusado de la joven, el Vaticano no tomó medida alguna contra el purpurado, ya que, según la praxis, un proceso canónico generalmente no se inicia hasta que las autoridades judiciales de un país, en este caso Francia, cierran el suyo y sólo tras concluir el juicio civil la Iglesia puede solicitar a las autoridades judiciales la documentación para poder integrarla en su propia evaluación.



La Conferencia Episcopal francesa informó el pasado 7 de noviembre de que once obispos o exobispos franceses son objeto de procedimientos ante la Justicia o ante las instancias canónicas por abusos sexuales.

La Ciudad del Vaticano, una ciudad estado ubicada dentro de Roma, Italia, es la sede central de la Iglesia Católica Romana Foto: Pixabay

Esas cifras fueron comunicadas por el presidente de la Conferencia Episcopal, Eric de Moulins Beaufort, en una conferencia de prensa con ocasión de la 90 Asamblea Plenaria que se celebra en Lourdes (sur de Francia) del 3 al 8 de noviembre. Uno de ellos es el antiguo arzobispo de Burdeos Jean-Pierre Ricard, quien en un comunicado reconoció haber tenido una actitud "reprensible" con una menor de 14 años hace 35 años. Se trata de la primera ocasión en que un cardenal admite por cuenta propia un crimen de esta naturaleza.

"Hace treinta y cinco años, cuando era párroco, me comporté de forma reprobable con una niña de 14 años. Mi comportamiento necesariamente causó consecuencias graves y duraderas para esta persona.



Se lo expliqué y le pedí perdón, y repito mi petición de perdón aquí, así como a toda su familia", escribió el cardenal . Ricard, arzobispo emérito de Burdeos (Francia), nació el 25 de septiembre de 1944 en Marsella (Francia).



Fue ordenado sacerdote el 5 de octubre de 1968 y Benedicto XVI lo creo cardenal el 24 de marzo de 2006 y fue uno de los electores del papa Francisco. Al ser menor de 78 años, el purpurado francés puede participar actualmente un cónclave para elegir al próximo pontífice.



EFE.

