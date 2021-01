EL TIEMPO realizará un foro económico en la Agenda Davos

Este viernes, dentro de la programación virtual prevista por el Foro Económico Mundial, este diario transmitirá para todo el mundo el foro ‘América Latina en la pospandemia: ¿Más o menos populismo?’.

La charla abordará la problemática que afronta al continente, con un desempeño económico pobre, frente al riesgo del deterioro en las instituciones políticas y las amenazas que plantea la urgente recuperación.



La sesión virtual será una de las dos únicas que incluirá la Agenda Davos en español. Será moderada por Ricardo Ávila, Analista Sénior de EL TIEMPO, con la participación del escritor y analista internacional Moisés Naim, el historiador mexicano y editor de la revista ‘Letras Libres’ Enrique Krauze, la exministra de Educación de Chile Marcela Cubillos y el editor en jefe de ‘Americas Quaterly’ y vicepresidente de Council of The Americas, Brian Winter.



La Agenda Davos es una movilización pionera de líderes mundiales para dar forma a los principios, políticas y alianzas necesarias en el desafiante nuevo contexto.

Es organizada por el Foro Económico Mundial, que ha servido durante más de 50 años como una plataforma confiable para que líderes de empresas, gobiernos, organizaciones internacionales, la sociedad civil y el mundo académico se reúnan para abordar cuestiones críticas al comienzo de cada año.



Este año, por la pandemia, se decidió organizar una agenda virtual de una semana para ayudar a los líderes a elegir soluciones innovadoras y audaces que ayuden en este problema global e impulsar una recuperación sólida durante el próximo año. La reunión presencial del Foro Económico Mundial se realizará durante la primavera europea, en Davos (Suiza).



La charla organizada por EL TIEMPO se transmitirá este viernes 29 de enero, a las 11:00 a.m. hora de Colombia (5:00 p.m. hora de Davos, Suiza) y será reproducida por los canales de la Agenda Davos para más de 25 millones de potenciales espectadores.

EL TIEMPO