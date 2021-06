El separatismo catalán enfrenta multas millonarias tras los indultos

Mientras continúa el debate en España por los indultos del gobierno nacional concedidos a nueve líderes separatistas, el presidente Pedro Sánchez anunció ante el parlamento que no permitirá un referéndum ni la autodeterminación de Cataluña.

Ello ocurría tras el pronunciamiento del Tribunal de Cuentas (Contraloría española), que formalmente expuso las razones de su imputación de responsabilidad contable a 39 exaltos cargos y funcionarios de la Generalitat (gobierno regional de Cataluña); entre ellos a los expresidentes Carles Puigdemont, huido de la justicia, y Artur Mas, y al exvicepresidente Oriol Junqueras, recientemente indultado. Los afectados tendrán un plazo de quince días para consignar en la cuenta del Tesoro Público 5,4 millones de euros en total. Si los imputados se negaran a pagar, se les embargarían sus bienes hasta cubrir la cifra reclamada.



El informe del Tribunal de Cuentas reprocha a los exaltos cargos haber querido convertir a Cataluña en “sujeto de derecho internacional” y castiga a los independentistas que proclamaron la separación en 2017. Les reclama las sumas multimillonarias por financiar la proyección en el exterior de un Estado soberano con dineros públicos.



Coincide ello con la reunión entre Sánchez y Pere Aragonés, presidente de la Generalitat, que acordaron reabrir la mesa de diálogo en septiembre, suspendida desde antes del inicio de la pandemia. Ambos líderes, sin embargo, están lejos de llegar a un acuerdo que ponga fin al conflicto catalán.



Aragonés insiste en defender la autodeterminación de la región y busca un referéndum vinculante por el que los catalanes puedan votar a favor o en contra de la independencia. Sánchez, durante el debate parlamentario, fue enfático: “Jamás. No habrá referéndum de autodeterminación”, al tiempo que señaló que el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), su partido político, nunca se prestará a celebrar un referéndum de independencia. Una Cataluña separada de España “no sería ni próspera ni europea”, agregó.



Los partidos de oposición creen que Sánchez finalmente cederá a las intenciones de los separatistas, tal y como hizo con los indultos, a los que se había negado en un principio. Gabriel Rufián, líder parlamentario independentista de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) -que forma parte de la coalición de gobierno nacional-, agradeció el gesto de los indultos y sostuvo, igualmente, que las palabras del presidente del Ejecutivo no deben tomarse en cuenta. Terminará aceptando el referéndum: “También dijo que nunca habría indultos; denos tiempo”, comentó.



El mismo dirigente acusó de arbitrariedad al Tribunal de Cuentas por las sanciones económicas y ausencia de garantías jurídicas para los investigados. Descalificó al organismo público; dijo que es “una institución que no había puesto una sola multa en cuarenta años a partidos condenados por financiación ilegal".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), recibe al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, durante su encuentro este martes en el Palacio de la Moncloa. Foto: EFE/Juan Carlos Hidalgo

Por su parte, Miriam Nogueras, de Junts per Catalunya, expresó su escepticismo sobre las actuaciones de Sánchez: “Ni más falsas mesas de diálogo ni regalar más votos a cambio de nada a aquellos que han decidido que la unidad de España es más importante que el bienestar de los habitantes de Cataluña".



Los partidos de oposición no cesan de criticar los indultos y presentaron un recurso contra ellos ante el Tribunal Supremo, máximo organismo judicial español. Según Pablo Casado, líder del Partido Popular (PP), lo hacen porque “representa […] a miles de catalanes que han visto atacado su patrimonio, su libertad, su seguridad y su convivencia en la escuela, el trabajo o los servicios públicos". Y el partido de extrema derecha Vox, a través de su dirigente Santiago Abascal, pidió la “suspensión de la autonomía (departamento) el tiempo que haga falta para restablecer el orden constitucional”.



Hay, pues, tímidos acercamientos entre el gobierno central y el catalán. Aunque el camino se vislumbra largo y tortuoso, no se había visto una aproximación de este tipo con los separatistas desde hace años.



JUANITA SAMPER OSPINA

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

MADRID

