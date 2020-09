'El rey Felipe se equivocó al pedir a su padre irse'

Sin censura y con conocimiento de causa, Jaime Peñafiel, el periodista que más sabe sobre la monarquía en España, asegura que Felipe VI se equivocó al pedirle a su padre que se fuera del país.

“La salida del rey emérito ha sido un error del Gobierno y de su hijo, que no solo no beneficia sino que perjudica mucho a la institución”, le dijo a EL TIEMPO en España.

“Felipe no ha practicado la presunción de inocencia de su padre, algo que es obligatorio”, asegura Peñafiel, que ha sido cercano a la familia real desde que se instauró la monarquía, la ha acompañado en numerosos viajes y ha analizado ante diferentes escenarios todos los pasos de los Borbón.

Y recalca que “las donaciones de los árabes a don Juan Carlos no son un delito; el delito consiste en no declararlas al fisco”. Hasta el momento, dice, “el rey emérito no está acusado de ninguna acción ilícita, ni mucho menos”.



Aclara, además, que en la actualidad la relación entre Felipe VI y su padre, Juan Carlos I, “no existe”.

“Se han producido muchos errores”, insiste Peñafiel. Felipe VI “decidió retirarle hasta la asignación y apartarlo de todo cuando todavía no había nada contra él”.



También cree que el rey actual se equivocó al renunciar a la herencia de los dineros que Juan Carlos I pudiera guardar fuera de España.

“Hay un artículo del Código Civil (art. 91) donde se estipula que nadie puede ni aceptar ni renunciar a una herencia hasta que la persona dueña de ese dinero fallece”, explica. “Por lo tanto, ahí también se precipitó Felipe”, agrega. “Y lo ha hecho de la manera más fea, lo que ha dañado la imagen de la monarquía”.



Así mismo destaca que la donación del rey emérito a su amiga íntima Corinna Larsen tampoco fue un acto delictivo. “Tenía todo el derecho a hacerlo. Era su dinero y él le dio un regalo a su amiga entrañable. O podía habérselo quedado si hubiera preferido”.

Se refiere a la donación de 65 millones de euros que le hizo Juan Carlos I a la empresaria alemana, con quien mantuvo una relación amorosa.

La justicia investiga ese dinero y su origen, presuntamente las comisiones que recibió el rey por haber intercedido en la concesión de la construcción de una vía férrea en Arabia Saudí a un consorcio de empresas españolas.



Larsen deberá declarar como testigo en el juicio que comienza el 18 de septiembre contra el excomisario José Manuel Villarejo por calumnias y denuncia falsa al antiguo responsable del Centro Nacional de Inteligencia. Precisamente, en una conversación que ella sostuvo con el implicado, y que fue grabada por este subrepticiamente, mencionó la donación al rey Juan Carlos; de esta manera se hizo pública.



Peñafiel cree que la cercanía del juicio es lo que ha llevado a Larsen a dar entrevistas como la que ofreció a la BBC, en la que reveló detalles de su relación amorosa con Juan Carlos I.

Peñafiel está convencido de que la reina Letizia jugó un papel importante.



“Su influencia ha sido decisiva porque ella nunca pudo ver al rey Juan Carlos, ni el rey a ella”, dice. “La influencia de Letizia sobre Felipe es muy grande. Ella es una mujer de carácter, que manda mucho y ayudó a que Felipe se enfrentara a su padre”, asegura.

Destaca, por otra parte, la importancia del reinado de Juan Carlos I (1975-2014).



“Es el hombre que ha mantenido el nivel del país muy alto y muy positivo, que trajo la democracia de la dictadura de Franco y que ha facilitado los negocios a muchísimos empresarios”, relata. “Ha sido uno de los mejores reyes de España de los últimos siglos y es injusto lo que le está sucediendo”.

¿La historia lo recordará por esos aportes al país durante su reinado? “España es un país muy desagradecido y muy olvidadizo”, afirma. “Es un tema no tanto de las faldas –que es una cuestión íntima–, sino de los dineros lo que ha estropeado su historia”.



Mientras el escándalo no cesa, la reina Sofía mantiene un papel discreto y pasa las vacaciones de verano en el palacio de Marivent, en Mallorca, como es tradición en la familia Borbón.



“Ella ha sido la sufridora esposa a lo largo del reinado de Juan Carlos”, explica Peñafiel. “Intenta vivir con dignidad esta enorme tragedia”, añade, y asegura que desde “hace muchas décadas el rey Juan Carlos y doña Sofía compartían techo, pero no lecho”.

Cuando se le pregunta por el futuro de la monarquía en España, cuenta la historia del rey Faruk de Egipto, que, cuando fue derrocado por los generales Naguib y Nasser, dijo unas palabras muy sabías: “No me preocupa lo que ha sucedido, porque dentro de unos años en el mundo solamente quedarán cinco reyes: los cuatro de la baraja y la reina de Inglaterra”. “Tiempo al tiempo”, dice Peñafiel.



Está convencido, eso sí, de que la infanta Leonor nunca será reina.

“Felipe todavía es joven y puede ser rey por veinte años más”, dice. “Dentro de veinte años recordaremos las palabras de Faruk”, concluye.

Juanita Samper Ospina

Corresponsal de EL TIEMPO (Madrid)