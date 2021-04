El Reino Unido pone a prueba un plan piloto para discotecas

Miles de personas, sin mascarilla ni distancia social, podrán bailar este viernes y sábado en un club nocturno de Liverpool, en el norte de Inglaterra, en una prueba organizada por el gobierno británico para evaluar el riesgo de contagio del coronavirus.



La discoteca Circus de Liverpool estará abierta de las 2 a las 11 p.m. locales esos dos días y animada por conocidos DJ como Sven Võth, Fatboy Slim, o Yousef Zahar, fundador del club.



Se espera que unas tres mil personas asistan a cada día, para un evento excepcional que ha agotado las entradas. Para poder entrar será necesario presentar una prueba antigénica negativa de covid-19.



"También se pedirá a los asistentes que realicen una prueba PCR antes y después del evento para contribuir a la investigación y garantizar que cualquier transmisión del virus se controle adecuadamente", explicó el gobierno en su página web. Habrá gel desinfectante para las manos en el lugar, pero no se requerirán mascarillas.



El evento, bautizado "The First Dance" (el primer baile), va a ser "un momento histórico para la música electrónica y todos los eventos en el Reino Unido", aseguró DJ Yousef en un comunicado.

Entre las otras pruebas figura la final de la Copa de Fútbol inglesa, el 15 de mayo en el estadio de Wembley, que también contará con la presencia de espectadores. Foto: EFE / Will Oliver

Estas dos noches de baile forman parte de una docena de pruebas piloto destinadas a estudiar los riesgos de transmisión del coronavirus en multitudes, para organizar mejor la reapertura de los grandes eventos deportivos y culturales.



Entre las otras pruebas figuran la ceremonia de los Brit Awards, los premios de la música pop británica, que se celebrará el 11 de mayo ante un público de 4.000 personas, y la final de la Copa de Fútbol inglesa, el 15 de mayo en el estadio de Wembley, que también contará con la presencia de espectadores.

Con más de 127.000 muertes por covid-19, el Reino Unido es el país más afectado por la pandemia en Europa. Pero la situación sanitaria ha mejorado notablemente, con menos de 3.000 infecciones al día y unas 20 muertes diarias, lo que ha llevado al gobierno a poner en marcha una desescalada gradual de su tercer confinamiento, impuesto desde principios de enero.



La reapertura de los locales nocturnos está prevista para el 21 de junio. Otros países se han embarcado en pruebas a gran escala. En España, un concierto piloto del grupo Love of Lesbian reunió a 5.000 personas el 27 de marzo en Barcelona, donde los participantes bailaron sin distancia pero con mascarillas FFPA y tras ser sometidos a una prueba de antígenos antes del concierto.



AFP

