El Reino Unido pedirá acelerar implementación del acuerdo de paz

El Gobierno británico se comprometió a promover en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas una nueva iniciativa que presione al presidente Iván Duque para acelerar la implementación del proceso de paz en Colombia.

La posición del Reino Unido se fijó durante la sesión de preguntas en la Cámara de los Lores del Parlamento, en la que fue interpelado el ministro de Asuntos Exteriores, lord Tariq Ahmad, quien desde el hemiciclo parlamentario se encarga de redactar las recomendaciones a ser ejecutadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores británico.



(Lea aquí: ¿Cómo van las negociaciones posbrexit entre el Reino Unido y la UE?)



“Sin duda me complacerá llevar de vuelta al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas” una nueva iniciativa para que el proceso de paz vuelva a ponerse en marcha, aseguró lord Ahmad, durante la sesión en la que se criticó fuertemente al gobierno de Duque en temas como los derechos humanos y por el caso el exjefe de las Farc ‘Jesús Santrich’.



La detención de ‘Santrich’, en todo caso, ocurrió en el 2018 durante el gobierno de Juan Manuel Santos y fue una decisión de la Fiscalía General, en un operativo conjunto con la DEA.



El debate sobre el tema colombiano fue convocado por la baronesa Christine Blower, del Partido Laborista. El Reino Unido tiene un sistema de gobierno parlamentario que obliga a los funcionarios del gobierno a presentar cuenta semanal sobre los diferentes temas de la agenda política, para ser puestos a la consideración de las dos cámaras de los Lores y de los Comunes, que hacen vida en el Palacio de Westminster, en pleno corazón londinense.



Blower junto a otros diez miembros de la Cámara Alta dedicaron casi una hora a evaluar el papel de su país frente a Colombia y el gobierno Duque.



En el interrogatorio, la baronesa Blower pidió aclarar si el Gobierno británico había sido informado sobre la operación encubierta implementada por el entonces fiscal general, Néstor Humberto Martínez, que llevó a la detención de ‘Santrich’, “aparentemente diseñada para entrampar a negociadores de paz de las Farc y minar confianza en el proceso”.



(Le puede interesar: Así fue el histórico inicio de la vacunación en el Reino Unido)



Hasta el momento, Martínez ha negado que tal trampa haya existido, y ha insistido en que se trató de una entrega controlada de 5 kilos de cocaína en la que participó la DEA, y que fue ‘Santrich’ quien se metió solo en el supuesto negocio de narcotráfico.



Sin embargo, en su intervención, Blower se mostró escandalizada por recientes revelaciones periodísticas que mencionan que la Fiscalía habría retenido información a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre ese operativo.



Al respecto, el ministro de Asuntos Exteriores dijo que prefería no comentar el tema, pero reiteró la posición del Reino Unido de mantenerse comprometido con el acuerdo de paz suscrito entre el gobierno de Santos y las Farc.



Otro punto discutido en la interpelación tuvo que ver con la Jurisdicción Especial para Paz (JEP) , en el que la Baronesa Jean Coussins, criticó lo que consideró “los intentos del Presidente Duque de socavar” el trabajo de la JEP.



Lord Ahmad evadió criticar la actuación del gobierno de Duque, pero insistió en que “el gobierno británico respalda a la JEP, como órgano judicial independiente, que no debería enfrentar ningún tipo de interferencia”. Refirió que la Embajada del Reino Unido en Bogotá ayudó a documentar más de 1.200 casos de violencia sexual durante el período del conflicto que se están siguiendo en la JEP.



“En el 2021 mantendremos un ojo en el proceso de paz y los derechos humanos en Colombia, ambas prioridades para el Reino Unido”, le dijo a EL TIEMPO la baronesa Christine Blower. Y agregó que la Cámara alta y el gobierno británico estarán muy atentos al tema de derechos humanos y el asesinato de líderes sociales y sindicalistas para presionar al gobierno de Duque para proteger a estos grupos, y seguirán presionando en el año 2021 al gobierno de Duque.



(En otras noticias: Ministro del Reino Unido habla sobre situación de DD. HH. en Colombia)



Por otro lado, lord Ahmad insistió en que “el Gobierno británico respalda a la JEP como órgano judicial independiente que no debería enfrentar ningún tipo de interferencia”.



En lo que sí coincidió el ministro con los miembros de la Cámara de los Lores fue en calificar como “nefasta” la situación para los defensores de derechos humanos en Colombia.



Por su parte, el director de la organización británico-irlandesa Justice for Colombia (Justicia para Colombia), Hasan Dodwell, comentó que “existe una alta preocupación entre representantes de todos los colores políticos por la alarmante situación de derechos humanos en Colombia, los ataques al proceso de paz y por la incapacidad del gobierno de Duque de cumplir suficientemente con su implementación”.



MARÍA VICTORIA CRISTANCHO

PARA EL TIEMPO

LONDRES