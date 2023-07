El príncipe Harry, hijo menor del rey Carlos III y la fallecida princesa Diana, ha obtenido un importante avance legal en su demanda contra News Group Newspapers (NGN), propietario de 'The Sun' y el desaparecido 'News of The World', por presunta actividad ilícita en la obtención de información sobre su persona.



El juez Timothy Fancourt ha determinado que el integrante de la realeza podrá llevar a juicio a la compañía periodística, a pesar de que NGN había pedido desestimar la demanda en una vista anterior argumentando que Harry había tardado más de seis años en presentarla, lo cual excedía el plazo preceptivo.



El fallo del magistrado del Tribunal Superior, sin embargo, permitirá que las alegaciones de actividad ilícita, incluyendo la posible contratación de investigadores privados para obtener información confidencial de terceros, sean juzgadas.



El juez considera que el británico tiene posibilidades de probar en un juicio que no contaba con suficiente información para presentar la querella antes de 2018.

El príncipe Harry y su esposa. Foto: EFE

En el fallo se descartan las alegaciones concretas de escuchas ilegales, ya que el príncipe no pudo fundamentar por qué esperó hasta 2018 para presentar la demanda, cuando se supone que las presuntas interceptaciones habrían comenzado en la década de los 90.



Este caso se suma a otros que el hijo menor del rey Carlos III tiene en marcha contra otros periódicos por el mismo motivo. Se espera que el juicio contra NGN comience en el Tribunal Superior de Londres el próximo año.



El escándalo de las escuchas masivas, que involucró a famosos, políticos y personas comunes, llevó al cierre de 'News of The World' en 2011, tras la detención y procesamiento de varios directivos.

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL



*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada en la agencia EFE, y contó con la revisión de un periodista y un editor.

