La capa de polvo del desierto norteafricano del Sahara que cubre este martes parte de España ha dejado una estampa de cielos anaranjados, lluvia de barro y un aire extremadamente desfavorable, que han puesto en alerta varias zonas del país, entre ellas Madrid.

Aunque no es la primera vez que este fenómeno, conocido como 'calima', se produce en España (de hecho es habitual en puntos de las islas Canarias), no se daba con esta intensidad desde hacía varias décadas, por lo que los expertos recomiendan hidratarse, cerrar ventanas, salir con mascarilla y limitar la actividad física al aire libre.



Si bien la llegada de polvo en suspensión comenzó el lunes en el suroriente de España, donde el episodio es más intenso, se ha extendido a parte de la península Ibérica y al archipiélago mediterráneo de Baleares.



Este fenómeno ha dejado cielos oscurecidos, teñidos en muchos casos de un llamativo naranja rojizo, notables capas de polvo en casas, aceras y automóviles.



La 'calima' ha llegado también a Portugal y a zonas de Suiza, donde el blanco de las pistas de esquí contrasta con un cielo de un intenso color naranja.



Se espera que, en su avance hacia el norte, alcance Holanda e incluso el noroeste de Alemania.



#INTERNACIONALES 🌍 || Así se encontraba el cielo durante el día de ayer en #Murcia, España, tras la llegada de polvo y arena proveniente del desierto del #Sahara, fenómeno denominado como Calima.



📸: Fernando Carreño pic.twitter.com/OLGtlzbkSD — Tormentas de Zona Sur (@SurTormentas) March 15, 2022

En España, se prevé que el fenómeno meteorológico alcance su mayor incidencia el próximo miércoles y se mantenga activo hasta el jueves, por lo que las precipitaciones podrán volver a ir acompañadas de barro.



En lugares donde las lluvias o nevadas arrastran el polvo hasta la superficie, lo que se conoce como 'deposición húmeda del polvo', este genera barro. Este hecho se ha producido en una localidad de la sierra de Madrid, Cercedilla.



Además, esta particular situación favorecida por el viento cálido de origen africano en la borrasca 'Celia' afecta a la península Ibérica y las islas Baleares.



No obstante, ha elevado las temperaturas hasta los 20 grados o más en puntos del sureste de España, en pleno invierno, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).



Conforme a datos del Índice de Calidad del Aire en España (ICA), las provincias de Murcia, Alicante, Albacete y Almería (este y sureste de España) y las de Madrid, Guadalajara, Segovia, Ávila y Burgos (centro y centro-norte), entre otras, registran una situación "extremadamente desfavorable", lo que en algunos casos ha dificultado la visibilidad.



El polvo del Sahara tiñe España. pic.twitter.com/2IB6vpBz1q — Maria Gabriela Escovar (@escovargabriela) March 15, 2022

En la ciudad de Madrid, el Ayuntamiento ha activado un dispositivo especial para limpiar la suciedad que ha teñido de naranja aceras, vehículos y mobiliario urbano.



En Valencia (este de España), la borrasca y la lengua de polvo ha marcado los inicios de la celebración de la popular fiesta de las Fallas, pues las fuertes olas de viento han dañado al menos dos de las imágenes.



Este fenómeno también ha obligado a retrasar hasta este martes el tradicional disparo pirotécnico, la denominada 'mascletá'.



Las implicaciones en la salud de respirar este aire con pequeñas partículas secas incluyen un incremento en la probabilidad de sufrir enfermedades respiratorias y cardiovasculares.



Por esta razón, las autoridades sanitarias recomiendan a ancianos, niños y personas con patologías respiratorias vigilar los síntomas y tomar medidas como limpiar con un paño húmedo las superficies en el interior de las viviendas donde haya caído polvo.

Mójacar-Almeria España por nubes de polvo del Sahara 🧡 pic.twitter.com/bLDsvMRyGQ — Algodón de la Reina (@vignolipaula) March 15, 2022

EFE.

