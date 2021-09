¿Qué tan factible es que España otorgue el asilo a Hugo Carvajal?

La extradición de España hacia Estados Unidos de Hugo Carvajal, conocido como el 'pollo', exjefe de Inteligencia del régimen venezolano de Hugo Chávez, está suspendida mientras el Ministerio del Interior resuelve la petición de asilo que este había solicitado.



La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional suspendió cautelarmente la entrega luego de que el sábado el equipo de defensa de Carvajal presentó un recurso de reforma ante la Sala de lo Contencioso contra la decisión de extradición mientras está pendiente la resolución de la solicitud de asilo.



Carvajal fue detenido en Madrid el 9 de septiembre, en una operación conjunta de la Policía Nacional y la agencia para el control de drogas DEA, de Estados Unidos, país que lo pedía en extradición por urdir un plan con el fin de “inundar de cocaína” su territorio en colaboración con las Farc.



El exgeneral venezolano, jefe de la Dirección de Contrainteligencia militar en los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, es reclamado por Estados Unidos por hechos producidos entre 1999 y 2019, cuando presuntamente pertenecía a un cartel de transporte de droga.



Hugo el 'Pollo' Carvajal siendo detenido por la Policía española y la DEA. Foto: Policía de España

Ante la acción emprendida por la defensa de Carvajal, el Ministerio está obligado a dejar en suspenso la entrega. “Si Interior deniega el asilo y Carvajal presenta otro recurso, el proceso de extradición podría seguir adelante”, explica el abogado Juan Manuel Campo Cabal.



“Si él tiene los medios de prueba para acreditar que su vida corre peligro o que realmente hay motivaciones que no sean eminentemente jurídicas, la petición de asilo podría prosperar”, asegura Campo Cabal. “Sin embargo, según el país de origen, el porcentaje de aceptación de peticiones de asilo no tiende a ser alto”, agrega y explica que depende de si en su lugar de nacimiento se suele garantizar la seguridad de sus ciudadanos.



El año pasado los venezolanos fueron los que más asilos solicitaron en España, con 41.000, seguidos por los colombianos, con 38.600. A los primeros se les concedieron en un 97 por ciento, mientras a los segundos se les rechazaron en el mismo porcentaje. España “es el principal país de Europa en la llegada de personas de origen venezolano y eso en cierta medida distorsiona los resultados”, explica Estrella Galán, directora general de CEAR.



El caso de Carvajal, sin embargo, no encaja con el perfil común de solicitante de asilo en España. “Yo entendería que si Estados Unidos le garantiza la vida y se enfoca en los delitos, sin que medie una motivación política, prosperaría la extradición por encima del asilo”, explica Campo. “Sin embargo, es difícil adelantarse a llegar a conclusiones, porque los abogados siempre buscan un resquicio”.

🚩Detenido esta noche en #Madrid el "Pollo Carvajal", prófugo de la justicia y buscado para su extradicción a #EEUU. Vivía totalmente enclaustrado, sin salir al exterior ni asomarse a la ventana, y siempre protegido por personas de confianza.#SomosTuPolicia pic.twitter.com/U7D7iKkQDg — Policía Nacional (@policia) September 9, 2021

También es necesario tener en cuenta un elemento ajeno al mundo meramente jurídico. “Si España sopesa con cuál país prefiere mantener las relaciones tranquilas —Estados Unidos o Venezuela—, optará por la extradición y continuar en buen estado con los americanos, siempre cumpliendo con los tratados y con las leyes”, dice una fuente que prefiere permanecer anónima.



El Consejo de Ministros había aprobado en marzo de 2020 la extradición de Carvajal a Estados Unidos, pese a que se mantenía en paradero desconocido. “El proceso tiene una composición híbrida, en la que primero actúa el poder judicial y finalmente el que resuelve es el Consejo de Ministros, el órgano plural o conjunto del gobierno”, afirma Campo Cabal.



Mientras tanto Carvajal permanece en prisión, luego de haber sido detenido la semana pasada en una operación conjunta con de la DEA. Lo encontraron en un apartamento en Madrid. Según la Policía Nacional, se había sometido a varias cirugías estéticas y usaba disfraces cuando se desplazaba de un refugio a otro.



Carvajal denuncia que es víctima de una persecución de los Estados Unidos, que, bajo acusaciones infundadas de narcotráfico, quieren que lo trasladen a ese país para que proporcione información que conoce por su trabajo en Inteligencia de Venezuela.

JUANITA SAMPER OSPINA

Corresponsal de EL TIEMPO

MADRID

