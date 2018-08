¿Quién era el hombre que asesinó a su madre y hermana en Francia?

El hombre que mató con un cuchillo en Francia a su madre y hermana tenía problemas psiquiátricos "importantes" y estaba fichado como radicalizado. Los investigares buscan el móvil de la agresión, un acto reivindicado por el grupo Estado Islámico.



Kamel S., de 36 años, mató a sus dos familiares e hirió de gravedad a una transeúnte en una calle de Trappes, una localidad a 30 kilómetros de París, antes de ser abatido por la policía. Trappes es una localidad duramente afectada por el desempleo. Según una fuente antiterrorista medio centenar de sus habitantes han ido a combatir a Irak y Siria desde 2013..

Aunque su acto fue rápidamente reivindicado por el grupo yihadista Estado Islámico, las autoridades francesas no han confirmado que se tratara de un ataque terrorista. Por el momento, solo se ha abierto una investigación por "asesinato, intento de asesinato y amenazas de muerte".



La policía, que fue alertada por los vecinos, halló al sospechoso atrincherado en la casa de su madre. Según la fiscalía gritaba desde el interior de la vivienda: "Alá Akbar" ("Dios es el más grande"), si entran los mato".



De pronto, salió de la casa "con las manos detrás de la espalda" y siguió avanzando pese a las advertencias de la policía. Los investigadores buscan en su computadora y teléfono móvil si existe algún indicio para esclarecer qué motivó su acto y obtener más detalles sobre su personalidad.

Tensiones familiares por una herencia

Por el momento se sabe que este chofer de autobus fue despedido en 2016 por haber violado la obligación de neutralidad vinculada a sus funciones, indicó una fuente de la empresa de pública transporte para la que trabajaba. Habría, según la misma fuente, detenido el autobus que conducía diciendo "frases incoherentes" e "invocando a Alá".



La empresa señaló lo ocurrido a las autoridades, que abrieron una investigación por apología de terrorismo, que fue archivada. En cuanto a su vida personal, el sospechoso estaba separado de su mujer y vivía con su madre, según fuentes próximas a la investigación y un vecino.



Dentro de la familia había tensiones por la herencia del padre. Kamel S. había presentado una denuncia por abuso de confianza contra sus dos hermanas. La denuncia fue archivada sin ninguna acción ulterior en 2017.

Era un hombre muy amable, súper abierto, una buena persona, aunque a veces podía mostrarse agresivo FACEBOOK

TWITTER

El ministro francés del Interior, Gérard Collomb, señaló además que el sospechoso tenía problemas psiquiátricos "importantes". Collomb precisó que responde más al perfil de un desequilibrado que al de alguien "que responda a consignas de organizaciones terroristas", como el EI.



"Era un hombre muy amable, súper abierto, una buena persona, aunque a veces podía mostrarse agresivo", dijo Said, un electricista de 35 años que vive en el barrio y dijo que fue a la escuela con el atacante. "Me tomaba a menudo un café con él, aunque llevaba un mes sin verlo", contó Pascal, un vecino del sospechoso que no cree que haya sido un acto terrorista.



"El tipo perdió la cabeza", opinó. Este ataque con cuchillo levantó las alarmas en Francia, un país vive que vive en constante alerta ante la amenaza yihadista desde una ola de atentados sin precedentes en su historia en la que murieron 246 personas desde 2015.



AFP