El papel de la diplomacia / Opinión

En Rusia el 10 de febrero celebramos el Día del Diplomático – fiesta profesional de los funcionarios diplomáticos de nuestro país. El 10 de febrero es la fecha de la más antigua mención de “Posólskiy Prikaz”, ente predecesor de la Cancillería de Rusia contemporánea, que era responsable de manejar relaciones con los Estados extranjeros. El primer director del mismo era Iván Viskovatiy que había sido nombrado por orden del zar Iván IV el Terrible

Este día hacemos resumen de resultados y logros conseguidos en la esfera internacional en el año anterior. En este sentido quisiera compartir brevemente algunas reflexiones mías.



La situación en el mundo de hoy sigue siendo complicada. Varios conflictos y crisis se encuentran en su fase “activa” o “caliente”. En mucho lo atribuimos a la negativa obstinada de algunos países occidentales liderados por Washington de percibir las realidades objetivas del mundo multipolar que ahora está en pleno proceso de formación. Su contribución destructiva hace, sin lugar a duda, el complejo industrial-militar de los EE. UU. Las compañías estadounidenses que producen armamento de todo tipo quieren seguir trabajando sin pararse y no pueden permitir que sus productos estén mucho tiempo en depósitos. Por eso siempre han inducido e inducen a Washington a desatar guerras en todos los rincones del mundo



En esta situación la diplomacia debe jugar un papel clave para evitar que más países y regiones sean arrastrados a la guerra y para ayudar a Occidente a aceptar la multipolaridad del mundo de hoy. Es solo con diplomacia podemos convencer a nuestras contrapartes a dejar de usar la lógica y mentalidad de la Guerra Fría y dejar de vivir del pasado, del momento unipolar de la historia del planeta Tierra que duro un corto tiempo después de la caída de la URSS.

🇷🇺🤝🇨🇴

Con motivo del Día del Diplomático, que celebramos en Rusia el 10 de febrero, queremos recordar algunas páginas de la historia de las relaciones entre Rusia y Colombia 🧵#diadeldiplomatico pic.twitter.com/OY5Rbif8jM — Rusia en Colombia (@RusiaColombia) February 8, 2024

Es importante recordar que, tras la desintegración de la Unión Soviética, se lanzaron conversaciones sobre los parámetros de la nueva arquitectura de seguridad europea. En aquel entonces altos mandatarios de Rusia en las conversaciones con líderes de países occidentales recibieron garantías concretas sobre la no expansión de la Otán hacia el Este (los registros de aquellas negociaciones están en nuestros archivos y en los occidentales). Pero Occidente no cumplió sus promesas. Hubo tres olas de expansión de la Alianza; la máquina militar y la infraestructura de guerra de la Otán continua acercándose a nuestras fronteras. Ya tienen estatus de aspirantes a este bloque militar Ucrania y Georgia, países que tienen fronteras con Rusia. ¡Ello constituye una amenaza directa a la seguridad de Rusia.

Es solo con diplomacia podemos convencer a nuestras contrapartes a dejar de usar la lógica y mentalidad de la Guerra Fría y dejar de vivir del pasado. FACEBOOK

TWITTER

Quiero subrayar que Occidente realizó la expansión de la Otán en una severa violación del llamado Documento de Estambul de la OSCE (1990) que estipula que todos los Estados europeos no deben fortalecer su propia seguridad a expensas de la de otros (en este caso, a expensas de la seguridad de Rusia). Más aun empezaron la colonización militar de Ucrania. Rusia pacientemente planteaba sus preocupaciones ante Occidente. En diciembre de 2021 enviamos nuestras propuestas a la Otán y a Washington. Propusimos iniciar diálogo para analizar la situación y las amenazas a Rusia. En aquel entonces, lo hubiéramos podido resolver sin necesidad de recurrir a la fuerza. Pero las capitales occidentales lo rechazaron y siguieron ignorando las preocupaciones legítimas de la seguridad de Rusia. Estas circunstancias obligaron a Rusia empezar, en estricto cumplimiento de su derecho a defenderse estipulado en la Carta de la ONU, la operación militar especial en Ucrania.



Tras el inicio de la operación la diplomacia rusa se encontró ante nuevos y múltiples retos. Los países occidentales usan todos los institutos del sistema financiero global actual con fines antirrusos. Emplean todos los instrumentos que estén a su alcance para ejercer presión sobre Rusia y sus ciudadanos de a pie, así como sobre nuestros amigos y aliados. ¡Inclusive sobre Colombia! Occidente se opone ferozmente al proceso objetivo de la transformación de la orden mundial antigua en el cual se sentía muy bien y confortable. En términos de las etapas de aceptación del cambio (por Kübler - Ross), el mundo occidental ahora está entre el rechazo e ira. Falta pasar por tres fases más: negociación, tristeza y, por fin, aceptación.



Todas las circunstancias arriba mencionadas han modificado el conjunto de tareas que resuelven las misiones diplomáticas de Rusia, lo han ampliado. Pero nosotros consideramos estos virajes como puntos de crecimiento y transformación. El servicio diplomático de Rusia está dispuesto a defender nuestros intereses nacionales ante los retos del día de hoy.



Vale recordar que cualquier conflicto termina con alguna solución pacífica. Estoy seguro de que en algún momento vamos a dar una resolución diplomática a esta crisis, tomando en cuenta, por supuesto, las realidades de la etapa actual.



Ante nuestros ojos se está formando un nuevo orden mundial multipolar. Más justo. Espero que este mundo refleje mejor la diversidad cultural y civilizatoria de nuestro planeta. La mayoría global que representa el 85% de la población de la Tierra aboga por una distribución más equitativa de los bienes globales y por una democratización coherente de la vida internacional. Por otro lado, un pequeño grupo de países occidentales encabezado por EE.UU. busca frenar el curso natural de los acontecimientos con el uso de métodos neocoloniales y mantener su dominio que está disminuyendo. Washington no ha inventado nada mejor que imponer un modelo de economía neoliberal sin tomar en cuenta la diversidad civilizatoria y tradiciones históricas de Estados.



La serie de ejercicios conjuntos de la Otán, incluidos escenarios de uso de armas nucleares contra el territorio de la Federación de Rusia, no tiene precedentes desde el final de la Guerra Fría. El objetivo declarado de infligir a Rusia una “derrota estratégica” finalmente cegó a los políticos irresponsables obsesionados con su impunidad y que perdieron el elemental instinto de conservación.



Los intentos de extender el área de influencia de la Alianza hacia todo el hemisferio oriental, bajo el lema astuto de “indivisibilidad de la seguridad en la región Euroatlántica y del Indo-Pacífico” se convirtieron en una nueva manifestación peligrosa del expansionismo de la Otán.



Esta línea agresiva de la minoría occidental sigue provocando graves crisis en relaciones internacionales. Crecen los riesgos de un conflicto global. Pero sí existe una salida de esta situación. Para empezar, todos tienen que darse cuenta de su responsabilidad por el futuro del mundo y poner por encima métodos pacíficos de resolución de controversias

NIKOLAY TAVDUMADZE

Embajador de Rusia en Colombia