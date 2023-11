El papa Francisco se reúne con familiares de rehenes de Hamás y de presos palestinos

El papa Francisco se reunió este miércoles por separado con parientes de rehenes israelíes en Gaza y de presos palestinos en Israel, y afirmó que ambas partes están "sufriendo mucho".

Al final de su audiencia semanal en el Vaticano, el pontífice argentino, de 86 años, anunció que había recibido a las dos delegaciones, "una de israelíes que tienen familiares rehenes en Gaza, y otra de palestinos que tienen a familiares presos en Israel".



"Sufren mucho, y he escuchado cómo ambos están sufriendo", enfatizó el papa.

El papa Francisco reunido con familiares de rehenes Foto: AFP

"La guerras causan esto, pero aquí hemos ido más allá de las guerras. Esto no es una guerra, esto es terrorismo", añadió.



El Vaticano explicó la semana pasada que con estos encuentros privados, "de naturaleza exclusivamente humanitaria", el obispo de Roma quería mostrar su "cercanía espiritual".



Rachel Goldberg, cuyo hijo de 23 años, Hersh Goldberg-Polin, es uno de los secuestrados por Hamás, dijo que tenía esperanza puesta en la "gran influencia" del papa.

Imágenes de los rehenes secuestrados por militantes palestinos en el atentado del 7 de octubre. Foto: AFP

"Es muy respetado en el mundo musulmán, en el mundo judío, sea cual sea la confesión. Creo que cuando habla, el mundo escucha de verdad", dijo en una rueda de prensa en Roma junto a otras familias tras su encuentro con el papa, que duró unos veinte minutos.



Las familias piden que se permita el acceso de la Cruz Roja a los rehenes y "creemos que el Santo Padre tiene la influencia necesaria en el mundo para que esto ocurra", subrayó Goldberg.



Israel y el movimiento islamista palestino Hamás anunciaron este miércoles un acuerdo que permitirá la liberación de al menos 50 rehenes israelíes y de presos palestinos, durante una tregua de cuatro días en la Franja de Gaza tras semanas de incesantes bombardeos.



Los milicianos de Hamás liberarán durante esa tregua a 50 mujeres y niños capturados durante su ofensiva del 7 de octubre en el sur de Israel.

Familiares de israelíes desaparecidos o retenidos como rehenes por Hamás. Foto: AFP

En aquellos ataques, efectuados por sorpresa coincidiendo con el final de una festividad judía, Hamás mató a unas 1.200 personas, en su mayoría civiles de todas las edades tiroteados, quemados vivos o mutilados. Los islamistas secuestraron igualmente a unas 240 personas.



Israel declaró la guerra a Hamás y desde entonces bombardeó sin cesar el empobrecido enclave y lo ha sometido a un estricto asedio. Según Hamás, que gobierna la Franja, los ataques israelíes dejaron más de 14.000 muertos, en su mayoría civiles e incluyendo miles de niños.

¿Qué dijeron las familias tras el encuentro?

Tras el encuentro, las familiares de rehenes israelíes en manos del grupo islamista Hamás mostraron su deseo, tras el acuerdo para liberar a 50 personas, de que se ponga en libertad a más secuestrados y que se permita a la Cruz Roja entrar en Gaza para conocer cómo se encuentran.



"Aunque se libere a 50, aún quedarán 190", dijo en una rueda de prensa en Roma Rachel Goldberg, madre de Hersh, un joven de 23 años que -explican- está gravemente herido y que fue secuestrado por Hamás tras su ataque en el festival Nova de música.



"Queremos que la Cruz Roja Internacional o cualquier otra organización de ayuda humanitaria entre y vea a cada rehén y nos diga si están vivos, cómo los están tratando o los cuidados que necesitan", agregó esta madre, que forma parte del grupo de doce personas recibidas por Francisco en el Vaticano.



Sobre el encuentro con el pontífice, con quien estuvieron cerca de media hora, aseguró que el papa puede hacer que esto suceda porque tiene mucha influencia, y que se sintió escuchada y respetada. "Creo que hará todo lo que pueda hacer para ayudarnos", agregó.



"La reunión con el papa es parte del esfuerzo para mantener la cuestión abierta en la conciencia del mundo. Para nosotros la situación de los rehenes es lo más importante, y queremos mantener la atención en todos los medios para que regresen pronto", explicó el embajador israelí ante la Santa Sede, Raphael Schutz, en una rueda de prensa.



En ella, algunos familiares lamentaron que el papa Francisco hablara de "terrorismo" tanto por parte de Israel como por el grupo islamista. "Hamás está matando a inocentes, por ser judíos o por ser israelíes. Las muertes en Gaza se producen porque Hamás está usando a sus ciudadanos como escudos humanos", dijo uno de los familiares.

Papa Francisco, reunido con los familiares de israelíes secuestrados por Hamás. Foto: Vatican Media/ AFP

Por su parte, los familiares de palestinos que viven en Gaza que fueron recibidos por el papa Francisco aseguraron que el pontífice reconoció que las acciones de Israel en respuesta al ataque de Hamás son un "genocidio" y le invitaron a viajar a la Franja porque "su presencia puede confortar a la gente que vive en la región".



"No teníamos expectativas de visitar al papa. Él fue muy claro, la palabra genocidio no salió de nuestra boca, sino de la voz del papa Francisco", dijo Shareem Hiel, que ha perdido a dos de sus tíos por la falta de anestesia en Gaza, en una rueda de prensa en Roma celebrada tras su reunión con el pontífice.

Poco después, mientras aún se celebraba la rueda de prensa, el portavoz vaticano, Matteo Bruni, aseguró: "No me consta que utilizara tales palabras. Utilizó los términos que empleó durante la Audiencia General y palabras que, en cualquier caso, representan la terrible situación de Gaza".



Pero los familiares insistieron en que Francisco pronunció "la palabra genocidio" y Al Khuri explicó que el papa dejó claro que "el terror no puede justificar el terror".

*Con AFP y EFE