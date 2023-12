El papa Francisco sigue mejorando: este es el reporte más reciente de su salud

La salud del papa Francisco, que se recupera de una inflamación pulmonar, sigue "mejorando", pero este domingo aún recitará el Ángelus en su residencia de Casa Santa Marta, "para no exponerse a los cambios de temperatura", informó este sábado el Vaticano.



"El estado de salud del Santo Padre está mejorando, el papa no tiene fiebre y continúa con la terapia" antibiótica, indicó la Santa Sede en un comunicado.



Francisco, que anuló su viaje a la Cumbre del Clima COP 28 que este sábado concluye en Dubái por recomendación médica, "recitará el Ángelus en conexión con la Casa Santa Marta", su residencia, "para no exponerse a los cambios de temperatura, mañana por la mañana".



"La oración será transmitida en vivo por televisión y en las pantallas presentes en la Plaza de San Pedro, por Vatican Media y en streaming en el sitio web de Vatican News", se indica en la nota.



El Papa Francisco asiste a su audiencia general semanal en la plaza de San Pedro del Vaticano. Foto: AFP

El pasado jueves, el pontífice dijo que "gracias a Dios no es una pulmonía" la enfermedad que sufre, sino "una bronquitis muy aguda, infecciosa", aunque ya no tiene fiebre y sigue curándose con antibióticos.



También explicó la razones por las que los médicos le aconsejaron no viajar a Dubái para participar en la cumbre climática COP 28: "La razón es que hace mucho calor ahí, y se pasa del calor al aire acondicionado. Y esto en esta situación bronquial, no es conveniente".



Este sábado en Dubai, el secretario de Estado vaticano, el cardenal Pietro Parolin, leyó el discurso del pontífice, que relanzó su petición para que se constituya un fondo con el dinero que se usa en armamento para combatir el hambre y promover medidas que sirvan para combatir el cambio climático.



"¡Dejemos atrás las divisiones y unamos las fuerzas! Y, con la ayuda de Dios, salgamos de la noche de la guerra y de la devastación ambiental para transformar el futuro común en un amanecer luminoso", dijo.



El pasado sábado Francisco, que cumplirá 87 años el próximo 17 de diciembre, fue sometido a una TAC en un hospital de Roma que confirmó estos problemas de salud pero descartó una neumonía.



El Papa desde la capilla de Santa Marta, en la Ciudad del Vaticano. Foto: EFE

De esta manera, se anunció por sorpresa, que por recomendación médica, había tenido que suspender el viaje que iba a emprender mañana, del 1 de diciembre al 3 de diciembre a Dubái.



En abril, fue hospitalizado tres días por una bronquitis que tuvo que ser tratada con antibióticos y que preocupó ya que el pontífice llegó con fiebre y en ambulancia y en junio, por sorpresa, y ante la presencia de unas adherencias debido a su anterior operación por diverticulos en el colon en julio de 2021, tuvo que volver a ser operado de una hernia abdominal y estuvo ingresado nueve días.

EFE