El papa Francisco advirtió que si la iglesia "se convierte en algo de viejos, va a morir". El sumo pontífice hizo esa declaración al responder una de las preguntas formuladas por jóvenes en el videomensaje con sus intenciones de oración para agosto, en el que pide rezar por la próxima Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) de Lisboa (Portugal), a la cual acudirá.



El Papa explicó que la Iglesia "no es un club para la tercera edad, como tampoco es un club juvenil".

La pregunta exacta de una joven fue "Cuando voy a la Iglesia de mi barrio, solo veo personas mayores. ¿La Iglesia es ahora cosa de viejos?" Además de lo ya mencionado, Francisco afirmó: "San Juan Pablo II decía que si vivís con los jóvenes también vos te volvés joven y la Iglesia necesita a los jóvenes para no envejecer".

Al referirse a la JMJ de Lisboa, el Papa señaló: “María se levantó y partió sin demora (...) Porque María, en cuanto sabe que va a ser la madre de Dios, no se queda allí tomándose un 'selfie' o presumiendo. Lo primero que hace es ponerse en camino, a toda prisa, para servir, para ayudar".



Y a los jóvenes les aconsejó: "También ustedes tienen que aprender de ella a ponerse en camino para ayudar a los demás".



Con respecto a lo que espera de la JMJ, comentó que le gustaría "ver en Lisboa una semilla del mundo del futuro. Un mundo donde el amor esté en el centro, donde nos podamos sentir hermanas y hermanos".



Añadió: "Estamos en guerra, necesitamos otra cosa. Un mundo que no tenga miedo a testimoniar el Evangelio. Un mundo con alegría, porque los cristianos, si no tenemos alegría, no somos creíbles, no nos cree nadie".

