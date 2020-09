El opositor ruso Navalni afirma que se halló Novichok en su cuerpo

El opositor ruso Alexéi Navalni señaló este lunes que la sustancia neurotóxica Novichok fue detectada en su organismo y sobre su cuerpo, y reclamó a Moscú que le devolviera la ropa que llevaba el día de su envenenamiento, una "prueba vital".



"Antes de ser autorizado a ser trasladado a Alemania, me quitaron toda la ropa y me enviaron totalmente desnudo. Teniendo en cuenta que se encontró Novichok en mi cuerpo y que un método de infección por contacto es muy probable, mi ropa es una prueba material muy importante", escribió en su blog el principal opositor del Kremlin, quien se encuentra actualmente ingresado en un hospital de Berlín.



"Exijo que mi ropa sea cuidadosamente empaquetada en una bolsa de plástico y me sea devuelta", añadió.



El opositor también ironizó sobre las verificaciones de la policía de transportes rusa después de que se sintió mal en el avión. Es "como si hubiera resbalado en un supermercado y me hubiera roto una pierna", comentó con ironía.



En otra publicación en Instagram, Navalni tuvo especiales palabras para su mujer Yulia que, durante las tres semanas en las que estuvo en coma, "venía a hablarme, cantaba canciones, ponía música". "Ahora, ya sé con certeza gracias a mi experiencia que el amor cura y devuelve la vida", dijo.

Un científico se disculpa

Un químico que dice estar implicado en el programa secreto soviético se disculpó ante Navalni, víctima, según las autoridades alemanas, del poderoso veneno.

"Presento mis sentidas disculpas a Navalni por haber participado en esta criminal empresa que puso a punto la sustancia que lo envenenó" afirmó el sábado Vil Mirzayanov, en entrevista a la cadena de oposición TV Rain.



Mirzayanov, que vive ahora en Estados Unidos, fue el primero en revelar la existencia del Novichok en artículos publicados a principios de los años 1990.



Moscú niega estar en el origen de este envenenamiento. Mientras tanto, tres excientíficos soviéticos, ahora de más de 70 años, han afirmado públicamente haber participado en la creación del Novichok. "Navalni va a tener que ser paciente, pero al final estará en buena salud", estimó Mirzayanov, que prevé una convalecencia de "cerca de un año".

El inicio de la historia

Navalni, de 44 años, sufrió un grave malestar a bordo del avión que lo llevaba de Siberia a Moscú. Pasó dos días en un hospital ruso, pese a las protestas de su entorno, y luego fue trasladado a Alemania.



Un laboratorio militar alemán concluyó que había sido envenenado con una sustancia del tipo Novichok, concebida para fines militares en la época soviética, lo que Moscú refuta.



Según colaboradores de Navalni, se detectaron restos de esta sustancia en una botella de agua encontrada en la habitación de su hotel en Siberia.

Tribunal disuelve el partido político del opositor

El Tribunal Supremo de Rusia disolvió este lunes el partido político La Rusia del futuro, fundado por Navalni. El Supremo satisfizo así la petición del ministerio de Justicia, según informó la corte a medios locales.



El argumento para el veredicto fue que La Rusia del Futuro es el nombre de otra formación política dirigida por el abogado cercano al Kremlin, Alexandr Zorin, quien solicitó el registro después de Navalni.



El líder opositor ha intentado en numerosas ocasiones registrar partidos políticos, pero el ministerio de Justicia rechazó todas las solicitudes por cuestiones de forma u otros motivos, que él considera fabricados.



Desde que logró casi un tercio de los votos en las elecciones a la Alcaldía de Moscú en 2013, Navalni ha denunciado una campaña oficial para impedir que el opositor con más tirón electoral haga carrera en política.



Debido a antecedentes penales, la comisión electoral le impidió enfrentarse al presidente ruso, Vladímir Putin, en las elecciones presidenciales de 2018.

AFP