Hace tiempo se acabaron los días en los que Israel no tenía cómo responder al disparo de cohetes y misiles provenientes desde países vecinos donde están instaladas diversas organizaciones terroristas. Sin embargo, ante el avance tecnológico que multiplica y diversifica las amenazas, el país se vio obligado a sofisticar su sistema de protección.

Es por esto, que hace pocos días el primer ministro de Israel, Naftali Bennett, anunció un ambicioso sistema defensivo que funciona con un rayo láser de alta potencia y que blinda al país de diversas amenazas externas. Además, Bennett se fijó como meta que será desplegado “en un año”.

​

Como orador central en el congreso anual del Institutos de Estudios de Seguridad Nacional, Bennet recalcó: “Esto nos permitirá, a medida que avancen los años, rodear a Israel con muros de láser que nos protejan de misiles, cohetes, drones y otras amenazas”.



Si bien este tipo de tecnología fue revelada por el Ministerio de Defensa de Israel el año pasado, su entrada en funcionamiento se aceleró. Y ahora, se conoce que se trata de un sistema avanzado de láser que permitirá destruir en vuelo a dispositivos no piloteados, morteros, cohetes, misiles Grad disparados de hasta 40 km. y drones que estén en camino a atacar a Israel.(También lea: Denuncian nuevo ataque aéreo israelí contra puerto de Latakia, en Siria)

Facebook Twitter Linkedin

Las autoridades israelíes dicen que el sistema entraría en funcionamiento dentro de un año. Foto: Ministerio de Defensa de Israel

La clave del sistema es un rayo láser que apunte a las amenazas identificadas, las intercepte, las caliente rápidamente a altas temperaturas y así las destruya en el aire.

El General retirado Itzjak Ben Israel, director de la Agencia Espacial de Israel en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, dijo que “en realidad esto no podrá llevar menos de tres o cuatro años para que sea una realidad, pero sí es probable que en uno o dos esté el modelo experimental”.



En una entrevista a un medio local, Ben recordó que en Israel se usa un encare especial para el desarrollo de este tipo de sistemas, que llamó “el método telescópico” y que consiste en que el prototipo no se termina definitivamente en la fábrica sino que cuando entra en fase experimental, es emplazado en la zona en la que será usado para interceptar cohetes, de modo que se va optimizando sobre la marcha.



“Así se hizo con la Cúpula de Hierro”, recordó el experto mencionando al sistema más efectivo que tiene Israel para interceptar cohetes disparados desde corta distancia y a baja altura y que logra interceptar por lo menos el 90 por ciento de los cohetes que sin este sistema caerían sobre la población.​(También le puede interesar: Corea del Norte lanza su misil más potente desde 2017

El sistema láser anti misiles será una pieza más en un singular sistema defensivo desarrollado por Israel, único en el mundo, compuesto por varias capas protectoras, que se ponen en funcionamiento según la distancia y la altura del ataque puntual.



Están también los sistemas anti-misiles destinados a interceptar amenazas de largo alcance. Misiles que lleguen desde lejos, a miles de kilómetros, y que se encontrarán primero con el Jetz (Flecha), que opera fuera de la atmósfera.



Luego, si ese no funciona, actúa el Jetz 2 y finalmente el sistema llamado en hebreo Kéla David (la Honda de David). También está el sistema conocido como Yahalom, originalmente llamado Patriot, que son baterías que operan contra aviones y drones utilizados como ataque.

​

(En otras noticias: Europa vive 'el momento más peligroso' desde la Guerra Fría, dice la UE

Facebook Twitter Linkedin

El sistema antimisiles puede ser instalado en tierra, barcos y aviones. Foto: Ministerio de Defensa de Israel

Los retos del nuevo sistema

El desarrollo del nuevo sistema protector está a cargo de la Administración de Desarrollo Armamentista e Infraestructura Tecnológica de Israel (Mafat, por su sigla en hebreo). El brigadier general Yaniv Rotem, que la encabeza, dijo ya hace dos años al revelarse la tecnología, que como todo, también el láser tiene ventajas y desventajas.



El desarrollo mismo de cada plataforma costará cientos de millones de dólares, pero el disparo mismo del láser ascendería a un costo de únicamente un dólar. Esto significa que resultaría mucho más económico a largo plazo que, por ejemplo, el uso del sistema protector Cúpula de Hierro.



Los misiles que la Cúpula dispara al identificar un cohete que está en camino a una zona habitada en Israel cuestan entre 80 y 100.000 dólares cada uno. Mientras que el nuevo sistema se estima que saldrá aproximadamente en 30 millones de dólares. Pero, cada disparo, costaría solo unos dólares.



(Relacionado con Israel: TLC entre Colombia e Israel entró en vigencia este lunes)

“Podemos derribar con el láser únicamente lo que vemos” FACEBOOK

TWITTER

Otra ventaja es que el nuevo sistema nunca quedará sin municiones, a menos que haya un problema con la electricidad, que será lo que le permite funcionar. Por su parte, la Cúpula de Hierro tiene una cantidad limitada.

Por otro lado, la desventaja es que el sistema en desarrollo no funciona bien cuando la visibilidad no es buena, sea por nubes u otros problemas, tal cual declaró Yaniv Rotem.



Esto es lo que destaca también el experto Uzi Rubin, hoy retirado, considerado de los principales conocedores en misiles de Israel. “Si está nublado, no funciona”, dijo a EL TIEMPO.



“Creo que el primer ministro exageró en su presentación”, dice a este diario Rubin. “El sistema láser no va a salvar a Israel, ayudará, sí, pero no cambiará todas las reglas del juego”. Y aclara: “el primer ministro lo presentó como la solución clave al problema de los misiles que amenacen a Israel, como si al tenerlo, ya pudiéramos estar plenamente tranquilos, pero no es así. No existe un arma mágica que haga todo, que siempre tenga éxito absoluto. Todas tienen alguna limitación”.



(Puede ser de su interés: Denuncian nuevo ataque aéreo israelí contra puerto de Latakia, en Siria

Rubin destaca que entre los principales inconvenientes del nuevo sistema está que “intercepta lento”. “El láser viaja a la velocidad de la luz, pero lleva unos segundos calentarlo cada vez. Y además no puede interceptar varios misiles al mismo tiempo sino a cada uno por separado”, explica el experto.



Este sería un gran punto en contra, dado que los terroristas que han atacado a Israel con cohetes, siempre lo han hecho con múltiples salvas simultáneas, y que es un modelo que han ido sofisticando continuamente.



El operativo Guardián de los muros de Israel contra Hamás, en Gaza, desatado por el disparo de cohetes desde Gaza hacia Jerusalén en mayo de 2021, fue un ejemplo de ello: en poco más de 10 días, fueron lanzados más de 4.000 cohetes hacia territorio israelí.

Varios frentes a la vez

La necesidad de mejorar continuamente los mecanismos de defensa de Israel es clara debido a los múltiples desafíos con los que lidia tanto en sus fronteras como de un vecino más lejano, pero peligroso: la República Islámica de Irán.



El régimen de los Ayatolás en Irán proclama abiertamente su deseo de destruir a Israel. Y no sólo busca poderío nuclear, sino que también desarrolla misiles balísticos capaces de portar cabezales nucleares.



De todos modos, también sin ellos constituyen un alto peligro. Sea como sea, actualmente Irán tiene misiles capaces de alcanzar el territorio de Israel: el Shehab-3 y el Khoramshar 2.

Y al sur, en la Franja de Gaza, los islamistas de Hamás, que gobiernan dicho territorio desde hace casi 15 años, y también reciben ayuda de Irán, continúan dedicando grandes esfuerzos al desarrollo de su arsenal de cohetes, que desde el 2001 han estado lanzando hacia Israel.



Hasta ahora, en los últimos 20 años, aproximadamente 25.000 cohetes y morteros fueron lanzados desde la Franja de Gaza hacia territorio israelí.



Debido a la multiplicación y sofisticación de las amenazas es probable que el sistema láser no sea el último que desarrolle Israel para proteger su territorio de amenazas vecinas.



JANA BERIS

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

JERUSALÉN

Más noticias del mundo:

- Benedicto XVI pide perdón por los abusos y errores bajo su responsabilidad



- Rusia, tema central en cumbre entre Colombia y Estados Unidos



- Los desgarradores relatos de los sobrevivientes a la tragedia de Pereira