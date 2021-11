El mundo se moviliza para contener la variante ómicron del coronavirus

La nueva variante del coronavirus, ómicron, sigue extendiéndose por el mundo tras 13 casos detectados en Países Bajos, y llevó a Israel a cerrarles sus fronteras a los ciudadanos extranjeros.



(Le puede interesar: Alerta por variante ómicron: ¿Qué medidas tomará Colombia?)



Con más de cinco millones de fallecidos en todo el mundo desde que se conoció en 2019, la Organización Mundial de la Salud (OMS) consideró la nueva variante ómicron, detectada esta semana, como “de preocupación”.



(No deje de leer: Ómicron: razones por las que preocupa la variante altamente mutada hallada)

Identificada en Sudáfrica el jueves, muchos países reaccionaron cerrando sus fronteras con las naciones del sur de África. La preocupación ha llegado al punto de que el Gobierno del Reino Unido convocó para este lunes una reunión urgente de ministros de Sanidad del Grupo de los Siete (G7, economías más desarrolladas), para abordar la variante, informó el ministerio británico del ramo. Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, declaró ayer que la variante abre una “carrera contrarreloj” y subrayó la necesidad de “ganar tiempo” agilizando la vacunación y reduciendo los contactos.



(Lea además: Variante delta ya es dominante en el país, dice Minsalud)



En los Países Bajos, las autoridades sanitarias anunciaron que trece pasajeros procedentes de Sudáfrica que dieron positivo por covid-19 a su llegada a Ámsterdam el viernes portan la variante ómicron. Y podría haber más casos, ya que, en total, se detectaron 61 positivos.



Israel, donde se confirmaron dos casos, de un viajero procedente de Malaui, y de una procedente de Sudáfrica, decidió prohibir desde ayer la entrada de extranjeros a su territorio, así como obligar a sus ciudadanos vacunados de vuelta al país a realizar un test PCR y tres días de cuarentena (siete en el caso de los no vacunados). Esta decisión llega menos de un mes después de que el país abrió sus fronteras, y de la proximidad de la fiesta judía de Janucá.



En Dinamarca, las autoridades sanitarias anunciaron dos casos de contagiados con la nueva cepa en pasajeros procedentes de Sudáfrica. En Australia, las autoridades anunciaron el domingo la detección de la cepa ómicron en dos pasajeros vacunados que volvían del sur de África, y habían llegado a Sídney el mismo día del cierre de las fronteras de este país con nueve países del sur del continente africano.



Doce pasajeros del mismo vuelo están en cuarentena. Australia había levantado recientemente la prohibición a sus ciudadanos vacunados para viajar al extranjero sin autorización. Brasil también impuso limitación de viajes desde África.



La variante ómicron se detectó también en Botsuana (19 casos), Hong Kong y varios países europeos (Bélgica, Reino Unido, Alemania, Italia y República Checa). La nueva variante B.1.1.529 del covid-19, representa un riesgo “de alto a muy alto” para Europa, según la Agencia de Salud de la Unión Europea. Un grupo de expertos de la OMS afirma que, con los datos preliminares, ómicron presenta “un riesgo alto de reinfección”, mayor que el de la delta.



(Lo invitamos a leer: Colombianos están cada vez menos preocupados frente a la pandemia)



Ninguna otra variante había creado tanta alarma en el mundo desde delta. Europa ya atravesaba un aumento de casos mucho antes de la aparición de ómicron, lo que llevó a restablecer restricciones, dando lugar a manifestaciones el fin de semana pasado en Países Bajos y en las Antillas francesas. En Austria, decenas de miles de personas se manifestaron contra la obligación de vacunarse. Entre tanto, los suizos votaron sí ayer a la ley que permite instaurar el pasaporte covid en el país, en plena quinta ola de la pandemia y tras una tensa campaña electoral que hizo temer más manifestaciones durante la jornada.



Nuevas restricciones entrarán en vigor el martes en el Reino Unido, como la vuelta de los tapabocas y el endurecimiento del acceso al país. Otros países están anunciando la suspensión de vuelos de países del sur de África donde la variante está presente, como Sudáfrica, Mozambique, Esuatini (o Suazilandia), Angola, Zambia, Malaui, Lesoto, Zimbabue, Namibia, Botsuana. Angola, en la lista roja del Reino Unido, se convirtió el domingo en el primer país del sur de África en suspender sus vuelos en la zona.



Filipinas, por su parte, anunció la anulación de vuelos de zonas donde se haya detectado la variante. Arabia Saudí extendió la lista de países con los que suspende vuelos a 14. Kuwait y Catar (importante centro neurálgico aéreo) también anunciaron restricciones con nueve y cinco países africanos, respectivamente.



(También lea: La pandemia en Colombia iría hasta junio de 2022, según el INS)

¿Qué dicen los laboratorios?

En EE. UU., que también había abierto sus fronteras al mundo a principios de noviembre, se prohibirá la llegada de viajeros de ocho países del sur de África. Washington felicitó el sábado a Sudáfrica por la “transparencia al compartir estas informaciones” después de que el país austral se sintió “castigado” por haber anunciado la detección de ómicron. Una alusión nada velada de EE. UU. a la gestión inicial de la pandemia que hizo China.



Los fabricantes de vacunas AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Moderna y Novavax se mostraron confiados en su capacidad para luchar contra esta nueva cepa. Cerca del 54 por ciento de la población mundial ha recibido al menos una dosis de la vacuna, solo un 5,6 en los países con bajos ingresos, según la página Our World in Data. En Sudáfrica, únicamente el 23,8 por ciento de la población tiene la pauta completa.



La nueva variante provocó inquietud en cuanto a la recuperación económica mundial, y el viernes fue una jornada negra para los índice bursátiles y el precio del petróleo.

‘No se sabe si es más peligrosa’

No hay indicios todavía de que la nueva variante ómicron del coronavirus provoque más casos graves de covid-19 o con síntomas diferentes a los de cepas anteriores, destacó ayer el grupo de expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que estudia esta última evolución del SARS-CoV-2.



(Le puede interesar: ¿Al fin cada cuánto hay que vacunarse contra el covid-19?)



Aunque la tasa de hospitalizaciones por covid-19 ha aumentado en los últimos días en Sudáfrica, el país donde se detectó primero la variante, “ello podría ser resultado de un aumento general de los infectados, y no sólo de contagios específicos con la variante ómicron”, señalaron los expertos en un comunicado.



Por otro lado, muchas de las primeras infecciones por ómicron reportadas son de estudiantes universitarios, “jóvenes que tienden a sufrir formas más moderadas de la enfermedad”. El grupo de estudio insistió en que “comprender el nivel de gravedad de la variante ómicron podrá tardar varios días o semanas”. Los expertos añadieron que la variante parece aumentar el riesgo de reinfección (la posibilidad de que una persona que ya ha tenido previamente covid vuelva a contraer la enfermedad), pero que “todavía no está más claro si es más contagiosa” en otros casos. Sobre la respuesta de las vacunas, no hay conclusiones aún.



(También lea: Moderna desarrollaría refuerzo de vacuna contra nueva variante del covid-19)



Por su parte, el epidemiólogo chino Zhang Wenhong, la voz más reconocida de su país, descartó, a la espera de más resultados, un impacto mayor en China y dijo que Sudáfrica tiene apenas el 24 por ciento de su población con el esquema completo de vacunación. “Si esto hubiera ocurrido en Israel (más del 80 % de población vacunada), entonces sin duda podríamos decir que el mundo se enfrenta a otra ronda de dura lucha contra la covid-19.



REDACCIÓN INTERNACIONAL*

* Con Agencias / La Haya / AFP-Efe