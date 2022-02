La hipótesis de una cumbre entre los líderes de Estado Unidos, Joe Biden, y Rusia, Vladímir Putin, destinada a reconducir la crisis en torno a Ucrania, ha sido descartada por ahora por Moscú, mientras sigue la tensión, alimentada por escaramuzas en la zona.



El presidente de Francia, Emmanuel Macron, propuso este domingo a los mandatarios de Rusia y Estados Unidos la celebración de una cumbre sobre la seguridad en Europa, mientras su ministro de Exteriores, Jean-Yves Le Drian, lleva a cabo contactos con sus homólogos estadounidense, Antony Blinken, y ruso, Serguéi Lavrov.



La opción de un encuentro al más alto nivel entre estadounidenses y rusos, sin embargo, no parece cercana.



"Por supuesto, no lo descartamos. Si es necesario los presidentes de Rusia y de Estados Unidos pueden decidir en cualquier momento mantener contactos, ya sea por teléfono o físicamente. Será su decisión", señaló este lunes el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.



Pero subrayó que en estos momentos no hay planes específicos para una posible cumbre, y por tanto es prematuro hablar de ello.



"Ahora mismo hay un claro entendimiento de la necesidad de continuar el diálogo al nivel ministerial" y, así, dio por hecho que esta semana se reunirán Lavrov y Blinken.

Sigue la tensión

Mientras, Vladímir Putin ha convocado para este lunes una reunión ampliada del Consejo de Seguridad de Rusia en la que abordar las tensiones en torno a Ucrania y la escalada militar en el Donbás.



"La situación es, de hecho, extremadamente tensa y no vemos signos de disminución de la tensión hasta el momento. Las provocaciones y los bombardeos son cada vez más intensos y esto, por supuesto, genera una preocupación muy profunda", dijo el portavoz Peskov.



Según el ministro ruso para Situaciones de Emergencia, Alexandr Chupriyán, más de 61.000 habitantes han escapado desde el viernes pasado de Donetsk y Lugansk, las dos zonas prorrusas apoyadas por Moscú y enfrentadas desde 2014 con el Ejército ucraniano.



Las escaramuzas en la zona se mantienen. Según las autoridades de Kiev este lunes hubo catorce ataques con artillería contra las posiciones ucranianas.



Según la agencia rusa Interfax, Lugansk a su vez informó este lunes de dos fallecidos y de tres civiles heridos en el último día como resultado de supuestos ataques del Ejército Ucraniano. Donetsk por su parte informó de un civil muerto.



Un residente camina alrededor de una casa destruida como resultado del bombardeo en la aldea de Tamarchuk cerca de Marinka, Ucrania, controlada por militantes prorrusos. Foto: EFE/EPA/STANISLAV KOZLIUK

Gestiones internacionales

Los ministros de Exteriores de la Unión Europea expresaron este lunes su apoyo a la diplomacia para resolver la crisis en Ucrania, incluso con una cumbre entre los líderes de Rusia y Estados Unidos, pero subrayaron que tienen sanciones listas para Moscú si finalmente ataca a su vecino.



“Tantas herramientas diplomáticas como pudiéramos imaginar deberían ser movilizadas”, señaló el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, a su llegada a una reunión de ministros de Exteriores de la UE en la que abordarán la crisis en Ucrania, también con su homólogo de ese país, Dmitri Kuleba.



"Corresponde a Rusia resolver esta crisis", aseguró la jefa de la diplomacia alemana, Annalena Baerbock, quien pidió al Kremlin que "vuelva a la mesa de negociación".



A este respecto, el ministro de Defensa de Ucrania, Oleksii Réznikov, consideró hoy que en estos momentos aún existen posibilidades para una solución político-diplomática a una guerra de envergadura, pese a la escalada de la tensión militar en el Donbás y la permanencia de soldados rusos en Bielorrusia.



En rueda de prensa el titular de Defensa reiteró que el mando de las Fuerzas Armadas no minimiza la amenaza de una ofensiva importante por parte de Rusia, pero actualmente no ve que existan todos los factores necesarios para ello.



Réznikov, además, negó señales de repliegue militar por parte de Rusia, al tiempo que estimó en casi 150.000 los soldados rusos en su frontera, entre tropas de tierra, mar y aire.



Las tropas rusas solo regresarán a sus guarniciones cuando exista una necesidad objetiva para ello, y dependerá en gran medida de las acciones de Occidente, afirmó hoy el jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Bielorrusia, Víktor Gulévich, quien recalcó que la decisión la tomarán Minsk y Moscú cuando proceda.

Vuelos suspendidos

La aerolínea francesa Air France anunció este lunes la suspensión de los dos vuelos que tenía previsto este martes con destino y salida de Kiev "por precaución", dada la situación en Ucrania. La compañía justificó esta decisión porque "la seguridad de los vuelos, los clientes y la tripulación es un imperativo absoluto".



Además, las aerolíneas del grupo de Lufthansa cancelarán a partir de este lunes temporalmente la mayor parte de sus vuelos a Ucrania. A ese grupo pertenecen también la austríaca Austrian Airlines, la suiza Swiss, Brussels Airlines y Eurowings.



EFE

