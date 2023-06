El jefe del grupo de mercenarios Wagner, Yevgueni Prigozhin, anunció que su ejército privado cruzó la frontera rusa y está entrando en la región de Rostov, en el sur del país, tras declararse en rebeldía contra el Ministerio de Defensa de Rusia.



"Hemos cruzado la frontera estatal en todos los lugares. Los guardafronteras salían y abrazaban a nuestros combatientes. Ahora entramos a Rostov", afirmó en un audio publicado en su canal de Telegram.

Este grupo paramilitar ha sido clave durante la invasión rusa a Ucrania, pues estos milicianos han combatido contra el ejército de Kiev. Sin embargo, durante los últimos meses Prigozhin ha criticado duramente a la cúpula del Estado Mayor ruso.



La última de estas tensiones estalló precisamente este viernes luego de que el líder de Wagner dijo que iba a tomar represalias contra la cúpula del Ejército. Según él, los altos mandos militares rusos bombardearon varias de sus bases, algo que Moscú niega.

El jefe del grupo de mercenarios Wagner, Yevgueni Prigozhin,. Foto: AFP PHOTO / Telegram channel of Concord group

La amenaza de Prigozhin provocó que el Comité Antiterrorista abriera un caso penal por el llamado a la rebelión contra las Fuerzas Armadas.



Entre tanto, grupo paramilitar juró el sábado "llegar hasta el final" para deponer al mando militar ruso y aseguró que sus tropas van a "destruir todo lo se ponga" en su camino.



"Continuamos, llegaremos hasta el final", declaró Yevgueni Prigozhin en un mensaje de audio por Telegram, tras anunciar que sus fuerzas ingresaron a territorio ruso por la región sureña de Rostov.



Según el jefe de Wagner, "las unidades del Ministerio de Defensa, o mejor dicho, los reclutas que lanzaron a cortarnos el paso, se hicieron a un lado".



"No combatimos contra niños, no matamos niños. (El ministro de Defensa ruso, Serguéi) Shoigú es el que mata niños, lanza soldados no preparados, incluyendo reclutas, a la guerra", dijo.



Según el jefe de Wagner, el Ministerio de Defensa envió a detener su avance a "muchachos de 18 años, que podrían ser nuestros hijos o nietos". "Por eso, estos muchachos van a vivir y regresarán con sus madres", agregó.



"Solo combatimos contra profesionales, pero si alguien nos para en el camino, lo aniquilaremos. Extendemos la mano a todos, no nos escupan la mano. Seguimos adelante, seguimos hasta el fin", sentenció.



Prigozhin respondió a las llamadas del Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB, antiguo KGB) a arrestarlo, al señalar que cuenta con "hermandad, justicia, honor, vergüenza".



"Ustedes no tienen estos sentimientos, y por eso no pueden comprender más que la traición", concluyó. El FSB llamó hoy a los mercenarios del grupo Wagner a "no cometer un error irreparable" y no cumplir las órdenes de Prigozhin, así como a "tomar medidas para su detención".



CARLOS JOSÉ REYES GARCÍA

SUBEDITOR INTERNACIONAL

EL TIEMPO

