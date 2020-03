'Influencer' con coronavirus narró su experiencia desde un hospital

Nil Monró, de 22 años, continúa en recuperación en el Cliníc de Barcelona, luego de practicadas las pruebas del nuevo coronavirus que resultaron positivas.



El influenciador aprovechó sus redes sociales para contar su experiencia y explicar cómo ha sucedido todo.

Su historia

“Como ya saben, este fin de semana estuve en el Fashion Week de Milán. Durante el viaje, hubo un incremento significativo en los casos de coronavirus en la ciudad. Desde el momento cero seguí las recomendaciones" empezó su relato. ⠀⠀⠀⠀⠀

Dijo que al volver a Barcelona sintió síntomas parecidos a "una gripe estacional. Llamé al 061 (un número de emergencias en España) y vine al hospital. Me hicieron las pruebas pertinentes y me confirmaban que la prueba había salido positiva”.



El diario ‘La Vanguardia’ logró contactarse con el 'influencer' a través de WhatsApp. Aseguró que sus síntomas son leves: apenas malestar general, congestión nasal y un poco de fiebre. En la misma entrevista comentó que le preocupa más la desinformación que hay en las redes y los ataques xenófobos y racistas hacia los asiáticos.



La idea que tiene es recolectar toda la información posible sobre el covid-19 (la enfermedad del nuevo coronavirus), junto con los profesionales expertos en el tema, y, eventualmente, responder todas las preguntas que sus seguidores le han venido haciendo.

El joven no puede recibir visitas y solo tiene contacto con el personal médico que va a diario a revisar su estado de salud.

Dice que sus seguidores le preguntan sobre el tratamiento, los síntomas y su estado de salud. Sobre lo primero, como es sabido, no existe tratamiento específico y, por lo tanto, lo han medicado con Paracetamol, que funciona para aliviar el dolor y la fiebre.



El joven hace un llamado a la calma, ya que la tasa de mortalidad de esta enfermedad es casi nula, si los contagiados no hacen parte de alguna población vulnerable (adultos mayores o con alguna enfermedad).



Por ahora, mientras se recupera, el joven no puede recibir visitas y solo tiene contacto con el personal médico que va a diario a revisar su estado de salud. Comenta que se ha mantenido en contacto con su familia, por vías digitales, y todos están al tanto de su evolución.

A la fecha, España registra más de 100 casos de covid-19, según el balance del Ministerio de Salud. Mientras los contagios aumentan en otros países, los 202 nuevos contagios en China representan la cifra diaria más baja desde finales de enero.



En América Latina, los contagios han empezado a aumentar. El número de infectados con el nuevo coronavirus en México subió este domingo de cuatro a cinco.



La cifra en Ecuador, por su parte, subió a seis este domingo, luego de que se confirmaran los contagios de cinco personas del núcleo familiar de una mujer que llegó de España y cuyo caso fue reportado el sábado como el primero en el país.

En Suramérica, más específicamente en Brasil, fue donde se registró el primer caso de América Latina. Además de los dos casos confirmados, el Ministerio de Salud informó que investiga otros 207 casos "sospechosos" de coronavirus en el país, la mayoría de ellos localizados en el estado de Sao Paulo.



Por último, en República Dominicana se confirmó el primer caso. El hombre, de 62 años, llegó el pasado 22 de febrero al país caribeño, procedente de Pesaro, Italia. Dos días después comenzó a presentar síntomas de fiebre, tos persistente y malestar general, por lo que fue aislado y se le practicaron las pruebas, que resultaron ser positivas.

