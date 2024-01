El frío y la nieve inesperada provocan problemas de circulación en el norte de Francia

El frío intenso y las nevadas, que no habían sido anticipadas por los servicios meteorológicos, provocaron este martes serios problemas de circulación en el noroeste de Francia y en la región de París.

El ministro de Transportes, Clément Beaune, explicó esta mañana en declaraciones a la emisora RMC que por la noche unos 1.000 vehículos quedaron bloqueados en la autopista A13 que va de París a Normandía, sobre todo a su salida de la capital, aunque el número había quedado reducido a unos 400 cuando habló después de las 7.00 locales (6.00 GMT).



La A13 estaba cerrada en un tramo de 10 kilómetros y la misma medida se tomó en la autopista A12, que va de París en dirección de Bretaña.



Beaune relacionó esa situación con el hecho de que al comienzo de la noche se produjo "un episodio de nieve que no esperaba Météo France", que esta mañana ha tenido que corregir sus previsiones y que además ha activado la alerta naranja por nieve y hielo en cuatro departamentos de Normandía (Manche, Calvados, Orne y Eure) y en otros dos en la región de París (Yvelines y Essone).



Con carácter preventivo, se han anulado los transportes escolares en los departamentos Eure y Loire, Orne y Calvados.



El hecho es que, sobre todo al sur de Ile de France y en Normandía cayeron por la noche varios centímetros de nieve que provocaron algunas situaciones de caos en la circulación.



Météo France precisó que a las 7.00 locales se habían acumulado ya 6 centímetros en el aeropuerto de la ciudad de Caen, en Normandía, o 2 centímetros en el aeropuerto parisino de Orly y en la ciudad de Trappes.



Los servicios meteorológicos creen ahora que en las próximas horas podría caer más nieve en Normandía, con lo que la acumulación se situará entre 3 y 8 centímetros y localmente alcanzará los 10, una "situación de nieve suficientemente notable para afectar sensiblemente a la circulación".



Esta pasada noche se han producido heladas de hasta 5 grados bajo cero en el interior de Bretaña y de hasta 7 bajo cero en el noreste de Francia y las temperaturas no pasarán de 0 durante todo el día en buena parte del norte y del interior del país.



Météo France no ha querido calificar este fenómeno meteorológico, que se va a prolongar hasta el fin de semana, como una ola de frío porque no alcanza la intensidad requerida para eso.

EFE