Expresidente Puigdemont sí podrá postularse a elecciones europeas

El expresidente de la Generalidad de Cataluña Carles Puigdemont, podrá presentarse como representante español del Parlamento europeo en la elecciones del 26 de mayo, pese a estar imputado en el país por un intento de separación de Cataluña en 2017, informó este lunes un tribunal de Madrid.

Con la decisión, el tribunal revocó la orden de la junta electoral y señaló que

Puigdemont -radicado en Bélgica desde 2017- podrá participar en los comicios junto

a otros dos miembros de su gobierno regional, que también salieron del país cuando se produjo el intento fallido de independencia.



Sobre los tres pesa una orden de detención en España por el papel que jugaron en este intento, que es objeto de un importante juicio en Madrid, en el que son juzgados otros nueve ex dirigentes independentistas.Puigdemont celebró y ratificó el hecho por medio de su cuenta de Twitter y agradeció la ayuda de su abogado Jaume Asens, quién hizo pública la orden de la justicia.

Moltes gràcies @Jaumeasens, el teu suport als drets fonamenals ha estat clar des del primer dia, i el teu escalf l'hem sentit sempre. T'honora que, a més, ho explicitis. En els moments més difícils, tu hi has estat. https://t.co/IptgiD45r5 — Carles Puigdemont (@KRLS) 6 de mayo de 2019

Ante el requerimiento de el partido Ciudadanos (centro-derecha) y el Partido Popular (PP, conservador), la junta electoral central rechazó en abril las candidaturas de Carles Puigdemont, Clara Ponsati y Toni Comin por la lista independentista "Lliures per Europa" (Libres por Europa), considerando que no son residentes en España.



Puigdemont calificó esta decisión de "escandalosa" y de "golpe a la democracia", pero el Tribunal Supremo español, a instancias de los abogados de los separatistas, estimó este domingo que tenían derecho a presentarse, ya que no habían sido condenados a una pena de inelegibilidad, y solicitó a un Tribunal de lo administrativo que resolviera definitivamente la cuestión.



Finalmente, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo N. 09 de Madrid desestimó este lunes la decisión de la Junta Electoral, "por no ser conforme a derecho, declarando su nulidad, y declarando el derecho de los actores a formar parte, como candidatos, del partido Lliures per Europa (JUNTS) para las elecciones del Parlamento Europeo 2019".

Mientras era presidente de la Generalidad de Cataluña entre 2016 y 2017, Puigdemont intentó promover la independencia de esta Comunidad autónoma de España. En seguida fue destituido e imputado por parte del gobierno central español, por lo que optó por trasladarse a Bélgica.



Aunque España solicitó en reiteradas ocasiones la extradición del catalán

con una respuesta negativa del gobierno belga, en julio de 2018 le retiró la orden de captura internacional, por lo que, al igual que otros separatistas, no enfrentó el

juicio por rebelión iniciado por el Tribunal Supremo.



En cambio, su vicepresidente, Oriol Junqueras, permanece encarcelado en España desde hace un año y medio fue el principal acusado en este juicio por el intento

de secesión.

A pesar de que el juzgado impugnó la decisión de la Junta Electoral Central por la consigna de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) que data de

1985, en caso de que Puigdemont resulte elegido, difícilmente podría ocupar su

escaño, ya que debe recibir antes el mandato formal en territorio español, donde podría ser detenido.



Aún así, Puigdemont asegura que en caso de ser elegido disfrutará de inmunidad parlamentaria. Si "somos elegidos eurodiputados, lo seremos. No sólo porque lo dice el reglamento, sino porque todos los precedentes dicen que la inmunidad se activa desde el momento que tú eres electo", dijo en Bruselas en abril.



