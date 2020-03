Exjuez Baltasar Garzón, ingresado en Madrid con síntomas de covid-19

El exjuez español Baltasar Garzón ingresó este martes en una clínica de Madrid con síntomas de contagio por coronavirus y se encuentra a la espera del resultado de las pruebas. Garzón acudió a la clínica después de presentar fiebre y otros síntomas compatibles con el covid-19, por lo que se decidió someterlo a la prueba, confirmaron a la agencia Efe fuentes de su entorno.



La agencia de comunicación Tres Comunicación, vinculada al exjuez, confirmó su ingreso después de estar varios días con fiebre y con algunos problemas de insuficiencia respiratoria.



"Por ser síntomas parecidos a los que provoca el covid-19, se le ha aplicado el protocolo pertinente. Aún está a la espera de diagnóstico. Se encuentra bien, aunque cansado", señaló la agencia en una breve nota de prensa.



"La familia quiere agradecer el interés de todos quienes están preguntando por su salud", concluye la nota.

Garzón, que ejerce como abogado, dirige actualmente el bufete Ilocad, y entre sus clientes se encuentra el fundador de Wileaks Julian Assange, preso en Gran Bretaña a la espera de que se decida si debe ser extraditado a Estados Unidos.



Fue magistrado de la Audiencia Nacional española hasta que fue expulsado de la carrera judicial tras ser condenado el 9 de febrero de 2012 por el Tribunal Supremo a 11 años de inhabilitación por el delito de prevaricación en relación a la instrucción de una trama de corrupción conocida como el "caso Gürtel".



En su trayectoria como juez ha instruido más de una veintena de causas contra la organización terrorista ETA y coordinado operaciones contra el narcotráfico. Garzón cobró fama internacional por dictar en 1998 un auto de procesamiento contra el exdictador chileno Augusto Pinochet por la muerte y tortura de ciudadanos españoles durante su mandato, que tuvo como consecuencia su detención durante casi cinco meses en el Reino Unido, aunque finalmente no fue extraditado a España.



El 8 de mayo de 2011 recibió el visto bueno del CGPJ para trabajar durante un año como consultor externo en la misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) de apoyo al proceso de paz en Colombia. Tras su inhabilitación, Garzón creó el bufete ILOCAD SL. (International Legal Organization for Cooperation and Developement), con sede en Madrid.



