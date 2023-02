Los aliados de Ucrania han anunciado el envío de nuevos, más modernos, más poderosos armamentos y nunca antes aprobados, para apoyar la campaña militar de Kiev contra las fuerzas rusas. Esto en un esfuerzo por intentar repeler la avanzada de Rusia que se prevé que llegará en los próximos meses.



Estados Unidos ha comenzado a enviar a Ucrania los primeros 60 vehículos de combate de infantería Bradley a Ucrania, pero ha descartado, junto con otros países como Reino Unido o Alemania, el suministro de cazas F-16 que pide Kiev; mientras que Polonia y Francia no se cierran a la solicitud de Zelenski.

El Comando de Transporte de Estados Unidos (Ustranscom) anunció que el cargamento, que incluye otro armamento además de los Bradley, considerado un matador de tanques, zarpó la semana pasada desde North Charleston, Carolina del Sur.

"Los Bradley que estamos suministrando a los ucranianos son vehículos potentes", declaró la jefa del Ustrascom, la general del Aire, Jacqueline Van Ovost, en una entrevista con la revista Joint Force Quarterly.



Según la militar, el empleo de estos blindados ampliará las capacidades de la fuerzas ucraniana ya que están provistos de equipos que "igualan o exceden aquellos que tienen los rusos".



Aunque EE. UU. ha aumentado considerablemente la ayuda militar a Ucrania, a la que enviará 31 tanques pesados Abrams, su presidente, Joe Biden, fue categórico este lunes al afirmar que no suministrará aviones de combate F16 al Gobierno de Kiev.



EE. UU. dará 31 tanques Abrams a Ucrania. Foto: AFP

El Gobierno británico secundó hoy la postura de Washington -que se suma al rechazo de Alemania- al señalar que "no es práctico" entregar aviones de combate a Ucrania para defenderse de la invasión rusa.



Un portavoz del primer ministro, Rishi Sunak, sostuvo que entrenar a los militares ucranianos para manejar cazas "extremadamente sofisticados" como los Typhoon y los F-35 llevaría demasiado tiempo.



La declaración de Londres se produce después de que Francia se mostrara abierta a apoyar a Ucrania con cazas militares. "Nada está excluido", dijo el presidente francés, Emmanuel Macron.



Ucrania dice que necesita 200 aviones

Ucrania dice que necesita 200 aviones de combate. Foto: Jaiver Nieto Álvarez / ETCE

Según el portavoz de la Fuerza Aérea de Ucrania, el coronel Yuri Ignat, el país, que es uno de los más grandes de Europa, necesitará hasta 200 aviones multiprósito para defender sus cielos tanto en tiempos de guerra como de paz.



"Está claro que no podremos recibir todo de una vez. Es evidente que al comienzo serán algunas escuadrillas", dijo el militar, citado hoy por el digital Ukrainska Pravda.



Explicó que primero habrá que preparar a los pilotos, ingenieros, así como las infraestructuras necesarias para dotar al país de nuevos aviones de combate.



"Pero la transición hacia un nuevo avión multipropósito es una exigencia de la época", recalcó el coronel.



Si las peticiones de Kiev de aviones de combate no hallan en general oídos receptivos en Occidente, las de tanques han sido mucho mejor recibidas.

Tanques de occidente, un apoyo asegurado

"La coalición de tanques tiene 12 participantes. Aún es prematuro nombrar a todos los países de la coalición con aportes concretos, pues algunos de ellos tienes que adoptar la decisión formal siguiendo su procedimientos internos", afirmó el ministro de Exteriores ucraniano, Dymtri Kuleba, en un video publicado hoy en Facebook.



Sin embargo, adelantó que las Fuerzas Armadas de Ucrania esperan recibir entre 120 y 140 tanques occidentales modernos "en la primera ola" de suministro.



Kuleba, que se refería a los tanques alemanes Leopard 2, los británicos Challenger 2 y los estadounidenses M1 Abrams, añadió que Ucrania también confía en que podrá contar con los Leclerc franceses.



"La opinión publica de Ucrania y los socios saben qué tipo de armamento aún necesitamos. En primer lugar se trata de aviones caza y misiles que puedan alcanzar objetivos a una distancia de 300 kilómetros", dijo el ministro en una conferencia de prensa en línea.



Recalcó que este "no es un armamento de escalada (de la guerra) sino un armamento defensivo, de contención del agresor".

Continúa la ofensiva rusa

Rusia, en tanto aún no llega el armamento de occidente, anunció este martes la "liberación" de la localidad de Blahodatne, en la república popular de Donetsk, como se autodenomina una de las cuatro regiones ucranianas anexionadas por Moscú en el curso de su campaña militar en Ucrania.



"En el sector de Donetsk, como resultado de las acciones ofensivas exitosas de voluntarios de destacamentos de asalto, apoyadas por la aviación táctica, artillería de cohetes y artillería de la agrupación militar Sur, liberaron la localidad de Blahodatne", dijo el portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, Ígor Konashénkov.



Blahodate se encuentra a 10 kilómetros al norte de Bajmut, ciudad junto a la cual desde hace meses se libran encarnizados combates y cuya captura se ha convertido, a juzgar por la intensidad de la batalla, en el objetivo más inmediato de las tropas rusas.

EFE