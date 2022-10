El secretario general de la Otán, Jens Stoltenberg, y el jefe de la diplomacia de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, le advirtieron este miércoles a Vladimir Putin que si su país realiza una ofensiva nuclear contra Ucrania tendrán fuertes consecuencias por parte de occidente y resultaría en la ‘aniquilación’ de todo su ejército.



"Cualquier ataque nuclear contra Ucrania generará una respuesta; no será una respuesta nuclear, pero será tan fuerte desde el punto de vista militar que el ejército ruso resultará aniquilado", dijo Borrell.

También, la advertencia de Stoltenberg fue; "Habrá consecuencias severas si Rusia usa cualquier tipo de armas nucleares contra Ucrania y esto es algo que Rusia sabe, algo que los aliados han trasladado a Rusia".



El secretario general de la Otán evitó dar detalles de cómo va a responder, pero destacó que, "incluso cualquier uso de armas nucleares pequeñas cambiaría drásticamente la naturaleza del conflicto porque Rusia habría cruzado una línea muy importante".



Ministro de defensa de Suecia y Finlandia, en el centro Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea y el Secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. Foto: EFE

Las declaraciones se dieron en el marco deen una rueda de prensa, al término de la reunión de dos días que los ministros de Defensa de la Otán han mantenido en Bruselas.



Después que el gobierno ruso decidió anexar cuatro territorios de Ucrania, Putin advirtió que para defenderse Rusia tendrá el derecho de utilizar todos los recursos a su alcance, en una clara referencia a las armas atómicas.



“Nos tomamos esta amenaza seriamente", se refirió Stoltenberg, a las advertencias de utilizar armas nucleares que Putin ha mencionado desde que inició la invasión en Ucrania el 24 de febrero. Sin embargo, descartan que la Otán respondiera con un ataque nuclear en caso de que el Kremlin cruzase esa línea.



También, reiteró que la Otán no ha percibido ninguna "señal de que Rusia ha cambiado su postura nuclear, pero la vigilamos las 24 horas del día, siete días a la semana. Tenemos muy buena información de inteligencia", y explicó que "hemos vigilado las instalaciones nucleares de Rusia durante décadas".



Formalmente, la OTAN aún no llegó a amenazar con usar su arsenal nuclear para responder a Rusia, ya que Ucrania no es un país miembro de la alianza militar y por lo tanto no está cubierto por su cláusula de autodefensa.



A pesar de esto, la OTAN realizará la próxima semana el “Steadfast Noon”, un ejercicio de disuasión nuclear que se realiza cada mes de octubre y suele incluir vuelos de entrenamiento con aviones de combate de doble capacidad, así como con aviones convencionales respaldados por aviones de vigilancia y reabastecimiento, y no utiliza armas reales.



REDACCIÓN INTERNACIONAL*

*Con información de AFP y EFE.

