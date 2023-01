En un frío y oscuro sótano de la calle de Bromwich, Bolton, Reino Unido, sucedió algo escalofriante, pues cuando las autoridades ingresaron al interior de la vivienda no solo había muebles viejos, sino también el rostro momificado de una mujer, a quien las autoridades apodaron como 'Mary Ellen'.

Respecto a su identidad, los detectives no saben mucho. Sin embargo, después de cuarenta años, en una transmisión que hizo la cadena radial 'BBC Radio Manchester', se volvió a hablar del caso y se intentó resolver uno de los misterios que esconden las calles de la ciudad de Bolton.

¿Cómo comenzó todo?



El 14 de diciembre de 1982, los restos de 'Mary Ellen' fueron descubiertos por las autoridades. Uno de los investigadores fue Rick Armstrong, quién habló para el diario 'BBC' de Londres para narrar su experiencia y conocimiento del caso.

Jhon Baxendale, el dueño de la propiedad, quería alquilar el inmueble. Sin embargo, cuando bajó al sótano para limpiarlo, vio de lejos el rostro de una mujer que parecía de maniquí y estaba cubierto por una manta, razón por la cual se acercó allí. Pero cuando la destapó se dio cuenta de que no se trataba de un maniquí, sino de un cuerpo real porque tenía huesos, contó Rick a 'BBC Radio Manchester'.

"Entonces, por razones que él mismo conoce mejor, recogió la cabeza, la puso en una bolsa y la llevó a la comisaría de Castle Street", dijo Rick Armstrong al medio citado.



Desde ese momento hasta ahora, se ha investigado el caso, del cual se sabe que la cabeza de la mujer estaba envuelta en papel periódico de 1966 y estaba enrollada en cartón. Sin embargo, una de las teorías sobre ella dice que era una viajera que ingresó a la casa y se quedó dormida para siempre en el lugar.

"Se especuló que esta persona probablemente era un vagabundo o alguien que iba de pueblo en pueblo y trataba de subirse al sofá de alguien para dormir una noche. Ella acababa de entrar allí, se había quedado dormida y nunca se despertó", dijo el investigador al medio citado.



Uno de los datos que descubrieron los médicos forenses de Reino Unido fue que la momia llevaba 16 años aproximadamente encerrada en el sótano. Además, que tenía piel blanca y 40 años de edad.

Según muchas pruebas que hizo el ex reportero policial de Bolton Evening News, Steve Howarth, sobre el caso, la mujer murió a causa de un asesinato o bajo el efecto de las drogas.

"Todo es pura especulación, pero mi intuición es que ella tuvo un final desafortunado a manos de otra persona o posiblemente como resultado de una dosis accidental de drogas”, dijo Steve Howarth.

A pesar de que no se ha descubierto quién fue el responsable de la muerte de Mary, las autoridades no descartan la posibilidad de que en ese entonces ella no tuviera hogar y solo buscaba refugio.

En busca de la identidad de Mary

Con el fin de saber información sobre la mujer o de hablar con alguna persona cercana a ella, el oficial Steve Howarth contó la noticia a varios medios locales. Para ello, mostró sus prendas y joyas. Sin embargo, no tuvo ningún resultado, razón por la cual los detectives le hicieron una reconstrucción facial, dijo Rick a 'BBC Radio Manchester'.

“No fue un retrato, nunca podrá ser un retrato, porque no sé exactamente la forma de su barbilla y la punta de su nariz. O si tiene manchas, granos, cicatrices, pecas. Entonces no es necesariamente su cara, pero es una cara que es bastante similar", esas fueron las palabras que dijo Richard Naive, el artista responsable de reconstruir el rostro de Mary.

¿En dónde está la cabeza de Mary Ellen?

No fue sino hasta 1983 que la noticia se hizo viral en todo el mundo, algo que ayudó a encontrar a una persona que decía conocer a Mary. En ese momento apareció Lilly Jones, una mujer de Liverpool que aseguró que el rostro de Mary correspondía a la cabeza de su madre, quien había desaparecido desde los años 60. Sin embargo, no se tomaron medidas al respecto.



Hasta que, en el año 2009, el oficial Steve Howarth, junto a sus compañeros de la Policía, reabrieron el caso y sacaron la cabeza de Mary de la tumba de Manchester, en donde estaba enterrada. Pero cuando hicieron pruebas de ADN con la sangre de Lilly y la de la momia, no tenían ninguna coincidencia.

"Si hubiera suficientes puntos de coincidencia, entonces podríamos decir positivamente que ella era Ruth", explicó Armstrong.



El caso de 'Mary Ellen' es un misterio del cual no se habla. Sin embargo, su rostro hace parte de la exhibición del Museo de la Policía del Gran Manchester, de Inglaterra, que miles de turistas en todo el mundo visitan al año. De hecho, está ubicado en la entrada del sitio.

"Cuando ingresas a la sala del crimen, su caso está directamente frente a ti, por lo que es una de las primeras cosas que ves. Creo que la cara se ve bastante serena. Tiene una expresión tranquila como si estuviera observando constantemente a todos, así que creo que ella te atrae”, confesó la artista Katie Henderson a la 'BBC Radio Manchester'.

A pesar de que la historia de Mary Heller sigue siendo un misterio, quienes visitan el museo creen que hace parte de una decoración del lugar o es un cuento de fantasía. Sin embargo, los guías les aseguran que se trató de un caso de la vida real.



"A menudo, los niños pequeños preguntan si ella es real. Y decimos que es real en el sentido de que fue una persona que estuvo viva una vez, pero su nombre real es un misterio. Es algo que la gente siempre recuerda".

¿Cómo llegar al Museo de la Policía del Gran Manchester de Inglaterra?

Este es uno de los sitios turísticos más emblemáticos de Inglaterra. Allí, hacen tours escolares. De hecho, el lugar está abierto todos los martes desde las 10:30 de la mañana hasta las 3:30 de la tarde, además es gratuito, explicó el portal oficial del museo 'Greater Manchester Police'.

