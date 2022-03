Rusia denunció la semana pasada los esfuerzos llevados a cabo por Occidente para incluir en la Otán a Finlandia y Suecia, países conocidos por su neutralidad, y alertó sobre las graves que tendría el ingreso de estos países.



(Lea aquí: Fiscal de la CPI abrirá una investigación a raíz de guerra en Ucrania)



(Debido al interés público que suscitan los hechos entre Rusia y Ucrania, todo nuestro cubrimiento sobre esa invasión y acciones relacionadas tendrá libre acceso para todos los lectores de EL TIEMPO)

Es evidente que el ingreso de Finlandia y Suecia en la Otán, que es ante todo un bloque militar, tendría graves consecuencias político-militares, que requerirían una respuesta de nuestro país", afirmó en rueda de prensa la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova.



La representante de la diplomacia rusa señaló que Moscú está al tanto de "los esfuerzos dirigidos de la Otán y algunos países miembros del bloque, ante todo Estados Unidos, dirigidos a incluir en la Alianza a Finlandia y también a Suecia".



Sin embargo, ambos países reiteraron en las últimas horas nuevamente su intención de adherirse a la Alianza.

¿Cuáles son los argumentos de Finlandia y Suecia?

Suecia pidió este lunes que no se ignore el riesgo que existe de un "uso nuclear real" ante el deterioro de la situación de seguridad en europea por la guerra lanzada por Rusia contra Ucrania, una inquietud a la que se sumó Finlandia durante la intervención de ambos países en la Conferencia de Desarme de la ONU.



"Frente a la situación actual de seguridad, el riesgo de una nueva carrera armamentista nuclear o de un uso nuclear real no pueden ser ignorados", declaró la ministra sueca de Asuntos Exteriores, Ann Linde.



"Las armas nucleares son un riesgo para todas las naciones y una detonación tendría consecuencias humanitarias catastróficas. Tenemos el interés común de reducir el riesgo de cualquier uso nuclear intencionado o no", dijo el embajador para el control de armas de Finlandia, Jarmo Viinanen.



Ambos participaron en Ginebra en una reunión de la Conferencia de Desarme de la ONU, el único foro internacional que trata sobre este asunto y en el que se negociaron en el pasado acuerdos históricos para frenar la proliferación de armas.



(En otras noticias: Zelenski llama a extranjeros a luchar contra rusos en Ucrania)



Sin embargo, los trabajos de ese órgano están estancados desde hace una década debido a que los Estados miembros no consiguen acordar un programa de trabajo.

Suecia y Finlandia no son miembros de la Otán, la alianza de seguridad transatlántica, pero en el contexto de la guerra en Ucrania han afirmado que la decisión de entrar o no a este club solo depende de ellos mismos, tras las amenazas de "repercusiones económicas y políticas graves" que ha proferido Rusia en caso de que optaran por este camino.



Ambos países dijeron que a pesar de los problemas que adolece la Conferencia de Desarme sería la instancia ideal para buscar soluciones globales ante los riesgos de una nueva carrera armamentista y favorecer la reducción del riesgo nuclear.

¿Cuál es la posición de la ciudadanía?

Facebook Twitter Linkedin

La primera ministra de Finlandia, Sanna Marin. Foto: AFP

Estocolmo y Helsinki han descartado de momento la hipótesis de un pedido urgente de adhesión a la Alianza Aatlántica, pero nunca antes los dos países han estado tan cerca de dar ese paso, según analistas.



"Todo es posible en este momento, y la señal de países de la OTAN es que la adhesión podría ser tratada muy rápidamente, por lo tanto pienso que es solo una decisión política de Estocolmo y Helsinki", resumió Zebulon Carlander, analista de la organización Société et Défense (Sociedad y Defensa).



Los dos países son oficialmente no alineados aunque socios de la OTAN desde mediados de los años 1990, tras pasar la página de su neutralidad al final de la Guerra Fría. El Parlamento finlandés debe debatir el martes por la tarde una petición para celebrar un referendo sobre la adhesión a la OTAN.



El pedido reunió en menos de una semana las 50.000 firmas necesarias para entrar al Eduskunta. La primera ministra socialdemócrata, Sanna Marin, subrayó al inicio del debate legislativo que no se trataba de discutir sobre la adhesión, pero el contexto político cambió de repente.

Por primera vez, una mayoría absoluta (53%) de finlandeses apoya unirse a la alianza, según un sondeo publicado el lunes. El número de partidarios de la adhesión casi se duplicó en cuestión de semanas, luego de que en enero era de 28%. La parte finlandesa opuesta a una incorporación a la OTAN cayó a 28%, con 19% de indecisos, según una encuesta de la televisión pública Yle.



"Es un resultado histórico y excepcional", declaró a AFP Charly Salonius-Pasternak, investigador del Instituto de Asuntos Internacionales, quien espera que el apoyo se mantenga en un nivel elevado por mucho tiempo.



En Suecia también, nunca ha habido tanto apoyo popular a integrar la OTAN, con 41% a favor, 35% en contra y 24% de indecisos, según un sondeo del instituto Novus publicado el viernes por la televisión nacional SVT.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con Efe y AFP

- En fotos: el Mundo clama por detener el conflicto de Rusia contra Ucrania



- 660.000 personas han huido por invasión rusa en Ucrania, según Acnur

- Perú: aprueban investigar a Pedro Castillo por traición a la patria