Macron: 'Brexit es una señal de alarma que nos debe hacer reflexionar'

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo este viernes que el brexit "es una señal de alarma histórica que nos debe hacer reflexionar a todos los países" y consideró que la salida del Reino Unido de la UE ha sido posible porque "hemos hecho de Europa el chivo expiatorio de nuestras dificultades".

En un discurso a la nación desde el Palacio del Elíseo, Macron recordó "con cuántas mentiras, manipulaciones y exageraciones se hizo la campaña (del referéndum) en 2016", lo que obliga a "pensar sobre lo que las mentiras pueden hacer sobre nuestras democracias".



"Más que nunca, ahora necesitamos más Europa (...) Estoy convencido de que sólo podremos avanzar si reformamos en profundidad Europa, para hacerla más cercana a las ciudadanos y más simple", sentenció el mandatario francés a unas horas de la salida efectiva del Reino Unido de la UE.

À minuit, pour la première fois en 70 ans, un pays quittera l’Union européenne. C'est un signal d'alarme historique qui doit retentir dans chacun de nos pays. Message sur le Brexit : pic.twitter.com/JdUn8rhuCp — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 31, 2020

Para el presidente galo, este viernes "es un día triste, pero un día que nos debe llevar a proceder de forma diferente, a construir con mayor determinación una Unión Europea poderosa y eficaz" frente a desafíos como la pujanza china, el cambio climático o las transformaciones tecnológicas.



Macron quiso mostrarse didáctico para explicar a los ciudadanos que "nada cambiará durante 2020 en nuestra relación con Reino Unido, todo el año será un período de transición". "Mañana no os despertaréis con cambios. Solo habrá un cambio, que es que a partir de mañana Reino Unido ya no participará en las decisiones europeas" y como consecuencia Francia enviará a cinco diputados más a la Eurocámara para suplir las ausencias británicas, añadió.



Macron abogó por construir una relación "lo más sólida posible" a partir de ahora con el Reino Unido, pero que deje claro que "no será la misma que durante décadas, pues no es lo mismo estar dentro que estar fuera (de la UE)".



También indicó que viajará pronto al país vecino para impulsar la relación bilateral y aseguró que "el pueblo francés sabe bien todo lo que le debe al pueblo británico".